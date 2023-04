Citroën Xantia Saipa. La seconde vie iranienne de la familiale aux chevrons « On ne vit que deux fois », disait un roman et film de la saga James Bond. La Citroën Xantia acquiesce. Vendue entre 1993 et 2001 en Europe, cette trentenaire a mené une deuxième existence en Iran jusqu’en 2010. Cette version Saipa a même eu droit à un lifting jamais vu dans nos contrées.

Johann Leblanc Par

Voir les photos Aussi méconnue qu'éphémère, cette version « phase 3 » de la Citroën Xantia a été vendue en Iran entre 2009 et 2010. Elle était fabriquée en partenariat avec le constructeur local Saipa. DR

Jusqu’à son retrait précipité en 2018 sur fond de sanctions américaines, le groupe PSA a été un acteur très important en Iran. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l’interminable carrière menée par la Peugeot 405 dans ce pays. La familiale au Lion a même eu droit à des restylages spécifiques sur ce marché (voir galerie) pour tenter de faire oublier son grand âge. Mais saviez-vous que sa cousine Citroën Xantia avait aussi tenté de séduire les acheteurs iraniens en adoptant un look inconnu dans nos contrées ? Si vous ne connaissez pas cette histoire, impossible de vous en vouloir. Les informations à son sujet sont rares, et la carrière de cette « phase 3 » de la berline aux chevrons a été éphémère : elle n’aurait été proposée qu’en 2009 et 2010.

Une production assurée sur place

Media Image Image Dans un premier temps, la Xantia vendue en Iran par Citroën et Saipa adoptait le même look que les ultimes versions européennes, aux plaques d'immatriculation près. DR Media Image Image Fabriquée avec Iran Khodro, premier constructeur local, cette Peugeot 405 bien spéciale a été rebaptisée Persia, l'ancien nom de l'Iran, avant d'être encore renommée en 405 Pars. Matthieu Meheust

La Xantia a débarqué dans l’ancienne Perse bien plus tôt, en 2001. Son existence européenne, débutée il y a exactement trente ans, en 1993, s'est terminée à peine un an plus tard, en 2002. Dans un premier temps, cette déclinaison iranienne arbore la même allure que la version restylée vendue sur le Vieux Continent à partir de 1998. En revanche, sa production est bien assurée sur place, une condition indispensable pour espérer réussir sur ce marché. C’est plus précisément le principe du CKD (Complete Knocked Down ou « nécessaire non assemblé ») qui est utilisé : la voiture arrive entièrement en pièces détachées et est ensuite assemblée. En ces temps-là, PSA est déjà coutumier du fait et a l’habitude de collaborer avec le premier constructeur local, Iran Khodro. Mais les chaînes de ce dernier n’ont plus de place. Citroën va donc se tourner vers un de ses anciens associés, Saipa, acronyme de Société Anonyme Iranienne de Production Automobile. C’est cette entreprise qui avait distribué la Dyane dans le pays à la fin des années 1960, avant que le lien entre les deux marques ne se brise suite à la prise de contrôle du Ministère de l’Industrie en 1976.

Une phase 3 vraiment éphémère

Même si les premières discussions entre les deux constructeurs pour la fabrication de la Xantia auraient débuté dès 1994, il faudra attendre 2000 pour la signature d’un accord. Avant ça, les chevrons ont jugé le niveau de qualité de fabrication proposé trop faible. Animée par un unique moteur 2.0 essence de 135 ch, la familiale est donc déjà une vieille voiture quand elle débute cette deuxième vie. Mais ce n’est pas forcément éliminatoire sur un tel marché. C’est l’arrivée de la première génération de Citroën C5 dans la même usine de Saipa qui va vraiment la pousser à s’offrir une deuxième jeunesse.

Media Image Image La Xantia arrivait en pièce détachées avant d'être assemblée dans l'usine de Saipa. DR

Les phares rectangulaires vont céder la place à des optiques plus modernes et complexes, alors que la calandre s’amincit et s’étire davantage. L’ensemble évoque vaguement la grande C6, qui n’a jamais été vendue en Iran. On note aussi l’arrivée d’un nouveau bouclier avant au look plus bulbeux, alors que la poupe ne change presque pas. Ce baroud d’honneur sera bref. Très vite, la C5 1 descend en gamme après l’arrivée de sa descendante sur les chaînes de Saipa. La présence de la Xantia ne se justifie alors plus, et elle s’éclipse en 2010. Un départ cette fois définitif. Cette « phase 3 » est donc une authentique rareté, et bon courage aux collectionneurs amateurs d’exotisme qui voudraient tenter de la dénicher.

Media Image Image Contrairement à l'avant, le profil et la poupe des dernières Xantia iraniennes n'ont presque pas changé. DR

Source : Carjager

À lire aussi Essai Citroën Xantia Activa : au volant d'une jeune trentenaire

Tags