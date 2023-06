Contrôle technique 2 roues. Obligatoire dès 2024 pour les motos et scooters Clément Beaune a acté que le contrôle technique des deux-roues entrera en vigueur « début 2024 ». Il concernera pour commencer tous les modèles dès 50 cm3 immatriculés avant 2017. Le ministre des Transports a également annoncé la mise en place d’une prime à la conversion jusqu’à 6 000 €.

Les annonces autour des transports s'enchaînent pour le Gouvernement. Quelques jours après l’annonce d’Elisabeth Borne d’abaisser de 18 à 17 ans, l’âge légal pour passer le permis de conduire, c’est au tour de Clément Beaune de faire le point sur le contrôle technique des deux-roues (et trois-roues). Comme la Première ministre, le ministre des Transports a choisi de s’exprimer sur la plate-forme Brut. Pour mémoire, le Conseil d’Etat avait sommé le Gouvernement de mettre en application, au 1er août 2023, un contrôle technique pour les motos et scooters comme l’impose une directive européenne à tous les Etats membres de l’Union. Une mesure difficilement applicable dans un délai aussi court comme le confiaient à L’argus de nombreux professionnels du secteur.

Contrôle technique 2 roues : à partir de quand ?

Pour clarifier la situation, Clément Beaune a donc annoncé la mise en place de ce contrôle périodique pour « début 2024 ». La date précise de mise en place sera fixée au mois de juillet, selon retours de la consultation publique, lancée à la demande du Conseil d'État à partir du 26 juin et jusqu'au 21 juillet 2023. Elle devrait se situer entre « le 15 janvier et le 15 mars 2024 ».

Media Image Image Tous les modèles à 2 ou 3 roues sont concernés "de moins ou de plus de 125 cm3", précise Clément Beaune. Wilfrid Veris - L'argus

Contrôle technique 2 roues : pour qui ?

Clément Beaune a précisé que seuls « les véhicules les plus anciens, c'est-à-dire ceux immatriculés avant le 1er janvier 2017 » sont concernés dans un premier temps. Le déploiement sera progressif « en fonction de l'âge des véhicules et échelonnée jusqu'au 1er janvier 2027» précise le ministère. Cette vérification obligatoire concernera tous les deux-roues (et trois-roues) dès 50 cm3.

INFO BRUT - @CBeaune, ministre des Transports annonce sur Brut, le contrôle technique obligatoire des deux-roues à partir de début 2024, voici les annonces. pic.twitter.com/Yju9lleEqR — Brut FR (@brutofficiel) June 24, 2023

Contrôle technique 2 roues : quels points analysés ?

Il y aura « 4 fois moins de points de contrôle que sur une voiture » mentionne Clément Beaune qui souhaite montrer qu’il a entendu la colère des motards. Le contrôle technique portera sur la sécurité, la réduction des nuisances sonores et le contrôle des émissions « pour qu'il soit aussi le plus simple et efficace possible ».

Contrôle technique 2 roues : à quelle fréquence ?

Le ministre des Transports a indiqué que le passage du premier examen devra avoir lieu « 5 ans après la mise en service du véhicule », puis tous les trois ans.

Media Image Image Les deux-roues et trois-roues auront moins de points de contrôles qu'une voiture. La fréquence est aussi moins élevée. Géraldine Gaudy

Contrôle technique 2 roues : à quel prix ?

Le contrôle technique coûtera une cinquantaine d’euros. « On va faire le maximum pour que ce soit moins que ça » assure le ministre qui dit vouloir « ne pas affecter le pouvoir d’achat ». « Nous sommes en négociation avec les professionnels. On met la pression » dit-il au micro de nos confrères de Brut. Le Gouvernement annonce également la mise en place début 2024 d’une prime à la conversion « jusqu’à 6 000 € » pour accompagner les propriétaires vers des véhicules électriques ou moins polluants.

INFO BRUT - @CBeaune, ministre des Transports, annonce sur Brut la mise en place, début 2024, d’une "prime à la conversion" pour les deux-roues "jusqu’à 6000 euros". pic.twitter.com/pINZbWOKRj — Brut FR (@brutofficiel) June 24, 2023

