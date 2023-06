Dacia Duster, Jogger, Spring, Sandero Stepway… La finition Extreme en détail Exception faite de la Sandero, toutes les Dacia ont progressivement hérité d'une série limitée baptisée Extreme, plus valorisante et mieux dotée. Retour en images sur cette finition devenue une version à part entière au sommet de la gamme du constructeur roumain.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Retour sur les détails qui caractérisent la finition Extreme, au sommet de la gamme Dacia.

Malgré une sérieuse augmentation de tarifs ces deux dernières années, Dacia demeure un constructeur bon marché. Les versions qui se vendent le mieux en Europe sont souvent les mieux équipées, la dotation des Dacia d'entrée de gamme étant jugée trop chiche par les clients de la marque. La finition Extreme, mieux pourvue et au look soigné, répond à cette tendance du marché. Lumière sur les spécificités de ce haut de gamme low cost.

Une version baroudeuse qui se remarque

La version Extreme se caractérise par un look baroudeur misant sur une apparence plus robuste et qualitative que le reste de la gamme. Elle peut recevoir une nouvelle teinte de carrosserie dénommée vert Cèdre (bleu Ardoise pour la Spring). Elle se démarque également esthétiquement par des jantes en alliage noir brillant (biton sur la Spring), ainsi que par des éléments cuivrés présents sur le bouclier avant, les coques de rétroviseur, les inscriptions extérieures, les barres de toit ou encore les cache-moyeux selon le modèle.

Media Image Image La Dacia Spring a été le premier modèle à bénéficier de la série limitée Extreme, qui a finalement intégré le catalogue de la marque comme une finition à part entière. Dacia Media Image Image La version Extreme se caractérise par un intérieur plus valorisant : ici, celui de la Sandero Stepway. Dacia

Cette couleur cuivrée se retrouve également dans l’habitacle, sur les aérateurs, les contre-portes et même sur les surpiqûres des sièges et des appuis-tête. La sellerie arbore un gris foncé spécifique dont un rappel figure sur la planche de bord. Des motifs décoratifs inspirés des cartes topographiques agrémentent enfin les tapis intérieurs en caoutchouc et les protections latérales de carrosserie.

Media Image Image Comme bon nombre d'éléments extérieurs, les insignes sont de couleur cuivrée sur la version Extreme. Ici, sur la Sandero Stepway. Dacia

Un haut de gamme low cost

La version Extreme trône au sommet de la gamme Dacia. Entre l'électrique pour la Spring, l'essence et le GPL pour le Jogger et la Sandero Stepway, et même le diesel pour le Duster, l'offre de motorisations qui l'accompagne est riche. Quelle que soit l'énergie choisie, les tarifs de cette finition plus soignée sont, sans surprise, plus élevés que ceux auxquels la marque nous avait habitués. Il est d'ailleurs possible de payer encore un peu plus cher en optant pour la version Extreme +, davantage équipée et livrée plus rapidement, disponible sur les seuls Jogger et Sandero Stepway.

Media Image Image La gamme Dacia Extreme au grand complet. Dacia

Tarifs gamme Dacia Extreme (au 1er juin 2023)

Prix en euros Spring Sandero Stepway Jogger Duster Électrique Electrique 65 BVA 22 300 - - - Essence TCe 1.0 90 BVM6 - 17 400 - - TCe 1.0 90 CVT BVA6 - 19 000 - - TCe 1.0 110 BVM6 - 18 150 21 200* 21 300 TCe 1.3 130 BVM 6 - - - 23 000 TCe 1.3 150 EDC BVA6 - - - 25 300 Essence-GPL Eco-G 1.0 100 BVM6 - 18 150 21 200* 21 300 Diesel Blue dCi 115 BVM6 - - - 23 500 Blue dCi 115 BVM6 4x4 - - - 25 800 Essence - hybride 1.6 Hybrid 140 BVA 6 - - 26 200* -

* Version 7 places : + 900 €

Media Image Image Le pack Sleep est disponible sur le Jogger Extreme. Dacia

À noter que la version Extreme peut également recevoir le Pack Sleep pour transformer le Jogger en véhicule de loisirs, moyennant un surcoût de 1 490 € sur un véhicule neuf et de 1 790 € en seconde monte. Pour distinguer encore un peu plus cette finition du reste de la gamme, Dacia a également prévu des accessoires dans l'esprit outdoor : veste, sac à dos, casquette, gourde isotherme viennent ainsi compléter cette version à part dans la catalogue du constructeur roumain.

