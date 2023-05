Citroën ë-C4 (2023). Gain de puissance et d'autonomie pour la compacte électrique En finitions haut de gamme Shine et Shine Pack, les Citroën ë-C4 et ë-C4 X électriques reçoivent un nouvel ensemble moteur-batterie portant leur puissance à 156 ch et leur autonomie WLTP à plus de 415 km. Ainsi équipée, la compacte, rivale de la Renault Mégane E-Tech, réclame 44 600 € minimum.

Par MaxK

Voir les photos La Citroën ë-C4 peut maintenant bénéficier du moteur électrique de 156 ch et de la batterie de 54 kWh tout juste lancés dans le groupe Stellantis. Citroën

Le nouveau groupe motopropulseur électrique du groupe Stellantis se déploie peu à peu à travers les différentes marques du groupe euro-américain. Sur le segment des berlines compactes, dans la foulée de la Peugeot e-308 dont le lancement français est imminent, c’est au tour de la Citroën ë-C4 d’en profiter. Cette dernière bénéficie ainsi d’une hausse de puissance et d’autonomie. Toutefois, comme Peugeot avec la e-208, Citroën réserve pour l’heure cette nouvelle chaîne de traction aux versions haut de gamme du modèle, à savoir les finitions Shine et Shine Pack. Idem pour la variante tricorps ë-C4 X.

Media Image Image Dans la configuration la plus adaptée, l'autonomie WLTP atteint 421 km. Citroën

Un gain net en autonomie

Dans ses versions les plus huppées donc, la Citroën ë-C4 reçoit le nouveau moteur électrique Emotors (coentreprise PSA-Nidec) développant 156 ch, soit 20 ch de plus que le précédent bloc pour un couple inchangé de 260 Nm. La batterie, toujours fournie par le fabricant chinois CATL, voit sa capacité passer de 50 à 54 kWh, de quoi porter l’autonomie mixte WLTP de 360 à 421 km maximum. L’ë-C4 embarque toujours un chargeur AC de 7 kW (11 kW en option) et accepte la charge rapide DC jusqu’à 100 kW.

Media Image Image La puissance de charge stagne à 100 kW maximum. Citroën Media Image Image Les finitions d'entrée de gamme conservent le moteur de 136 ch. Citroën

Une concurrence toujours plus rude

Tandis que Citroën multiplie les offres pour favoriser l’ë-C4 de 136 ch sur un marché de plus en plus concurrentiel, avec des tarifs débutant aujourd’hui à 34 990 €, l’écart se creuse au sein de la gamme puisque le modèle de 156 ch à l’équipement supérieur réclame 44 600 €. C’est 1 000 € de plus que l’ex-variante Shine moins puissante. Même surcoût dû à l’arrivée de la nouvelle motorisation pour l’ë-C4 X Shine, qui demande désormais 45 300 €. En face, une Renault Mégane E-Tech EV60 de 130 ch débute à 43 000 €, et une MG4 Comfort Autonomie Etendue (170 ch ; 450 km WLTP) coûte 33 990 €, hors bonus écologique de 5 000 € dont chacun de ces modèles peut bénéficier.

Media Image Image L'ë-C4 X a droit aux mêmes évolutions que l'ë-C4. Citroën

Tags