Citroën SpaceTourer (2024). Restylage et hybride rechargeable en préparation Stellantis prépare le restylage pour le printemps 2024 de ses utilitaires moyens (Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Opel Vivaro ...) et de leurs dérivés monospaces (SpaceTourer, Traveller, Zafira...). Outre une évolution de l'électrique, ils recevront le renfort d'une version hybride rechargeable.

Par MaxK

Voir les photos Ce prototype de Citroën SpaceTourer cache une surprise. L'argus

Le groupe Stellantis mène actuellement un programme de tests routiers sur plusieurs futurs modèles dans le sud de l’Europe. Parmi les véhicules aperçus figure un Citroën SpaceTourer, dont le camouflage de la partie avant ne laisse aucun doute sur son restylage. Une opération cosmétique qui s'accompagnera d'une remise à niveau au printemps 2024 afin de se mettre en conformité avec la norme sécuritaire GSR2 (entrée en vigueur au 1er juillet 2024) qui imposera de nouvelles aides à la conduite sur les utilitaires. Ce programme concernera aussi les cousins des Citroën SpaceTourer/Jumpy à savoir les Opel Zafira/Vivaro, Peugeot Traveller/Expert et Fiat Ulysse/Scudo. Sous le capot, il y aura aussi du neuf avec la possible arrivée d'une version hybride rechargeable.

Media Image Image Citroën met au point le SpaceTourer restylé. Ses cousins chez Fiat, Opel et Peugeot sont aussi concernés. L'argus

Une solution pertinente ?

Version « tourisme » de l’utilitaire Jumpy, le Citroën SpaceTourer n’est plus proposé qu’avec une motorisation 100 % électrique en France, sous le nom ë-SpaceTourer. Comme ses jumeaux du groupe Stellantis, sa gamme thermique fut arrêtée dans nos contrées début 2022. Sa variante « zéro émission », si elle bénéficie d’une fiscalité favorable et profite au bilan CO2 de Citroën, n’offre qu’une autonomie limitée (jusqu’à 317 km WLTP, bien moins selon nos mesures) peu compatible avec sa vocation familiale. Une offre hybride rechargeable pourrait donc constituer un juste compromis, avec une autonomie permettant d’aborder sereinement les voyages tout en évitant un lourd malus CO2 à l’achat. Néanmoins, Stellantis travaille aussi sur les versions électriques qui bénéficieront du nouveau moteur Emotors et d'une évolution de la chimie de la batterie pour gagner en autonomie. La puissance demeure inconnue mais deux possibilités sont envisageables : soit 156 ch comme les berlines du groupe ou environ 200 ch comme le nouveau Peugeot e-3008.

Media Image Image Les changements esthétiques semblent se concentrer sur la partie avant, lourdement camouflée. L'argus Media Image Image La poupe ne semble pas évoluer. L'argus

Une motorisation de nouvelle génération

A première vue, tout porte à croire que le van à l’image est un ë-SpaceTourer restylé. La face avant masquée indique que les changements esthétiques se concentreront sur cette zone. Le nouveau logo de Citroën y apparaîtra. L’autocollant vert apposé sur le pare-brise montre qu’il s’agit d’un véhicule à brancher, et la trappe de recharge se devine sur l’aile avant gauche. La trappe à carburant, visible sur l’aile arrière gauche, est un faux indice car elle est aussi présente sur le modèle électrique pour des raisons de simplification industrielle. En revanche, le prototype actuellement testé dispose de prises d’air avant différentes de celles du modèle électrique. Surtout, selon les photographes « espions » qui l’ont immortalisé, le capot abrite un moteur thermique. Il est probable que la motorisation du Citroën SpaceTourer hybride rechargeable soit identique à celle dont profitera le prochain Peugeot 3008 dans sa version « plug-in ». Selon nos informations, il s’agit d’une évolution du quatre-cylindres 1.6 PureTech associée à un moteur électrique Emotors d’environ 115 ch et à une boîte Punch Powertrain e-DCS6, le tout développant 200 ch. Une batterie de 21 kWh alimente la partie électrique, de quoi dépasser largement les 50 km d’autonomie en mode « zéro émission ». Ces données restent à officialiser.

Media Image Image Autocollant et trappe seraient semblables à ceux de l'ë-SpaceTourer, mais le capot abrite un bloc thermique. L'argus

Photos : motor.es

