Contrôle technique offert chez Seat, Skoda et Volkswagen pour une durée limitée Obligatoire dès qu’un véhicule atteint quatre ans, le contrôle technique peut parfois coûter assez cher. Seat, Skoda et Volkswagen se proposent aujourd’hui de vous offrir cet examen tant redouté, mais attention, cette offre se termine début juin 2023 et répond à certaines conditions.

Johann Leblanc Par

Voir les photos Seat, Skoda et Volkswagen proposent en ce moment une promotion qui permet de profiter d'un passage gratuit au contrôle technique. Cédric Lecocq

Offrir le contrôle technique ? Cette promotion originale revient de temps à autre dans le groupe Volkswagen. Elle est aujourd’hui proposée aussi bien par la maison-mère que par ses filiales Seat et Skoda, pour une durée limitée. Quelle que soit la marque, l’offre se termine le 2 juin 2023 et obéit aux mêmes conditions. Pour en bénéficier, vous devrez être propriétaire d’un modèle appartenant à la gamme de ces trois constructeurs. Il vous faudra ensuite prendre rendez-vous auprès d’un des réparateurs agréés qui participent à l’opération. Avant d’être envoyé dans un centre de contrôle technique, votre véhicule fera l’objet d’une inspection préalable gratuite, à l’issue duquel un devis pourra vous être adressé. Pour les garages Seat, Skoda et Volkswagen, c’est d’ailleurs le principal intérêt de cette opération. Ils pourront vous préconiser les interventions qui leur semblent nécessaires si vous voulez avoir davantage de chances de réussir cet examen crucial.

Des réparations payantes mais facultatives

Media Image Image Avant d'être envoyé dans un centre de contrôle technique agréé par la préfecture, votre véhicule fera l'objet d'un examen préalable en atelier. Georges Cousseau Media Image Image Les éventuelles réparations qui vous seront proposées resteront à vos frais, mais rien ne vous oblige à les effectuer. Jean-François Badias

Ces réparations potentielles seront cette fois à vos frais. Leur coût pourra seulement être amoindri par d’autres promotions comme une remise de 50 € sur l’entretien avec deux ans d’assistance, valable jusqu’au 31 mai, ou 15 % de réduction sur le remplacement des disques/plaquettes de frein. Dans les conditions générales, rien ne vous oblige toutefois à accepter le devis qui vous sera proposé. Vous pouvez aussi demander à votre garage de présenter votre véhicule au contrôle technique en l’état, à vos risques et périls. L’éventuelle contre-visite restera alors à votre charge. Vous pouvez même récupérer votre voiture à l’issue de ce pré-examen et aller faire effectuer les modifications préconisées dans un autre atelier, voire dans un centre-auto. Mais il sera alors sans doute difficile d’obtenir un nouveau rendez-vous auprès du même réparateur Seat, Skoda ou Volkswagen pour qu’il apporte ensuite votre véhicule au contrôle technique gratuitement…

Liste des réparateurs agrées participants

Media Image Image Volkswagen offre le contrôle technique aux propriétaires jusqu'au 2 juin 2023. DR Media Image Image Skoda participe aussi à l'opération via des réparateurs agrées. DR Media Image Image Le contrôle technique à 0 € ? C'est sans condition. Tous les véhicules de la marque sont éligibles. DR

Tags