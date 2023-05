Comment l’Audi TT a failli être badgé Porsche L’Audi TT a failli passer entre les mains de Porsche au début du projet dans les années 1990. C’est une révélation faite par l’ancien designer du modèle - Freeman Thomas - à des confrères anglais.

Voir les photos Dans les années 1990, Audi et Porsche ont travaillé ensemble au développement d'un coupé sportif. Mais le projet a été arrêté. SP/Audi

L’Audi TT aurait pu ne jamais exister à cause de Porsche. C’est la révélation faîte par le designer de l’époque, Freeman Thomas, à nos confrères de Carbuzz. A l’occasion des 25 ans du modèle, et alors que le constructeur a annoncé que la génération actuelle serait la dernière, le designer américain a fait quelques confidences sur l’origine du projet, qui remonte au milieu des années 1990.

A l’époque, Porsche ne faisait pas encore partie du groupe Volkswagen, mais il existait un lien étroit entre les deux constructeurs allemands. Quand le groupe s’est penché sur le développement d’un coupé sportif, il aurait été demandé à Freeman Thomas de travailler sur deux projets en parallèle. « On m'a demandé de faire une version Porsche et une version Audi. Les designers de Porsche ont également été invités à faire une version Porsche et une version Audi », raconte-t-il à Carbuzz. S’en est suivi des réunions entre les équipes de design des deux marques qui ne se sont pas passées de la meilleure des façons. « Nous avions deux modèles réduits et ils avaient deux modèles réduits, tous deux très détaillés. Si la réunion se passait bien, cela passerait au niveau supérieur. Mais la réunion ne s'est pas très bien déroulée car il y avait beaucoup de politique », selon les propos relayés par le site anglais.

Media Image Image La première génération de l'Audi TT a été produite à 178 765 exemplaires, entre 1998 et 2006. SP/Audi Media Image Image Le Porsche Cayman est arrivé sur le marché en 2005, quelques années après l'Audi TT. SP/Porsche

A en croire le designer, Porsche voulait « brider » le développement du TT, sûrement pour ne pas faire de l’ombre à ses propres modèles. A la suite de ça, les discussions ont été gelées. Le projet du TT est resté dans le giron d’Audi qui en a poursuivi le développement jusqu’à la révélation du concept-car au salon de Francfort 1995. Les retours positifs du public ont incité la marque à passer à la série. L’Audi TT est arrivé sur le marché au printemps 1998. Avec le succès qu’on lui connaît puisque la première génération a été produite à plus de 178 000 exemplaires entre 1998 et 2006 (coupé et cabriolet). De son côté, Porsche n’est pas resté les bras croisés. Le constructeur a lancé le Cayman en 2005. Un coupé sportif qui reste le principal rival du TT sur le marché européen aujourd’hui.

Source : Carbuzz

