Dacia Duster 3 (2024). Un prototype du SUV roumain totalement givré surpris... en Espagne ! Lorsque les constructeurs se rendent en Espagne, ce n’est évidemment pas pour y effectuer des tests par grand froid. Pourtant, c’est bien dans ce pays plutôt chaud qu’un prototype du futur Dacia Duster, troisième du nom, a été photographié avec un pare-brise gelé. Quelques explications s’imposent.

Voir les photos L'image peut surprendre : même s'il a été photographié en Espagne au printemps, ce prototype du Dacia Duster 3 a bien un pare-brise totalement gelé ! L'argus

Pour la troisième génération du Duster, les choses commencent à se préciser. Après les premiers clichés assez furtifs d’un prototype camouflé à la mi-mars, L’argus peut vous proposer une nouvelle salve de photos bien plus parlantes. Cette fois, le SUV de Dacia s’est fait immortaliser sous tous les angles lors de tests de développement en Espagne. Une destination habituelle pour le groupe Renault à cette période. Ce qui est plus étonnant, c’est le pare-brise totalement gelé que l’on peut apercevoir sur les clichés. D’autant qu’il est déjà givré sur une image où on voit ce nouveau Duster descendre d’une remorque. En réalité, ce prototype a passé du temps dans une « salle de conditionnement mobile ». Avant de prendre la route, il a dû patienter dans une sorte de camion frigorifique qui permet de tester toute l’année la manière dont un véhicule réagit par des températures négatives. Si cela ne remplace pas les essais hivernaux en Scandinavie, indispensables pour valider le comportement routier et la motricité, cela suffit pour vérifier l’efficacité du dégivrage, du chauffage, du démarrage du moteur et des systèmes antipollution dans ces conditions.

Des moteurs déjà prêts pour la norme Euro 7

Ce dernier point est d’autant plus crucial que le nouveau Duster sera commercialisé en 2024. Il devrait être rapidement soumis à la norme Euro 7, dont l'entrée en vigueur est prévue à la mi-2025. Or, cette réglementation entend durcir drastiquement les niveaux d’émissions à respecter par des températures très froides, très chaudes ou en altitude. Dans cette optique, le Duster 3 sera le premier modèle de Dacia à recevoir le moteur HR12. Déjà prêt pour satisfaire aux exigences de ce futur texte encore en discussion, ce trois-cylindres turbo-essence n’a pour l’instant été vu que sur les Renault Austral et Espace 6.

Media Image Image Le démarrage sans aucun bruit de ce prototype semble indiquer qu'il correspond à une version hybride, l'une des nouveautés phares de cette troisième génération. L'argus Media Image Image Apparu chez Renault dans l'Austral, ce moteur trois cylindres turbo HR12 sera utilisé chez Dacia pour la première fois dans le futur Duster. Il est déjà prêt pour la norme Euro 7. DR

Contrairement à ces deux productions au Losange, le Duster 3 devrait utiliser ce récent moteur uniquement en version à hybridation légère. D’après nos informations, l’inédite variante « full hybrid » de 145 ch se contentera du vieux quatre-cylindres 1.6 atmosphérique, comme sur le Jogger. Un choix indispensable pour conserver le rapport prix-prestations canon qui fait partie de l’ADN de la marque roumaine. C’est cette déclinaison électrifiée qui a visiblement été immortalisée ici, car le photographe a évoqué un démarrage sans aucun bruit. Dacia tient également à conserver une proposition GPL, très appréciée de ses clients, et une transmission intégrale qui connaît un certain succès. Seul le diesel sera absent de cette palette de mécaniques assez large.

Un nouveau « couple » avec le Bigster

Côté look, ces nouveaux clichés permettent de mieux découvrir le faciès du véhicule, malgré un camouflage toujours généreux. Sans surprise, le nouveau visage du Duster évoque le concept Bigster, présenté en janvier 2021. Les phares et la calandre sont plus fins que sur le modèle actuel, avec une signature lumineuse retravaillée. Des images de brevets en fuite avaient déjà vendu la mèche dès le printemps 2021. On retrouve également l’esprit de cette étude de style à l’arrière, avec des feux en forme de Y beaucoup moins carrés qu’aujourd’hui et une lunette moins verticale. En revanche, la silhouette et le gabarit renvoient davantage aux précédentes générations que le concept-car. Pour rappel, ce dernier annonçait un SUV à sept places, prévu pour 2025, et qui pourrait conserver le nom de Bigster.

Le nouveau faciès de ce SUV s'inspire du concept Bigster de 2021, avec des phares et une calandre plus fins que sur le modèle actuel. L'argus Malgré le camouflage, on distingue déjà bien la forme en Y des feux arrière, un autre élément annoncé par l'étude Bigster. L'argus Le démarrage sans aucun bruit de ce prototype semble indiquer qu'il correspond à une version hybride, l'une des nouveautés phares de cette troisième génération. L'argus Après la fuite d'images issues de brevets, L'argus avait pu vous proposer des illustrations assez fidèles de ce futur Duster. L'argus La lunette arrière est à la fois plus petite et plus inclinée que sur les précédentes générations pour donner un look plus dynamique. L'argus Même si le responsable du design Dacia a changé deux fois depuis la présentation du Bigster, ce concept annonçait le style du futur Duster dès janvier 2021. Laurent Lacoste L'arrivée du nouveau logo Dacia a offert au Duster 2 un petit lifting de fin de carrière avec une grille de calandre remaniée. Adrien Cortesi Le Duster actuel reçoit déjà une signature lumineuse en forme de Y à l'arrière, mais elle est intégrée à des feux très carrés. Adrien Cortesi

Les deux modèles formeront un « couple » inédit, un peu à la manière des Austral et Espace chez Renault ou des 3008 et 5008 chez Peugeot. Pour réduire les coûts, ils partageront de nombreux éléments, à commencer par leur plate-forme CMF-B. Une base bien plus moderne que celle employée à l’heure actuelle par le baroudeur star de Dacia. Après avoir misé sur un certain conservatisme pour sa deuxième mouture, lancée en 2017, le Duster s’apprête à vivre une sorte de mini-révolution : nouvelles motorisations, nouveaux soubassements, nouvelle vie en duo avec le Bigster… Restez bien branchés sur L’argus jusqu’à la présentation officielle programmée pour la fin de l'année 2023. Vous pouvez compter sur nous pour vous faire dans les prochains semaines d’autres révélations sur cette nouveauté très attendue.

