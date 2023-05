CLS, EQC… Mercedes fait le ménage dans sa gamme Plusieurs modèles de Mercedes vont prochainement quitter le catalogue de la marque. Certains ne sont pas remplacés.

Julien Sarboraria Par

Voir les photos Mercedes aurait déjà cessé la production de la grande CLS et du SUV électrique EQC. Mercedes

De la Classe A à la Classe S, en passant par les sportives AMG et les nombreux SUV : la gamme actuelle de Mercedes compte une vingtaine de modèles en Europe. Dès lors, difficile de rencontrer le succès avec tous, d’autant que certains peuvent se concurrencer entre eux sur un même marché. Dans le cas de la CLS, c’est l’arrivée de la nouvelle génération de Classe E qui la pousse vers la sortie puisque les deux modèles sont produits dans la même usine, à Sindelfingen en Allemagne. Or, Mercedes aurait besoin de place sur les lignes d’assemblages.

Media Image Image La nouvelle génération de Mercedes Classe E a été dévoilée au printemps 2023. Mercedes Media Image Image L'actuelle CLS a été lancée en 2019. Mercedes

Selon Autocar, la production va s’arrêter au mois d’août. Une information confirmée à L’argus par un porte-parole de Mercedes. Le modèle devrait être retiré du catalogue d’ici à la fin de l’année 2023, soit cinq ans seulement après le lancement de la dernière génération. Et il ne sera pas remplacé. Le comble pour ce modèle qui a lancé la mode des coupés quatre portes de luxe au début des années 2000. Non sans succès à ses débuts. Mais depuis quelques années, les ventes de la CLS se sont littéralement effondrées.

Un nouveau EQC à venir

Dévoilé en 2018 et lancé l’année suivante, l’EQC a été le premier modèle 100% électrique proposé par la marque à l’Etoile. Un SUV étroitement dérivé du GLC de première génération (un modèle thermique donc), dont il a repris la base technique. Quatre ans après son lancement, on peut difficilement parler de succès commercial. Son autonomie trop juste (inférieure à 400 km), sa puissance de charge limitée sur les bornes rapides eu égard à la taille de sa batterie (110 kW pour 80 kWh de capacité) ou encore ses tarifs élevés (plus de 80 000 euros) n’ont pas joué en sa faveur.

Media Image Image L'EQC a été le premier modèle 100% électrique de Mercedes. Mercedes

La production de l’EQC a été récemment stoppée. En France, le modèle n’est d’ailleurs plus configurable sur le site du constructeur. Il reste disponible uniquement sur stock, preuve que la fin est proche. A la différence de la CLS, l’EQC ne va pas complètement disparaître. Il sera remplacé par un nouveau modèle, développé sur la base de la dernière génération de Mercedes GLC. La sortie de ce GLC électrique n'est pas attendue avant fin 2024 ou début 2025. En attendant, le « trou » sera comblé par la nouvelle EQE SUV, dont les prix sont similaires à ceux de l'EQC pour des prestations bien supérieures (de 460 à 590 km d'autonomie WLTP, selon les versions).

Les Classe A et Classe B en sursis

Le dépoussiérage va concerner également les déclinaisons coupés et cabriolets des Classe C et Classe E. Elles vont disparaître en 2024. Disparaître ? Pas complètement puisqu’elles seront indirectement remplacées par la nouvelle CLE, un nouveau modèle qui reprendra les différentes carrosseries existantes. Selon nos informations, le repositionnement de la marque Mercedes pourrait aussi signer la fin des petits modèles d’ici à 2025, notamment les Classe A et Classe B.

À lire aussi Ces voitures qui vont disparaître du catalogue

Tags