Cupra Tavascan. Nos impressions sur ce nouveau SUV-coupé électrique [Vidéo] Le Tavascan est le premier SUV-coupé électrique de la jeune marque Cupra. Il se distingue des Volkswagen ID.5 et Skoda Enyaq Coupé par un look plus agressif et un habitacle plus original. Nos premières impressions sur ce rival du futur Peugeot e-3008 avant sa sortie en France début 2024.

Voir les photos Le Cupra Tavascan est le premier SUV-coupé électrique de la marque. Fabriqué en Chine, il sera lancé en Europe début 2024. Laurent Lacoste

Ibiza, Ateca… Seat nous a habitués à baptiser ses modèles de noms de villes ou de quartiers espagnols. Cette tradition semble avoir été conservée par Cupra, sa jeune marque lancée il y a cinq ans. Son premier SUV-coupé électrique s’appelle Tavascan, du nom d’un petit village situé dans les Pyrénées. Cupra aurait également pu choisir Anhui, la ville chinoise où ce modèle sera produit. Car oui, le Tavascan est une voiture « made in China ». Un choix qui peut surprendre alors que ses cousins techniques – Volkswagen ID.5 et Skoda Enyaq Coupé – sont fabriqués sur le sol européen (en Allemagne pour le premier, en République tchèque pour le second).

Le Cupra Tavascan est donc la déclinaison espagnole des ID.5 et Enyaq Coupé. Il repose sur la même plate-forme modulaire MEB mais embarque un moteur électrique de dernière génération (APP550), développé par le groupe Volkswagen. Installé sur l’essieu arrière, ce bloc synchrone développe une puissance de 286 ch, contre 204 ch pour le moteur actuel de l’ID.5. Une version sportive « VZ » est prévue avec 340 ch, soit 40 ch de plus que pour l’ID.5 GTX. Un gain de puissance permis grâce à l’installation d’un second moteur (asynchrone) de 109 ch sur l’essieu avant. Cupra annonce un 0 à 100 km/h en seulement 5,6 s (6,3 s pour l’ID.5 GTX). Quelle que soit la version, l’autonomie promise dépasse les 500 km : 550 km pour le Tavascan Endurance (286 ch, propulsion) et 520 km pour le Tavascan VZ (340 ch, quatre roues motrices). Sachant qu’une seule batterie de 77 kWh sera proposée sur ce modèle, d'après la marque.

Fidèle au concept-car

Le Cupra Tavascan mesure 4,64 m de long pour 1,60 m de haut. Il est donc un peu plus long qu’un Volkswagen ID.5 et un peu moins haut. Cela lui donne une allure plus dynamique. Très fidèle au concept-car dévoilé à l’automne 2019 au Salon de Francfort, ce SUV-coupé ne fait pas dans la discrétion avec ses jantes de 21 pouces, son bouclier avant très creusé, son capot nervuré, son diffuseur arrière, sa nouvelle signature lumineuse formée de plusieurs triangles et son logo rétro-éclairé (à l’avant comme à l’arrière). Vous aimez ? Tant mieux car, à en croire Cupra, on retrouvera ce look sur tous les futurs modèles de la marque.

Le Tavascan mesure 4,64 m de long pour 1,60 m de haut. Laurent Lacoste La face avant a été très travaillée, avec de larges ouvertures au niveau du bouclier. Selon Cupra, le style sera identique sur toutes les versions (Endurance et VZ). Laurent Lacoste La signature lumineuse formant des triangles est inédite chez Cupra. Laurent Lacoste Le Tavascan est le premier modèle de la marque à avoir un logo rétro-éclairé. Laurent Lacoste Le Tavascan sera proposé avec deux versions électriques : une propulsion de 286 ch et une quatre-roues motrices de 340 ch (VZ). Dans les deux cas, la batterie affiche 77 kWh de capacité. Laurent Lacoste La nouvelle signature lumineuse à l'arrière intègre un logo éclairé. Il ne sera pas possible de l'éteindre. Laurent Lacoste

Un écran aussi grand que dans une Tesla

La première chose que l’on remarque en entrant à bord, c’est l’imposante dalle tactile de 15 pouces. Elle est aussi grande que dans une Tesla Model 3 ou que dans la nouvelle Volkswagen ID.7. La bonne nouvelle, c'est qu’elle n’obstrue pas trop le champ de vision du conducteur. Même s’il n’était pas parfaitement opérationnel sur notre véhicule, le nouveau système d’infotainment nous a semblé simple d’utilisation, avec un fonctionnement proche de celui d’un smartphone. Cet écran regroupe toutes les fonctionnalités de la voiture, ce qui n’est jamais une bonne chose pour l’ergonomie, surtout en roulant.

Media Image Image L'écran de 15 pouces est aussi grand que dans une Tesla Model 3. Laurent Lacoste

Hormis les warnings et le sélecteur de modes de conduite, il n’y a pas de bouton physique dans le Tavascan. La climatisation se règle au moyen de touches tactiles placées sous l’écran (peu pratiques à l'usage) ou depuis un raccourci affiché en permanence au bas dudit moniteur. Les commandes au volant sont aussi tactiles, tandis que seuls deux boutons permettent de commander les quatre vitres électriques, à l'image de ce que l'on trouve à bord de certains modèles Volkswagen.

Présentation originale, bonne habitabilité

Comme dans l’ID.5, un petit écran implanté derrière le volant fait office de poste d’instrumentation. Il est secondé par un affichage tête haute à réalité augmentée. Côté son, Cupra s’est associé à la très réputée marque allemande Sennheiser pour développer un système audio premium à 12 HP. Outre la partie multimédia, ce SUV-coupé se distingue par une présentation intérieure plus originale que celle de ses deux cousins du groupe Volkswagen avec une arche séparant les deux passagers avant. Les concepteurs ont aussi apporté un soin particulier au design des aérateurs et à l’éclairage d’ambiance, reposant sur de petites pointes lumineuses dissimulées dans les contre-portes.

Media Image Image La planche de bord se caractérise par cette arche centrale, reprise du concept-car de 2019. Laurent Lacoste Media Image Image On ne manque pas de place à l'arrière grâce au plancher plat. Laurent Lacoste

À l’arrière, la banquette peut accueillir confortablement trois personnes grâce au plancher plat. Il y a de la place pour les jambes, et la garde au toit reste correcte du fait d'une inclinaison du pavillon assez reculée. Le coffre est équivalent à celui d’un ID.5, avec une capacité de 540 l et un double rangement permettant d'accueillir les câbles de recharge. Concernant ce dernier point, Cupra annonce une puissance de charge maximale de 135 kW sur une borne rapide en courant continu (DC). La pompe à chaleur fera partie des équipements optionnels.

Media Image Image Le Volkswagen ID.5 dans sa version classique et sportive GTX. Le véhicule est produit en Allemagne. SP/Volkswagen Media Image Image La présentation de l'ID.5 est plus classique que celle du Cupra Tavascan. SP/Volkswagen

Media Image Image Le Skoda Enyaq Coupé est commercialisé en France depuis début 2023. Il est produit en République tchèque. SP/Skoda Media Image Image En Enyaq aussi la présentation est moderne, mais bien plus classique que dans le Cupra Tavascan. SP/Skoda

