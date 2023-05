Comment le nouveau Peugeot e-2008 électrique se positionne face à ses rivaux Peugeot profite du restylage du SUV 2008 pour améliorer les prestations de sa version électrique. Premières confrontations des caractéristiques techniques de ce nouveau e-2008 face à ses principaux concurrents : Jeep Avenger, Hyundai Kona, Renault Mégane E-Tech, MG4…

Depuis son lancement à l’automne 2019, le petit SUV électrique e-2008 s’est vendu à plus de 75 000 exemplaires en Europe. Une goutte d’eau comparé aux 700 000 Peugeot 2008 de deuxième génération produits sur la même période, toutes versions confondues. Mais l’année dernière, il a tout de même représenté plus de 17% des ventes du modèle. D’ici à 2025, Peugeot vise 38% du mix en Europe. Pour y parvenir, le constructeur profite du restylage de son SUV urbain pour faire évoluer cette version électrique.

Media Image Image Le 2008 électrique revendique une autonomie allant jusqu'à 406 km. SP/Peugeot

Le e-2008 reçoit un nouveau moteur E-Motors développant 156 ch et 260 Nm de couple (136 ch et 260 Nm pour l’ancien bloc). Il est alimenté par une batterie - toujours fournie par l’équipementier chinois CATL - à la capacité légèrement accrue : 54 kWh (dont 51 kWh utiles), contre 50 kWh et 46 kWh utiles pour l’ancienne version. A son lancement fin 2019, le 2008 électrique revendiquait une autonomie WLTP jusqu’à 320 km, puis de 345 km après quelques optimisations effectuées en 2022. Pour cette version restylée, qui sera lancée à la rentrée prochaine, Peugeot annonce jusqu’à 406 km. Un sacré pas en avant qui devrait en faire un véhicule bien plus polyvalent qu’auparavant. Nous vérifierons si ces progrès se vérifient dans la réalité grâce à nos tests d'autonomie.

Les marques coréennes dans le viseur

Pour autant, est-ce que cela suffisant pour inquiéter les concurrents ? Parmi eux, il y a les DS 3 E-Tense, Opel Mokka Electric ou encore le Jeep Avenger : trois SUV électriques cousins du Peugeot (groupe Stellantis) qui disposent de la même plate-forme CMP et de la même chaîne de traction. L’autonomie varie de seulement quelques kilomètres entre les modèles. Ici, le choix se fera donc plutôt sur des considérations de style, de tarif ou de proximité du concessionnaire.

Media Image Image DS 3 E-Tense SP/DS Automobiles Media Image Image Jeep Avenger SP/Jeep Media Image Image Opel Mokka Electric SP/Opel

La concurrence est plus rude du côté des constructeurs coréens. Notamment chez Hyundai qui lancera son nouveau Kona électrique (4,36 m de long, 6 cm de plus que le 2008) à la même période que le SUV français (automne 2023). Ce Kona dispose d’un moteur électrique de même puissance que le e-2008 (156 ch), mais revendique un rayon d’action moins important (342 km WLTP, contre 406 km), du fait de sa batterie de plus petite capacité (48,4 kWh). Victoire pour le e-2008 ? Pas vraiment, car le Kona a l’avantage de proposer une autre version électrique au catalogue. Un modèle plus puissant (218 ch) et bien plus endurant (490 km) que le français grâce à une grosse batterie de 65,4 kWh. Même topo pour le Kia Niro EV, dont la batterie de 64,8 kWh autorise jusqu’à 460 km d’autonomie, une cinquantaine de plus que le e-2008. Son gabarit plus imposant (4,42 m) le fait toutefois boxer dans la catégorie supérieure.

Media Image Image Le nouveau Kona électrique promet jusqu'à 490 km d'autonomie dans sa version la plus puissante. SP/Hyundai Media Image Image Le Kia Niro EV affiche une autonomie de 460 km grâce à sa batterie de 64,8 kWh. SP/Kia

Côté recharge, le Peugeot 2008 conserve l’avantage par sa puissance de charge supérieure sur les bornes rapides (jusqu’à 100 kW contre 72 kW pour le Kia), même si cela reste purement théorique. En effet, lors de nos essais de voitures électriques, nous avons souvent remarqué que le modèle ayant la capacité de recharge la plus importante sur le papier n’est pas forcément celui qui récupère des électrons le plus vite.

Deux berlines compactes à ne pas négliger

Media Image Image Les MG4 et Renault Mégane E-Tech sont deux berlines compactes 100% électriques qui peuvent aussi s'opposer au e-2008. Etienne Roville

Le Peugeot 2008 électrique peut aussi être comparé à deux berlines compactes qui se vendent plutôt bien : la MG4 (4,29 m) et la Renault Mégane E-Tech (4,21 m). La première est une voiture chinoise 100% électrique dont la version comparable à celle du e-2008 (l'entrée de gamme) offre moins d’autonomie (350 km) malgré une batterie de capacité similaire (51 kWh). Mais son prix fait toute la différence : elle est proposée à moins de 30 000 euros quand le e-2008 actuel, fabriqué en Espagne, débute à plus de 40 000 euros en finition Active Pack, sans déduire le bonus écologique dans les deux cas. La Mégane E-Tech présente une silhouette plus proche d'un crossover. Elle profite aussi de sa plate-forme dédiée à l’électrique pour accueillir un plus gros accumulateur (60 kWh) et afficher jusqu’à 454 km d’autonomie.

A retenir Nouveau moteur plus puissant, nouvelle chimie de batterie, rayon d'action augmenté… le Peugeot e-2008 s’améliore dans tous les domaines. Une mise à niveau bienvenue mais qui ne lui permet pas de battre des records, notamment en matière d’autonomie, face à ses principaux rivaux. Reste à connaître la consommation électrique, qui s’annonce prometteuse selon Peugeot. A vérifier lors des premiers essais, prévus d'ici à la rentrée.

