Contrôle technique 2 roues. Le gouvernement patine, les professionnels s'inquiètent

Par Gatien-Hugo Riposseau

[Mis à jour le 24/06/2023] Clément Beaune, ministre chargé des Transports, a annoncé la mise en place officielle du contrôle technique pour les deux-roues "début 2024". Dans une interview accordée à nos confrères de Brut, il a précisé quelques détails sur les motos et scooters concernés, le prix ou encore la fréquence de l'examen.



Véritable serpent de mer, le contrôle technique des deux roues est une question épineuse qui ne fait aujourd'hui plus débat sur son principe. Au terme d'une décision en date du 31 octobre 2022, le Conseil d'Etat a annulé un décret du 25 juillet 2022 qui prévoyait d'abroger un décret du 9 août 2021. Or, c'est ce texte d'août 2021 qui a instauré le contrôle technique de tous les deux et trois roues motorisés, ainsi que des quadricycles à moteur, à partir du 1er janvier 2023. Au terme de cet imbroglio juridique, une chose est sûre aujourd'hui : le décret du 9 août 2021 est de nouveau en vigueur et le contrôle technique des deux roues devra bien être mis en place dans l'Hexagone. Sauf qu'après ce flou juridique demeure un flou d'ordre pratique qui inquiète tant les acteurs du secteur que les motards eux-mêmes.

Pas de calendrier, mais une date butoir au 1er août 2023

La directive européenne 2014/45/UE du 3 avril 2014 impose à tous les Etats membres de l'Union européenne de mettre en place un contrôle technique pour les deux roues de plus de 125 cm3 depuis le 1er janvier 2022. C'est un fait : la France a pris le parti de ne pas respecter cette échéance en prévoyant une entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2023, échelonnée dans le temps en fonction de la date d'immatriculation des véhicules concernés. Aux termes d'une ordonnance en date du 1er juin 2023 notifiée le même jour, le Conseil d’Etat a enjoint le Gouvernement à adopter l’arrêté d’application relatif à la mise en œuvre du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur dans un délai de deux mois, soit avant le 1er août 2023.

Media Image Image Aux termes d'une ordonnance en date du 1er juin 2023, le Conseil d’Etat a enjoint le Gouvernement à adopter l’arrêté d’application relatif à la mise en œuvre du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois avant le 1er août 2023. L'argus

Autant dire que l'exécutif est pris en étau entre l'absence de volonté politique à instaurer cette mesure et l'urgence que lui impose la haute juridiction administrative. Et cela commence sérieusement à se faire sentir. Car aujourd'hui, aucune feuille de route, ni aucun calendrier ne semble avoir été mis en place alors que le temps presse et que la consultation publique d'une durée comprise entre 3 et 6 semaines n'a toujours pas débuté. Un manque de lisibilité qui inquiète les professionnels du contrôle technique qui, par la voie de la Fédération nationale de l'automobile (FNA), font désormais part de leur empressement à en savoir plus sur les exigences et donc le contenu du futur contrôle technique des deux roues.

Media Image Image Comme les deux et trois roues motorisés, les quadricycles à moteurs sont concernés par ce nouveau contrôle technique. Benjamin Brillante - L'argus

Un contrôle technique au contenu encore inconnu

Quels seront les points inspectés dans le cadre du contrôle technique des deux ou trois roues motorisés et des quadricycles à moteur ? Quel matériel sera nécessaire pour le mettre en œuvre ? Quel type de formation devra être suivi par les contrôleurs techniques ? Autant de questions qui restent sans réponse au plus grand regret des acteurs de la branche qui regrettent de ne pas disposer du temps nécessaire pour se conformer aux futures exigences de la réglementation. Les investissements en matériel et le recrutement des collaborateurs ne peuvent être réalisés à la hâte. La FNA affirme désormais avec force et sans détour : « le contrôle technique ne s’appliquera pas à la publication du décret attendu avant août 2023. »

Media Image Image Les professionnels du secteur déplorent ne pas connaître le contenu du futur contrôle technique des deux roues, rendant les investissements et les recrutements en personnels impossible à ce jour. L'argus

La FNA pointe également du doigt une difficulté pratique concernant le personnel des centres de contrôle technique qui n'est que rarement titulaire du permis moto alors qu'il sera bientôt amené à manipuler ces engins. Si un tel permis n'est pas nécessaire pour rentrer ces deux roues dans l'atelier dès lors qu'il sont poussés manuellement, on peut craindre en revanche que les opérations de contrôle du freinage réalisées sur un banc puissent s'avérer périlleuses sans permis moto. La FNA se montre ainsi « favorable à ce que le propriétaire manipule son véhicule (pour les véhicules de plus de 125cm3) » et demande aussi « l’adoption d’une disposition dans le futur décret modificatif précisant les conditions d’accueil du public notamment des mineurs », afin d'anticiper d’éventuels accidents et sécuriser la venue des clients.

Media Image Image Il faudra également prévoir de former les contrôleurs techniques afin qu'ils puissent réaliser ces nouvelles opérations de contrôle. Cédric Lecocq

Un maillage territorial menacé

Didier Renoux, délégué général de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) ouvertement opposée à cette mesure, la jugeant inutile, a été reçu au début du mois de juin 2023 par Clément Beaune, ministre délégué en charge de la Transition écologique, de la Cohésion des territoires et des Transports. Il estime que le maillage territorial des centres de contrôle techniques est menacé. « Certains petits indépendants n'auront pas les moyens de recruter et d'investir dans la formation et le matériel nécessaires au contrôle technique des deux roues. Les zones rurales risquent fort d'être désertées par les centres proposant cette prestation, obligeant les motards à parcourir de longues distances pour soumettre leur monture aux épreuves du contrôle technique. »

Media Image Image La FFMC craint que le maillage territorial ne soit pas assuré pour les deux roues en raison des investissements à réaliser. Une pénurie de centres compétents est en tous cas à craindre lors de l'entrée en vigueur de ce nouveau contrôle technique. Wilfrid Veris - L'argus

Une préoccupation qui n'a rien d'anecdotique lorsque l'on sait que les propriétaires de véhicules à quatre roues motrices sont parfois obligés de s'éloigner de leur domicile pour trouver un centre équipé d'un banc spécifique à ce type de transmission. Les conditions d'instauration du contrôle technique des deux roues risquent dans tous les cas de conduire à une pénurie au moins transitoire de centres opérationnels pour faire face à la demande, faute de temps pour s'équiper et former les collaborateurs.

