Cupra DarkRebel (2023). Un break de chasse électrique très musclé Cupra présente le concept DarkRebel. Ce break « de chasse » électrique, encore virtuel, prendra forme physique en intégrant des suggestions d’internautes. Pourrait-il s’agir de la première véritable sportive de la marque ?

Cupra présente le concept-car virtuel DarkRebel.

Ex-département « hautes performances » de Seat devenu marque à part entière en 2018, Cupra est, encore aujourd’hui, un constructeur de sportives sans sportive. Certes, les versions les plus musclées de ses SUV, compactes et citadines ne sont pas avares en énergie, mais il manque encore à la gamme une vitrine de la sportivité revendiquée par la firme. Cela pourrait bientôt changer ; c’est du moins l’espoir que fait naître la présentation du concept Cupra DarkRebel, qui passera bientôt du virtuel au réel.

Media Image Image Enfin un modèle purement sportif chez Cupra ? Cupra

Une silhouette affûtée

La Cupra DarkRebel est un break « de chasse » 100 % électrique à l’allure plus que suggestive. Son museau haut-perché surplombe un bouclier très ajouré, souligné par un spoiler proéminent. Le long capot, qui comprend deux extracteurs d’air, plonge vers l’avant. Les montants du pare-brise sont très inclinés et masqués sous le vitrage, les flancs très creusés mis en valeur par des bas de caisse noirs, et la lunette arrière fuyante surmonte un imposant diffuseur. On retrouve quelques détails caractéristiques de Cupra tels que les foyers lumineux triangulaires et les jantes couleur bronze.

Media Image Image Long capot, habitacle reculé, deux portes et un hayon : la DarkRebel est un authentique break de chasse.

Une sportive de l’ère numérique

Comme à bord du concept UrbanRebel, l’habitacle de la DarkRebel est résolument futuriste et inspiré par l’univers des jeux vidéo. Les touches présentes sur le volant rappellent des manettes de console, un petit combiné d’instrumentation numérique fait face au conducteur, et des informations sont affichées à même la planche de bord. Rien n’est dit sur les caractéristiques techniques théoriques du véhicule.

Media Image Image Le tableau de bord est aussi minimaliste que futuriste. Cupra

La Cupra DarkRebel bientôt matérialisée

Présenté sous la forme d’illustrations en 3D. Le concept DarkRebel est configurable et surtout reconfigurable dans Metahype, un espace Métavers dédié à Cupra. Le constructeur s’inspirera des modifications apportées ainsi par les internautes dans la création d’une version physique de l’auto. Wayne Griffiths, PDG de Cupra, a déclaré : « Après cinq années passées à construire la marque Cupra dans le monde contemporain, il est temps de penser à la prochaine étape. Notre prochain rêve. La Cupra DarkRebel est l'interprétation ultime de notre vision. » Aucune commercialisation n’a cependant été annoncée.

