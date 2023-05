Dacia Duster. 500 000 exemplaires en France, où se vend-il le mieux ? Dacia a vendu un demi-million de Duster en France depuis le lancement de son SUV en 2010. Découvrez dans quelles régions il se vend le mieux, ou le moins. L’écart se creuse entre les versions 4x2 et 4x4 dans les commandes.

Par MaxK

Voir les photos Découvrez le classement des ventes de Dacia Duster par région. Adrien Cortesi

Le Dacia Duster connaît un succès certain et ininterrompu depuis son lancement en avril 2010. En 2022, le SUV roumain du groupe Renault s’est classé 9ème des ventes de voitures neuves en Europe, et 10ème sur le marché français. Sur ces deux territoires, il s’est placé comme le troisième SUV le mieux vendu l’an passé, et même le 1er en France dans les seules livraisons aux particuliers. Sa première génération, commercialisée en France jusqu’en 2017, s’y était écoulée à 291 764 exemplaires. Son remplaçant, au catalogue depuis six ans, est en passe de faire aussi bien avec 208 236 immatriculations dans l’Hexagone à ce jour. Dacia a donc livré un demi-million de Duster en France en treize ans. Le SUV est plus populaire dans certaines régions que dans d’autres, et toutes ses versions ne rencontrent pas le même succès, selon les données de NGC-Data®.

Media Image Image 500 000 Dacia Duster ont été immatriculés en France depuis le lancement du modèle en 2010. L'argus

Où achète-t-on le plus de Dacia Duster ?

C’est dans la région des Hauts-de-France que le Dacia Duster se vend le mieux en France métropolitaine. Au cours de l’année 2022, 3 898 exemplaires y ont été immatriculés, soit une hausse de 3,29 % pour ce territoire qui s’était déjà révélé le plus friand pour le modèle en 2021. Plus étonnant, les habitants de la très urbanisée (mais très peuplée) Île-de-France ont commandé 3 798 Duster l’année dernière, soit une augmentation de 13,10 % qui classe leur région en seconde position et la fait passer devant l’Auvergne-Rhône-Alpes et ses 3 751 unités livrées en 2022 (-0,13%). Evidemment, le nombre de ventes est en partie corrélé au nombre d’habitants de chaque région. C’est donc logiquement en Corse que l’on a acheté le moins de Duster neufs l’année dernière, 1 007 exemplaires en l’occurrence, derrière le Centre-Val-de-Loire (1 169 exemplaires) et les Pays de la Loire (1 206 exemplaires).

Media Image Image Ventes de Dacia Duster neufs par région en 2022 L'argus

Ventes de Dacia Duster par région (2022)

Classement Région 1ères immatriculations Variation 2021-2022 1 Hauts-de-France 3 898 +3,29% 2 Île-de-France 3 798 +13,10% 3 Auvergne-Rhône-Alpes 3 751 -0,13% 4 Provence-Alpes-Côte d'Azur 3 111 +10,59% 5 Nouvelle-Aquitaine 2 932 -8,43% 6 Occitanie 2 847 -4,08% 7 Grand Est 2 470 +5,38% 8 Normandie 1 643 -7,80% 9 Bourgogne-Franche-Comté 1 381 +5,66% 10 Bretagne 1 218 +13,83% 11 Pays de la Loire 1 206 -0,90% 12 Centre-Val-de-Loire 1 169 +2,10% 13 Corse 1 007 -15,94%

Le Duster 4x4 a du plomb dans l’aile

Plus encore qu’entre les régions, d’importants écarts sont à noter entre les versions du Dacia Duster dans les chiffres de ventes. Les différences les plus importantes concernent le type de transmission choisie, puisque moins de 9 % des acheteurs ont opté pour les quatre roues motrices en 2022. En 2021 pourtant, près de 17 % des acquéreurs de Duster neufs avaient choisi la transmission intégrale. Mais plusieurs facteurs ont contribué à faire chuter ce taux qui était déjà largement minoritaire. Notamment, l’offre a diminué avec la disparition des modèles essence TCe 130 4x4 et TCe 150 4x4, ne laissant plus que le diesel dCi 115 pour profiter de l’option 4x4 depuis le restylage du printemps 2021. Or, cette combinaison compte parmi celles dont le prix catalogue a le plus augmenté ces dernières années. En finition Prestige, son tarif a gagné 2 700 € entre 2020 et 2022 pour s’établir à 24 700 € en décembre dernier. En outre, le durcissement du malus écologique d’une année sur l’autre a fait passer la taxe minimale qui la touche de 190 € à 280 €. Au 1er janvier 2023, son montant est passé à 450 €.

Media Image Image La transmission intégrale est de moins en moins proposée, et de moins en moins commandée. Dacia

Entre 2021 et 2022, le nombre d’immatriculations de Dacia Duster à transmission intégrale a diminué de 44,74 % quand celles des variantes 4x2 ont crû de 11,05 %. Cette dynamique se retrouve dans presque toutes les régions de la métropole. La baisse des ventes de Duster 4x4 va de -58,86 % dans le Grand Est à -36,89 % en Normandie. Une seule région va à contre-courant : la Bretagne, dont les ventes de Duster 4x4 ont augmenté de 6,98 % l’année dernière. Quitte à sacrifier la transmission intégrale pour des équipements, les acheteurs de Dacia Duster sont majoritairement portés sur les configurations haut de gamme du SUV. A l’automne 2023, Dacia présentera la troisième génération du Duster. Celle-ci sera commercialisée au printemps 2024. Fera-t-elle aussi bien que les précédentes en France ?

Media Image Image Les versions haut de gamme du Duster sont les plus vendues en France. L'argus

