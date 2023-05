Contrôle technique. Les voitures allemandes les plus recalées en 2022 Nombreuses sont les voitures allemandes à être recalées au contrôle technique. Si elles ont fréquemment plus de quinze ans (Ford Focus 1, Volkswagen Polo 3...), cet écueil n'est pas réservé qu'aux modèles âgés. Découvrez les classements par tranche d'âge pour l'année 2022.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos La qualité allemande est-elle un mythe ? Découvrez les dix voitures d'outre-Rhin les plus recalées au contrôle technique en France, par tranche d'âge. L'argus

Devenu obligatoire en France le 1er janvier 1992 pour tous les véhicules légers de moins de 3,5 t, le contrôle technique est parfois synonyme de mauvaises surprises. En 2022, 18,38 millions de véhicules particuliers (M1) y ont été soumis dans l'Hexagone selon l'Organisme technique central (OTC). Parmi ces derniers, 19,01 % ont été déclarés non conformes (19,47 % en 2021). Malgré un parc vieillissant (12,5 ans en 2022, contre 12,3 ans en 2021 et 11,2 ans en 2013), le bilan du contrôle technique est donc plutôt positif l'an passé. L'argus s'intéresse aujourd'hui aux voitures allemandes en circulation en France qui ont été le plus sanctionnées. Nous avons établi un classement par tranche d'âge, pour les 50 modèles germaniques qui ont fait l'objet du plus grand nombre de contrôles en 2022 afin d'obtenir un panel le plus représentatif possible. Voici les résultats de cette étude menée à partir des données de l'UTAC.

Top 10 des allemandes les plus recalées au contrôle technique (tous âges confondus)

Les 10 voitures allemandes qui ont le plus échoué au contrôle technique l'an dernier sont très majoritairement âgées de plus de 15 ans. Un résultat logique tant l'ancienneté d'un véhicule est un facteur déterminant en la matière. Le taux de contre-visite des huit autos les plus recalées excède la moyenne générale de 30,69 % pour l'ensemble des voitures âgées de plus de 15 ans. Le premier motif de non conformité est la pollution, un mal touchant particulièrement les véhicules diesel, surreprésentés parmi les autos les plus anciennes.

Marque Modèle % recalés Nombre de contrôles techniques Nombre de contre-visites FORD FOCUS I 34,60% 27280 9440 VOLKSWAGEN POLO III / CADDY II 33,40% 24513 8179 OPEL CORSA III / COMBO II / TIGRA II 33,00% 33971 11205 OPEL MERIVA I 31,80% 29629 9420 FORD C-MAX I 31,50% 45964 14486 VOLKSWAGEN GOLF IV / JETTA IV (BORA) 31,30% 81413 25445 OPEL ASTRA III 30,90% 30663 9471 AUDI A4 II 30,80% 25527 7862 VOLKSWAGEN POLO IV 30,60% 93141 28511 BMW SERIE 3 IV / SERIE 3 COMPACT II 30,00% 47879 14373

La voiture qui occupe la première place du classement, tous âges confondus, est une Ford, constructeur allemand pour les modèles commercialisés en Europe. La Ford Focus de première génération pâtit d'un taux d'échec de 34,60 %, supérieur à celui de la Peugeot 206/206 +, voiture française la plus souvent recalée au contrôle technique en 2022. La Polo 3 et la 2e mouture du Caddy occupent à elles deux la deuxième place avec plus d'une voiture recalée sur trois. Suivent ensuite l'Opel Corsa III, Combo II et Tigra II regroupées en 3e position selon les données recueillies par l'UTAC. Opel occupe d'ailleurs trois lignes de ce classement en y plaçant également les Meriva I et Astra III aux 4e et 7e positions. Même chose du côté de chez Volkswagen, puisqu'en plus de la Polo 3, la 4e génération de cette dernière mais aussi de la Golf, se distinguent parmi les voitures les plus recalées en prenant respectivement les 9e et 6e places. La berline familiale BMW Série 3 de 4e génération et sa variante Compact ferment la marche avec un taux de 30 %.

Media Image Image La pollution constitue la première cause de contre-visite au contrôle technique pour les véhicules les plus anciens, parmi lesquels les diésels sont légion. L'argus

Media Image Image La Ford Focus de première génération est la voiture allemande la plus recalée au contrôle technique, toutes tranches d'âge confondues. Ford

Top 10 des voitures allemandes échouant le plus à la première visite du contrôle technique

Dans cette tranche d'âge, la mécanique est en meilleur état et le nombre de diesels moins important. Ce n'est donc pas la pollution qui pose problème, mais plutôt la visibilité, le freinage et l'état du châssis et de la carrosserie. Le taux d'échec global des voitures présentées pour la première fois au contrôle technique est de 5,19 %. Parmi les 10 allemandes les plus refoulées lors de cette première épreuve, 6 présentent un taux d'échec supérieur. C'est notamment le cas de la seconde génération de Volkswagen Touran qui occupe la première place (8,89 %) loin devant la Mercedes-Benz Classe C de 4e génération (7,09%), la 4e mouture de la Classe A (6,73 %), ainsi que la Ford Ka III et la 7e génération de Ford Fiesta. Si la Golf 7 et sa variante Sportsvan se classent ensemble 6e avec un taux d'échec de 6 %, elles comptent en revanche le nombre de véhicules recalés le plus important (2405) compte tenu de leur très large diffusion.

Marque Modèle % recalés Nombre de contrôles techniques Nombre de contre-visites VOLKSWAGEN TOURAN II 8,89% 8789 781 MERCEDES CLASSE C IV 7,09% 8246 584 MERCEDES CLASSE A IV 6,73% 7787 524 FORD KA III (KA+) 6,49% 8232 534 FORD FIESTA VII 6,02% 24266 1461 VOLKSWAGEN GOLF VII / GOLF SPORTSVAN 6,00% 40085 2405 AUDI A3 III 5,13% 14350 736 BMW SERIE 2 I (TOURER) 5,12% 8050 412 OPEL CORSA V 4,95% 27025 1338 VOLKSWAGEN POLO VI 4,59% 37226 1709

Dans ce classement des jeunes recalées, on retrouve trois Volkswagen, une marque très répandue, avec, outre le Touran II et la Golf 7, la Polo 6 positionnée à la 10e place. La 3e génération d'Audi A3 pointe quant à elle à la 7e place avec plus d'un exemplaire sur 20 soumis à contre-visite juste devant la première génération de BMW Série 2 Active Tourer.

Media Image Image Parmi les voitures qui passent leur 1er contrôle technique, la Golf 7 et sa variante Sportsvan se classent au 6e rang des voitures les plus souvent recalées. Mais ce sont cependant les plus nombreuses en raison de leur très large diffusion. Thomas Antoine/Ace Team

Top 10 des voitures allemandes de 5 à 9 ans avec le plus fort taux de contre-visites

Les voitures âgées de 5 à 9 ans sont recalées dans un cas sur dix en moyenne (10,39 %) tous modèles confondus. Certaines voitures allemandes. La Volkswagen Polo 5 fait pire avec un taux de 11,69 %, trois points devant… la Golf 7 (8,66 %). Commercialisée entre 2012 et 2021, cette dernière s'illustre par sa présence dans le Top 10 des 0-4 ans et des 5-9 ans en se classant ici à la deuxième place. Idem pour la 3e génération d'Audi A3 qui se classe 4e. Les rivales de cette dernière, les Mercedes-Benz Classe A de 3e génération et BMW Série 1 de 2e du nom, pointent quant à elles respectivement aux 6e et 8e positions.

Marque Modèle % recalés Nombre de contrôles techniques Nombre de contre-visites VOLKSWAGEN POLO V 11,69% 105335 12314 VOLKSWAGEN GOLF VII / GOLF SPORTSVAN 8,66% 105313 9120 FORD FIESTA VI 13,37% 61045 8162 AUDI A3 III 9,03% 46368 4187 AUDI A1 I 8,44% 38114 3217 MERCEDES CLASSE A III 9,79% 37746 3695 VOLKSWAGEN TIGUAN I 10,39% 36953 3839 BMW SERIE 1 II 8,89% 35089 31119 OPEL MOKKA I 8,28% 33568 2779 AUDI Q3 I 6,84% 28257 1933

Les Ford Fiesta VI et Audi A1 de première génération, seules citadines de ce classement, figurent respectivement aux 3e et 5e places. Les Opel Mokka I et Audi Q3 I sont quant à elles 9e et 10e avec un taux d'échec de 8,28 et 6,84 %.

Media Image Image Le Mercedes-Benz Classe A de 3e génération se classe à la 6e dans la catégorie des 5-9 ans. Il s'agit du seul modèle de la marque à l'étoile dans ce classement. Thomas Antoine/Ace Team

Top 10 des modèles allemands de 10 à 14 ans les plus recalés au contrôle technique

10-14 ans est la tranche d'âge correspondant à l'ancienneté moyenne des voitures en circulation en France. Le taux moyen de contre-visites pour cette catégorie, tous véhicules confondus, est de 21,85 % et les problèmes les plus récurrents concernent majoritairement la pollution, l'état du châssis et de la carrosserie et la visibilité. Toutes les voitures allemandes de ce Top 10 présentent un taux supérieur à cette moyenne globale. Opel et Ford sont les deux constructeurs les plus représentés puisqu'ils placent chacun quattre modèles dans ce classement.

Marque Modèle % recalés Nobre de contrôles techniques Nombre de contre-visites OPEL MERIVA I 29,34% 14299 4195 FORD C-MAX I 28,38% 24494 6951 OPEL ASTRA III 27,49% 13211 3628 OPEL ZAFIRA II 27,47% 19157 5262 VOLKSWAGEN POLO IV 25,95% 36632 9506 FORD FOCUS II 25,91% 22185 5748 FORD S-MAX I 25,15% 8888 2235 VOLKSWAGEN PASSAT VI 23,59% 12838 3028 OPEL CORSA IV 23,45% 70832 16610 FORD FIESTA V 23,23% 19891 4621

L'Opel Meriva I est largement en tête et tutoie les 30 % de contre-visites. Elle devance la première génération de Ford C-Max (28,38 %) ainsi que 2 autres Opel, les Astra III et Zafira II. Volkswagen est la troisième marque présente avec la 6e génération de Passat (7e) et la Polo 4 (5e). A noter que la Polo brille par sa constance puisqu'il s'agit de la seule voiture à figurer dans tous les classements quel que soit la tranche d'âge considérée.

Media Image Image L'Opel Meriva I souffre d'un taux de contre-visite de près de 30 %, ce qui lui vaut de prendre la tête du classement de la catégorie des 10-14 ans. DR Media Image Image La Volkswagen Polo est la seule voiture allemande à figurer parmi les 10 modèles les plus recalés dans toutes les tranches d'âge considérées. DR

