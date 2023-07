Citroën. Offrez-vous une rarissime M35 à moteur rotatif En 1969, Citroën a expérimenté le moteur rotatif sur la M35, conçue sur base d'Ami 8. Une tentative qui s'est révélée un échec avec seulement 267 exemplaires vendus et presque tous détruits. L'un des rares survivants est à vendre aux enchères le 10 juillet 2023. Lumière sur cette auto insolite.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos L'une des rares Citroën M35 à moteur rotatif ayant échappé à la destruction est à vendre aux enchères le 10 juillet 2023. Lumière sur cette auto qui s'apprête à changer de main. Osenat

A la fin des années 1960, Citroën a passé des accords avec NSU, constructeur allemand qui comptait dans ses effectifs Félix Wankel, l'ingénieur ayant inventé le moteur à pistons rotatifs, dont le brevet a été déposé en 1929. Un partenariat notamment destiné à développer des voitures équipées de moteurs rotatifs qui a débouché sur un curieux modèle, la M35. Une auto dont l'histoire surprenante s'est terminée par l'élimination pure et simple de la plupart des 267 unités fabriquées sur les 500 qui devaient initialement être produits. Si une bonne trentaine de M35 ont échappé au pilon, croiser le chemin de l'une d'entre elles est rarissime. Un exemplaire en excellent état est justement à saisir dans le cadre d'une vente aux enchères organisée par la maison Osenat le 10 juillet 2023 à Fontainebleau (Seine-et-Marne).

Une auto sauvée de la destruction par un concessionnaire Citroën

C'est la filiale Citroën-NSU COMOTOR qui a conçu le moteur rotatif mono rotor de 995 cm3 qui équipait la M35. S'il ne développait que 49 ch, ses montées en régime étaient à surveiller à l'aide d'un compte tour doté d'une alarme juste avant 7 000 tr/min. La M35 était basée sur l'Ami 8 et héritait d'une suspension hydropneumatique. Sa carrosserie de type coupé au design discutable était l'œuvre du carrossier Heuliez. Lorsque la Citroën M35 est sortie en 1969, il s'agissait d'un prototype dont les tests étaient confiés directement aux clients de la marque. Pour la modique somme de 14 000 F, un tarif plus élevé que celui d'une DS, les clients les plus aventuriers pouvaient alors s'engager dans un programme d'essai grandeur nature au cahier des charges contraignant : parcourir au minimum 30 000 km/an, en contrepartie d'une garantie et d'une maintenance offerte durant deux ans.

Sous le capot de la Citroën M35 se cache un moteur rotatif de 995 cm3 d'une puissance de 49 ch. Osenat Conçue sur base d'Ami 8, cette version coupé était fabriquée par le carrossier Heuliez. Osenat Cette Citroën M35 a été immatriculée en 1971, dernière année de production de ce modèle expérimental. Osenat Elle a été sauvée de la destruction par un concessionnaire Citroën qui l'a reprise à un client avant de la conserver durant 45 ans. Osenat

Sauf que le coût d'entretien exorbitant de ces autos à la fiabilité douteuse a conduit Citroën deux ans plus tard, à décider de racheter les modèles à leurs testeurs pour ensuite les détruire. Comme le mentionne son descriptif, l'exemplaire mis en vente a été loué en 1971 auprès d'une concession Citroën. A l'issue de son contrat de location, le client testeur a racheté le véhicule auprès de Citroën, avant de finir par le céder à la concession qui lui avait loué. Un concessionnaire qui a sauvé cet exemplaire d'un destin tragique en le conservant précieusement durant 45 ans, tout en continuant à l'utiliser à des fins personnelles.

Un exemplaire immaculé estimé entre 25 000 et 30 000 €

Cette Citroën M35 porte curieusement le numéro 410 sur son aile avant gauche alors que la production s'est cantonnée à 267 voitures. Ce numéro est d'ailleurs confirmé par son numéro de série : 00EA0410. Cette rareté immatriculée en 1971 est l'une des 49 dernières produites. Elle dispose d'une carte grise française en règle et se distingue par un état de conservation absolument exceptionnel. Tout semble neuf ou presque, de la carrosserie en passant par la sellerie qui, au passage, est très proche de celle qui équipait la SM. Le moteur, réputé peu fiable, a semble-t-il été scrupuleusement entretenu au vu de sa belle présentation. Le descriptif ne mentionne pas si cette M35 a fait l'objet d'une restauration esthétique ou même mécanique puisqu'il se borne à mettre en avant le très bel état de l'auto, clichés à l'appui, et à certifier que le moteur fonctionne parfaitement.

Media Image Image Le numéro 410 inscrit sur l'aile avant est étonnant puisque seuls 267 exemplaires ont été produits. Un chiffre cependant confirmé par le numéro de série de la voiture. Osenat Media Image Image Du haut de ses 52 ans, l'intérieur de cette M35 est comme neuf, à l'image de sa carrosserie particulièrement bien conservée. Osenat Media Image Image Le descriptif de la vente ne fait pas état du kilométrage de l'auto ou d'une éventuelle restauration de celle-ci. Le moteur est en tout cas dans un bel état. Osenat

L'estimation de ce type de voiture, introuvable, n'est pas chose aisée, surtout quand il s'agit d'une voiture commercialisée en tant que prototype comme c'est le cas de la M35. Car les transactions sont si peu nombreuses qu'il s'avère délicat de fixer une valeur sur un marché où les surprises sont légion. On se souvient cependant de la vente aux enchères de la M35 d'Henri Heuliez, patron de la carrosserie du même nom, repeinte en bleu à sa demande et totalisant 87 059 km. Estimée entre 20 000 et 40 000 €, cette dernière a trouvé preneur au marteau pour 14 892 € en juin 2012, peu avant la liquidation de l'entreprise. Un autre M35 de 1970, en moins bon état est actuellement en vente au prix de 22 000 € en Saône-et-Loire. La M35 qui s'apprête à être vendue le 10 juillet prochain est quant à elle estimée entre 25 000 et 30 000 €. Un montant en rapport avec son état auquel il faudra naturellement ajouter les frais de vente qui s'élèvent à 20 % du prix final d'adjudication.

