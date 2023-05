Citroën Méhari. La célèbre voiture de plein air fête ses 55 ans ! Lancée le 16 mai 1968, la Citroën Méhari vient de fêter ses 55 ans. Pratique, rustique et très populaire, elle sera produite durant près de vingt ans et marquera à sa manière l'histoire de l'automobile. Retour sur l'histoire de ce mythe toujours présent dans l'esprit des Français.

Voir les photos Lancée en pleine grogne sociale en mai 1968, la Citroën Méhari a su faire consensus durant toute sa carrière, qui a duré près de vingt ans. Elle vient d'ailleurs tout juste de fêter ses 55 ans. Retour sur l'histoire de ce mythe automobile à la notoriété intacte. Citroën

La Citroën Méhari a été présentée en grande pompe le 16 mai 1968 dans l'enceinte du golf de Deauville. Pour l'occasion, la marque aux chevrons rassemble ce jour-là huit modèles colorés dans des déclinaisons thématiques variées : voiture de gendarmerie, de plage, de pompier, utilitaire d'agriculteur… L'auto ne s'appelle pas encore Méhari mais « Dyane 6 Méhari », un nom qui fait référence au modèle qui lui a servi de base technique. Produite entre 1968 et 1987, la Méhari se vendra à près de 145 000 exemplaires. Une belle réussite commerciale, surtout au regard des conditions dans lesquelles elle a vu le jour.

Une génèse atypique

Ce n'est pas Citroën qui a eu l'idée de la Méhari. C'est en réalité à Roland de la Poype, ancien pilote de chasse et fondateur de la Société d’études et d’application des brevets (SEAB), que l'on doit cette découvrable intemporelle. Ce dernier a fait la connaissance de Jean-Louis Barrault, jeune designer, et de Jean Darpin. Ensemble, les trois hommes imaginent une auto fabriquée en plastique, inspirée de la Mini Moke, voiture de plage particulièrement en vogue à l'époque. Pour leur projet, ils partent d'une base bon marché : la Citroën 2CV, dont la SEAB possède une déclinaison fourgonnette dans sa flotte.

Il y a cinquante-cinq ans, L'argus parlait de la « Dyane 6 Méhari », premier nom attribué au modèle avant qu'il ne soit finalement baptisé Méhari. L'argus La carrosserie de la Méhari en acrylonitrile butadiène styrène (ABS), un polymère thermoplastique, a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. L'argus

Une fois le prototype réalisé, la SEAB envisage de commercialiser cette auto baptisée Donkey en kit à monter soi-même. Pour obtenir le soutien de Citroën dans le cadre de la commercialisation du kit, Roland de la Poype prend contact avec Pierre Bercot, alors président de la marque. Coup de cœur immédiat. Citroën décide d'intégrer le modèle dans sa gamme sans pratiquement toucher à son design, extrêmement fidèle à ce qui deviendra la version de série. Une histoire digne d'un roman qui marque le début d'une carrière hors du commun.

Media Image Image La Citroën Méhari de série est restée fidèle à la Donkey, le prototype réalisé à l'initiative de Roland de la Poype, ancien pilote de chasse et fondateur de la Société d’études et d’application des brevets (SEAB). Citroën

Une brillante carrière de près de vingt ans

La Citroën Méhari est basée sur le châssis plate-forme de la Dyane et dotée du moteur Citroën de 602 cm3 type AK2 de 28 ch, variante qui activait à leur sortie la Dyane 6 et la 2CV Fourgonnette AKB. Une base rustique et solide, agrémentée de pièces équipant déjà d'autres modèles de la marque. Ce qui caractérise la Méhari, c'est avant tout sa carrosserie entièrement en plastique. Ou plutôt en acrylonitrile butadiène styrène (ABS), un polymère thermoplastique qui présente plusieurs avantages dont la rigidité, la résistance aux chocs, la légèreté et une facilité de moulage extrêmement appréciable d'un point de vue industriel.

Media Image Image L'une des particularités de la Méhari réside dans sa carrosserie en acrylonitrile butadiène styrène (ABS), un polymère thermoplastique qui présente de nombreux avantages. Léger et solide, il était également facile à mouler. Citroën

L'auto est finalement baptisée « Méhari », du nom donné aux dromadaires des Touaregs, en raison de son aspect utilitaire et ludique, mais aussi de sa sobriété et de son endurance. Citroën aurait reçu pas moins de 500 commandes fermes lors du Salon de l'automobile de Paris ; un chiffre dépassant les espérances de la marque. Celle-ci en vendra finalement 144 953 unités entre 1968 et 1987. La Méhari, particulièrement bien née, n'a que très peu évolué esthétiquement et mécaniquement durant toute sa carrière. Parmi les quelques modifications cosmétiques mineures dont elle a fait l'objet, on note qu'à partir de 1970 la carrosserie a été légèrement retouchée avec l'apparition de trois nouvelles moulures à la base du pare-brise. Les clignotants arrière latéraux type 2CV ont été également remplacés par les feux du Type H. En 1975, elle hérita d'un nouveau tableau de bord doté du bouton de détresse devenu obligatoire et, deux ans plus tard, d'un nouveau volant.

Media Image Image Durant sa carrière qui s'est étalée de de 1968 à 1987, la Méhari n'a que très peu évolué sur le plan esthétique et même mécanique. Citroën

De nombreuses versions verront le jour. Parmi elles, on peut notamment citer la variante entreprise à deux places (avec TVA récupérable), la version Armée, Gendarmerie ou encore la 4 x 4, produite à seulement 1 213 exemplaires entre 1979 et 1982. La finition Azur, bleu et blanc, véritable star des stations balnéaires, fera enfin son apparition en 1973, d'abord en série limitée à 700 exemplaires (dont 500 pour la France), avant de faire son entrée au catalogue de la gamme en 1986, un an avant la fin de la production.

Media Image Image L'un des 1 213 exemplaires de la version 4 x 4. Celui-ci date de 1979. Citroën Media Image Image La variante entreprise de 1986, avec ses deux places et sa grande capacité de chargement, était très appréciée des professionnels. Citroën

Une auto toujours présente dans les esprits

La Citroën Méhari est probablement la voiture de plein air la plus populaire qui soit. Elle a d'ailleurs eu droit à une véritable carrière cinématographique. C'est en effet de loin la voiture que l'on aperçoit le plus dans les films de Louis de Funès dans sa version kaki militaire. Ses nombreuses apparitions dans la saga des « Gendarmes » ont indéniablement participé à sa notoriété, qui a largement dépassé les frontières de l'Hexagone.

Media Image Image La Citroën Méhari est apparue de nombreuses fois dans la saga des « Gendarmes », portée par Louis de Funès. L'un des exemplaires authentiques utilisés dans ces films est actuellement exposé au Musée national de l'automobile de Mulhouse. Laurent Lacoste

Citroën a d'ailleurs tenté de surfer sur cette popularité en lançant l'e-Méhari en 2016, réinterprétation moderne et 100 % électrique de son modèle à succès. Mais l'auto, qui était en réalité une Bolloré Bluesummer recarrossée, n'est pas parvenue à séduire en ne s'écoulant qu'à 228 exemplaires en trois ans de carrière. Un flop commercial qui n'a pas pour autant entaché l'image de son illustre aïeule, particulièrement recherchée aujourd'hui. Les beaux exemplaires s'échangent en effet à plus de 20 000 €. Une somme bien supérieure aux 49 900 F qu'il fallait débourser en 1987 pour s'offrir le plaisir de rouler à son rythme, cheveux aux vents, avec le bruit si caractéristique du bicylindre à plat de la 2CV dans les oreilles.

Media Image Image L'e-Méhari a été commercialisée de 2016 à 2019. Véritable flop commercial, elle ne s'est vendue qu'à 228 exemplaires. Citroën

La Méhari fait désormais l'objet de rétrofit, signe qu'elle est toujours présente dans l'inconscient collectif. Et pour les nostalgiques à l'esprit ouvert, il existe également la Méhari Eden, un revival plutôt réussi de la fameuse icône aux chevrons, doté d'un bloc motopropulseur électrique de 15 kW dont les performances se veulent équivalentes à celles du 602 cm3 de sa célèbre devancière.

Media Image Image La Méhari Eden est proposée par la Société MCC Automotive (2 CV Méhari Club de Cassis), qui a créé la marque Eden Cassis. L'argus

