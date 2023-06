Combien a été vendue la Ferrari Enzo « n.1 » de Fernando Alonso ? La Ferrari Enzo « Scocca n.1 », soit la première produite, vient de changer de main pour plusieurs millions d’euros. La voiture qui n'avait pas été adjugée aux enchères a finalement été vendue après coup. Son précédent propriétaire n’était autre que le double champion du monde de F1 Fernando Alonso.

Par MaxK

Voir les photos Fernando Alonso s'est séparé de sa Ferrari Enzo. Monaco Car Auctions

En 2002, Ferrari lança l’Enzo Ferrari, plus simplement appelée Enzo la plupart du temps, supercar dans la lignée des 288 GTO, F40 et F50, dont la production fut limitée à 400 exemplaires (le dernier ayant été ajouté pour le Vatican à des fins caritatives). Huit ans plus tard, Fernando Alonso, déjà double champion du monde de F1 avec Renault, quitta le losange pour rejoindre le cheval cabré. Comme un témoignage de cette histoire, la Ferrari Enzo personnelle de Fernando Alonso vient d’être vendue à Monaco, par Monaco Car Auctions en marge du salon Top Marques.

La plus historique des Ferrari Enzo ?

La teinte de carrosserie Rosso Corsa cache une habitacle habillé d’Alcantara noir à surpiqûres rouges. Le capot arrière abrite un V12 6.0 atmosphérique de 660 ch. Outre le fait qu’elle a appartenu au pilote espagnol, cette Enzo a ceci de particulier qu’elle est référencée comme la « Scocca n.1 » dans les registres de Ferrari, c’est à dire la première carrosserie d’Enzo sortie des ateliers de Maranello. Ajoutez à cela l’état irréprochable de ce coupé, dont le compteur n’affiche que 4 800 km, et vous obtenez l’une des Ferrari récentes les plus « collector » qui soient.

Media Image Image Cette Enzo est identifiée comme la première carrosserie produite chez Ferrari. Monaco Car Auctions

Une vente en deux temps

Mise en vente le 8 juin dernier et estimée à 5 millions d’euros minimum, la Ferrari Enzo de Fernando Alonso n’a pas trouvé preneur lors de l’événement. Finalement, un acheteur retardataire s’est manifesté après la vente, et vient de signer un chèque de 5,4 millions d’euros pour s’offrir la voiture. Reste à savoir s’il entend rouler avec, la conserver soigneusement dans une collection, ou la remettre en vente prochainement à un prix encore supérieur comme cela arrive fort régulièrement.

Avec 4 800 km à leur actif, les aiguilles n'ont pas tourné souvent. Monaco Car Auctions Le nouveau propriétaire prend le volant de la voiture d'un double champion du monde de F1. Monaco Car Auctions Supercar oblige, l'habitacle est résolument sportif. Monaco Car Auctions La voiture est comme neuve. Monaco Car Auctions

