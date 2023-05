Citroën XM Multimédia (1998). Les Chevrons avaient-ils 25 ans d’avance ? En 1998, Citroën produisit en série limitée la XM Multimédia, un modèle expérimental équipé, entre autres, d’un ordinateur, d’un écran tactile et d’un GPS. 25 ans plus tard, ces équipements, alors avant-gardistes, sont devenus communs. L’argus a pu approcher l’un des deux exemplaires encore d’origine.

1998, c’était il y a 25 ans déjà. Un quart de siècle. En ce temps-là, les écrans étaient loin d’être monnaie courante dans l’automobile. On en trouvait bien dans certains modèles, et ce depuis les années 1980, mais la « voiture connectée » d’aujourd’hui n’était encore qu’un fantasme. C’est pourtant cette année-là que Citroën présenta la XM Multimédia. Cette version très spéciale de sa berline haut de gamme d’alors embarquait, entre autres, un ordinateur à écran tactile. Elle avait même accès à Internet ! Deux exemplaires ainsi équipés subsistent aujourd’hui. L’un d’eux se trouve au Conservatoire Citroën. L’autre appartient à un collectionneur qui nous a permis d’approcher cette curiosité.

Media Image Image La XM Multimédia fut la première Citroën à recevoir la teinte Rouge d’Enfer. Benjamin Brillante - L'argus

Citroën au plus près de la démocratisation de l’informatique

Dans les années 1990, Citroën entreprit de développer des concepts adaptant à l’automobile certaines technologies informatiques en phase de démocratisation. En 1996, le constructeur aux Chevrons s’associa à Microsoft et conçut pour Bill Gates l’Evasion « Bureau Mobile », un modèle unique équipé notamment d’un PC. L’année suivante, il développa avec Intel une Xsara équipée d’un système informatique élaboré spécifiquement pour une utilisation automobile. En 1998 donc, vint la XM Multimédia, nouveau fruit d’une collaboration entre Citroën et Microsoft mais aussi Magneti Marelli, entre autres. Dans son coffre se trouvait l’unité centrale d’un ordinateur, avec lecteurs de disquettes, à laquelle était branchée un téléphone GSM permettant d’accéder à Internet via une antenne additionnelle installée sur le toit. Outre un clavier sans fil, les passagers arrière disposaient d’un écran tactile. Un GPS s’invitait sur la planche de bord. Pour couronner le tout, le système audio comprenait un chargeur 6 CD.

Dans le coffre se trouve un ordinateur auquel est branché un téléphone GSM permettant d'accéder à Internet. Benjamin Brillante - L'argus La finition est encore plus cossue que dans les versions Exclusive, avec un placage de bois étendu. Benjamin Brillante - L'argus Un écran GPS a été ajouté sur la planche de bord. Benjamin Brillante - L'argus La sellerie cuir/Alcantara Savane est exclusive à la XM Multimédia. Benjamin Brillante - L'argus Les passagers arrière ont droit à un écran tactile. Benjamin Brillante - L'argus Les XM Multimédia se reconnaissent aux badges de leurs ailes avant. Benjamin Brillante - L'argus

Une cinquantaine de voitures testées puis rendues

Citroën produisit une petite série de XM Multimédia, le nombre d’exemplaires construits variant entre 48 et 52, selon les sources. Ces voitures étaient basées sur la finition haut de gamme Exclusive, avec sous leur capot un V6 de 194 ch associé à une boîte automatique à quatre vitesses. Elles se distinguaient à leur teinte de carrosserie Rouge d’Enfer ainsi qu’à leur sellerie cuir/Alcantara beige Savane, à leurs placages de bois étendus ainsi qu’aux badges « Multimédia » apposés sur leurs ailes avant. Les autos furent confiées pour quelques mois à des journalistes et personnalités, afin de permettre au constructeur d’enregistrer leur retour d’expérience. Au terme de ce test à grande échelle, Citroën récupéra les voitures avec environ 15 000 km au compteur et en retira les équipements technologiques spéciaux pour les vendre comme des XM presque standard, sauf dans le cas des deux exemplaires précités.

Media Image Image Une cinquantaine de XM Multimédia furent produites ; seules deux ont encore leurs équipements spéciaux. Benjamin Brillante - L'argus

Que reste-t-il de la XM Multimédia ?

En avance sur son temps, la Citroën XM Multimédia ne pouvait être commercialisée telle quelle, pour des raisons d’entretien et de support technologique notamment. Mais l’expérience acquise dans ce projet fut mise à profit par Citroën pour développer les systèmes informatiques qui allaient progressivement équiper ses modèles de série à compter des années 2000, non sans passer par d’autres étapes intermédiaires comme l’expérimentale Xsara Windows CE « communicante » de l’an 2000.

Media Image Image Notre collectionneur transporte parfois sa XM Multimédia sur une CX plateau à huit roues. DR

Citroën ne fut évidemment pas le seul constructeur à plancher sur ces technologies, mais son expérimentation externalisée demeure atypique. Aujourd’hui, chez le constructeur aux Chevrons comme ailleurs, les écrans tactiles et autres GPS connectés sont devenus communs. Et si les XM Multimédia de seconde main qui émergent de temps en temps en sont dépourvues, leur finition exclusive en fait néanmoins des versions particulièrement recherchées par les amateurs.

