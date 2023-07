Dacia s’engage sur le Dakar 2025 avec Sébastien Loeb Onéreux, le sport auto ne coule pas de source pour Dacia. Mais la marque veut renforcer son image « outdoor » en tentant de remporter le Dakar à partir de 2025, avec Sébastien Loeb en tête d’affiche. Selon nos informations, le champion alsacien devrait piloter un proto inspiré du concept Manifesto.

Johann Leblanc Par

Voir les photos Après des mois de rumeurs, Dacia a confirmé son engagement sur le Dakar 2025. Les pilotes Sébastien Loeb et Cristina Gutiérrez Herrero entourent ici le patron de la marque, Denis le Vot. DR

Dacia au Dakar en 2025 ? La rumeur circulait depuis le début de l'année. Désormais, c'est officiel ! La marque roumaine confirme qu'elle sera bien engagée dans le plus célèbre des courses de rallye-raid dans moins de deux ans. Elle s’alignera dans la catégorie supérieure T1+ avec un inédit prototype à quatre roues motrices alimenté au carburant de synthèse. Pour le piloter, Dacia se paie des services de Sébastien Loeb. Le nonuple champion du monde des rallyes, longtemps fidèle à Citroën, puis à Peugeot, entre ainsi le giron du groupe Renault. Dans le baquet de droite, c'est toujours le belge Fabian Lurquin qui se chargera d'assurer la navigation de l'Alsacien. Première femme à remporter une étape sur l’épreuve depuis Jutta Kleinschmidt, en 2021, la jeune pilote espagnole Cristina Gutiérrez Herrero sera chargée d’épauler le Français Dacia leur confiera son nouveau buggy dès le rallye du Maroc 2024 pour des phases de test. Selon nos informations, l'équipe donnera le volant d'une troisième voiture à un pilote avec qui elle est en cours de négociation.

Un projet cher à Luca de Meo

Media Image Image Dacia s'appuiera sur l'expérience du préparateur britannique Prodrive, dont le BRX Hunter a fini deuxième du Dakar avec Sébastien Loeb en 2022 et 2023. DR

Grâce à ce projet, le constructeur exauce l’un des souhaits de Luca de Meo. Dès 2022, le patron du groupe Renault avait exprimé sa volonté de voir l’une des marques de l’entreprise s'engager sur le Dakar. Pour réussir à l’emporter, Dacia pourra notamment compter sur un partenariat avec Prodrive. Le préparateur britannique est impliqué en rallye-raid depuis 2020 avec son BRX Hunter, un prototype qui a permis à un certain Sébastien Loeb de terminer deuxième au Dakar en 2022 et 2023. Cette expérience s’annonce donc précieuse. Mais les hommes de Viry-Châtillon, qui conçoivent les groupes motopropulseurs des monoplaces de l’équipe de F1 Alpine, se chargeront du développement. D’autant que leur directeur exécutif, Bruno Famin, était à la tête de Peugeot Sport lorsque le Lion a gagné le Dakar à trois reprises grâce aux 2008 et 3008 DKR.

Un prototype inspiré du concept Manifesto

Dacia s’attaque donc à ce nouveau défi avec de sacrés atouts dans sa manche. En revanche, la marque demeure très secrète sur l’identité du modèle qu’elle compte aligner. Elle ne compte pas donner trop d'informations avant sa présentation officielle, prévue début 2024. Les premières rumeurs évoquaient un Duster. Un choix a priori évident puisque la troisième génération de ce SUV sera lancée l’année prochaine. La course aurait donc pu servir de vitrine idéale, notamment pour ses versions à quatre roues motrices qui seront reconduites. Mais, d’après nos informations c’est plutôt du concept Manifesto, présenté au Mondial de l’auto 2022, que viendrait finalement l’inspiration esthétique pour le futur prototype.

Media Image Image Le Dakar aurait pu servir à vanter les mérites du prochain Duster, qui sera lancé en 2024. Mais Dacia ne devrait pas suivre cette voie. Oufti Design Media Image Image Selon nos informations, la marque roumaine prendra le départ avec un prototype au look inspiré du concept-car Manifesto. Dacia

Cependant, ne vous attendez pas à voir cette étude de style engagée telle quelle, malgré ses airs de buggy. Elle devra revoir en profondeur ses dimensions et sa carrosserie, aussi bien pour répondre au règlement de la catégorie T1+ que pour être compétitive face à la concurrence. Quant à la motorisation, Dacia ne choisira vraisemblablement pas la voie de l’électrification, qui n’a pas vraiment souri à Audi au Dakar pour l’instant. Conformément à sa volonté de ne « pas laisser de place au superflu », le constructeur roumain devrait donc miser sur un bloc thermique plus classique. Le véhicule veillera aussi à soigner son « impact environnemental » grâce à l’emploi de carburant de synthèse, produit en combinant de l’hydrogène et du CO 2 capturé dans l’air. Fourni par le pétrolier Aramco, actionnaire du groupe Renault, cet e-fuel pourra ainsi être testé dans des conditions particulièrement exigeantes, au milieu du désert d'Arabie Saoudite. C'est même l'une des principales du projet.

On a un challenge responsable, on ne serait pas allés au Dakar sans carburants synthétiques , assure Denis le Vot, patron de Dacia. Dacia est la marque qui cherche les meilleures solutions bas carbone avec des moteurs à combustion interne, comme on le voit aujourd’hui avec le GPL

