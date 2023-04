Comment la Dodge Viper a récupéré les phares de la BMW Z1 Les phares de la supercar américaine Dodge Viper avaient été initialement conçu pour le roadster BMW Z1 dans les années 1990. C'est le secret dévoilé par Roy Sjoberg, l'ingénieur en chef de l'époque, dans une récente vidéo.

Les phares des deux premières générations de Dodge Viper avaient été conçus initialement pour BMW.

Le secret était bien gardé depuis le début des années 1990. C’est Roy Sjoberg, l’ancien ingénieur en chef du programme Viper, qui l’a dévoilé à un Youtuber dont la chaîne s’appelle Four Eyes. Dans cette vidéo publiée au début du mois d’avril (à voir ci-dessous), l’homme explique comment Dodge est parvenu à économiser plusieurs millions de dollars à l’époque sur le développement des phares de la supercar américaine. « Ces phares provenaient de BMW pour le Z1 (un très exclusif roadster produit à seulement 8 000 unités, ndlr). Ils avaient escroqué General Electric pour qu'il construise ces phares aux frais de GE et non de BMW », affirme Roy Sjoberg. Avant de poursuivre : « Finalement, BMW n’a pas aimé ces phares et ils se sont éloignés du programme ». General Electric se serait alors retrouvé coincé avec tout l’outillage pour la fabrication et la conception des phares déjà réalisée. Roy Sjoberg aurait alors convaincu l'entreprise américaine d’en faire cadeau à Dodge pour la Viper.

Un cadeau qui a permis au constructeur d’économiser une belle somme d’argent. « La conception aurait normalement coûté 2,5 millions de dollars, plus 1 million de dollars pour le développement », explique l’ancien ingénieur en chef, encore fier de son coup une trentaine d’années plus tard. Dodge n’a eu qu’à adapter le design de la face avant de la Viper autour de ces phares, qui ont été utilisés de 1992 à 2002 sur les deux premières générations de la supercar américaine.

Le niveau à bulles était utile lors de la fabrication du bloc optique.

Un niveau à bulles dans le bloc optique

La particularité de ce bloc optique était la présence d’un niveau à bulle assez visible. « C’était utilisé dans l'usine pour aligner les phares », raconte Roy Sjoberg. Si le retrait de cet artifice a été envisagé au début, le surcoût engendré (1,5 dollar par phare selon l'ingénieur) a incité le responsable du projet à le laisser en place. Ce niveau à bulle a cependant été abandonné en 2003 lors de l’arrivée de la troisième génération.

Le niveau à bulles dans les phares a été abandonné sur la troisième génération de Viper, dont le design a profondément évolué.

