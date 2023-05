Dacia Logan. Nouveau look et nouvelle vie en Iran pour la première génération La Dacia Logan de première génération, commercialisée chez nous de 2004 à 2012, se relance en Iran à la faveur d’un profond restylage entrepris par SAIPA, constructeur local qui la produisait auparavant dans le cadre d’un accord avec Renault.

Par MaxK

Voir les photos La SAIPA Cadila, ou P90, est une évolution iranienne de la première Dacia Logan. SAIPA

En 2018, dans le cadre d’une prise de sanctions internationales à l’encontre de l’Iran, Renault quittait ce marché en mettant fin à son partenariat avec le constructeur local SAIPA, qui assemblait sous licence la Dacia Logan de première génération et la commercialisait sous le nom Tondar 90. Deux ans plus tard, SAIPA annonça son projet de relancer la fabrication de la berline dans une version mise à jour, en s’appuyant sur la chaîne de production et d’approvisionnement locale mise en place du temps de l’accord avec Renault. Avec un peu de retard, cette évolution de la Logan vient d’être dévoilée. L’auto a bien été restylée, et renommée par la même occasion pour prendre l’appellation Cadila (code P90).

À lire aussi Citroën Xantia Saipa. La seconde vie iranienne de la familiale aux chevrons

La Logan change de style

De face, il peut être difficile de reconnaître la Dacia qui se cache sous cette SAIPA tant le design de la voiture a été revu. Les blocs optiques avant ont été nettement agrandis et modernisés, une large calandre est surmontée d’un bandeau chromé, et le bouclier intègrant trois prises d’air est souligné par un spoiler digne d’une voiture de sport. Plus haut, le capot a gagné des nervures. Les nouveaux feux arrière horizontaux changent aussi l’allure de la voiture à sa poupe. Seul le profil de la Logan reste reconnaissable. L’habitacle a aussi été mis à jour avec un nouveau volant, un tableau de bord numérique et un écran central tactile.

Media Image Image La partie avant de la berline a nettement changé. SAIPA Media Image Image La Dacia Logan première du nom telle qu'elle était commercialisée ici. Dacia

Un nouveau moteur pour la berline

L’autre nouveauté majeure introduite par la nouvelle SAIPA est son moteur, un inédit quatre-cylindres essence 1.6 nommé ME16, développant 115 ch et 147 Nm, qui vient remplacer le K4M de 105 ch d’origine Renault qui équipait le précédent modèle. Présentée avec une boîte manuelle, la Cadila sera prochainement disponible avec une boîte automatique également. Voilà donc la berline d’origine roumaine une nouvelle fois relancée, 19 ans après son introduction sous l’égide du groupe au losange, et 11 ans après son remplacement sur le marché français.

Media Image Image Le nouveau dessin des feux donne une autre allure à la partie arrière de la berline. SAIPA Media Image Image Sur le modèle Dacia, les feux arrière étaient verticaux. Dacia

À lire aussi Dacia Logan 3. Disponible à la vente en France hors du réseau

Tags