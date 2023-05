Corvette électrique. Un prototype conçu par Motorola est à vendre Au début des années 1990, l’entreprise d’électronique Motorola convertit une Chevrolet Corvette de 1987 (type C4) en prototype électrique. Après plusieurs années d’oubli, ce cabriolet à l’histoire insolite se voit proposé à la vente aux Etats-Unis.

Voir les photos Cette Chevrolet Corvette de 1987 fut convertie à l'électricité par Motorola il y a environ 30 ans. Classic Car City

Après la Corvette hybride E-Ray, Chevrolet lancera bientôt la première version 100 % électrique de sa sportive légendaire. La première ? Pas tout à fait. Un prototype de Corvette électrique construit il y a plus de trente ans a récemment refait surface aux Etats-Unis, et il est maintenant proposé à la vente.

Media Image Image A première vue, rien ne laisse deviner que cette Corvette C4 est électrique. Classic Car City

Une Corvette électrique signée Motorola

Conçu en 1992 ou 1993 à partir d’une Chevrolet Corvette cabriolet type C4 de 1987, le prototype en question ne fut pas réalisé dans les ateliers du constructeur au nœud papillon. Il naquit dans ceux de Motorola, entreprise américaine connue pour ses téléphones mais qui compta pendant un temps une division Automotive, rachetée depuis par l’équipementier allemand Continental. Les marquages du véhicule et les très nombreux documents qui l’accompagnent attestent de ses origines inattendues. Malgré cela, l’histoire du véhicule demeure mystérieuse. Le garage Auto Parts City de Gurnee, dans l’Illinois, qui propose la voiture à la vente, la tient d’un ex-employé de Motorola qui n’avait pas personnellement travaillé dessus selon nos confrères américains de The Drive.

Le capot abrite des batteries. Classic Car City La trappe de recharge se trouve à l'arrière. Classic Car City La transmission passe toujours par la boîte manuelle d'origine. Classic Car City De nombreux schémas et autres documents accompagnent la voiture. Classic Car City

Une future pièce de musée ?

Le prototype embarque plusieurs batteries réparties entre la baie moteur et le coffre, où se trouve aussi la trappe de recharge (partiellement démontée) en lieu et place de la trappe à essence d’origine. La capacité des accumulateurs et la puissance du ou des moteurs sont inconnus, toutefois un document indique une puissance pouvant aller de 143 ch à 435 ch en fonction de la tension et de l’intensité électriques du système, plusieurs combinaisons étant listées. Le groupe motopropulseur est associé à la boîte manuelle d’origine du cabriolet. Un document explique comment la conduire.

Media Image Image Ce prototype est à vendre dans l'Illinois. Classic Car City

Hélas, stockée depuis près de trente ans, la voiture est aujourd’hui hors d’usage ; ses batteries ne fonctionnent plus. Elle a cependant bien vieilli, le seul défaut notable indiqué dans l’annonce étant une dégradation du vernis sur le capot. Cette pièce d’histoire au passé quelque peu obscur est proposée au prix de 100 000 $, soit 93 000 €. Le vendeur est ouvert aux offres.

