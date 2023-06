Dacia Sandero (2028). Originale, électrique… nos infos sur la nouvelle citadine Outre son offensive sur le segment C de 2025 à 2027, Dacia travaille en coulisse sur le renouvellement de son best-seller, la Sandero, en 2028. Une visite dans le centre de design en Roumanie a permis de constater que la citadine sera très différente et multi-énergies.

Durant quinze jours, le constructeur roumain a invité 1 000 personnes (concessionnaires, fournisseurs, journalistes…) à découvrir ses installations en Roumanie (centre R&D, bureau de design, usine…). L’objectif ? Vaincre les stéréotypes dont peut souffrir la marque dans certains pays d’Europe. Sur le terrain, nous sommes loin de l’image d’un constructeur des pays de l’Est des années 90 comme en témoigne le centre de design ultra-moderne de Bucarest. Une visite aussi instructive que surprenante.

Un style différent du modèle actuel

Et pour cause, Dacia a transformé le parcours guidé en un jeu de pistes laissant traîner, ici et là, des dessins sur les futurs projets. David Durand, le patron du design, s’est aussi laissé à quelques confidences. La future Sandero se différenciera considérablement du modèle actuel. « L’objectif n’est pas vraiment les SUV. C'est plus une voiture que tu peux utiliser dans n'importe quelle condition, tu n'as pas peur d'abîmer si tu es sur une mauvaise route, tu as suffisamment de garde au sol pour ne pas avoir à dire je vais écraser le fond de ma voiture, je ne peux pas y aller ou les branches vont rayer les portières, je n'y vais pas ».

Media Image Image Pur exercice de style ? Le concept Manifesto est une source d'inspiration pour la future Sandero comme nous avons pu le constater sur des dessins affichés dans le centre de design. Dacia Media Image Image La future Sandero reprend la forme du montant C du concept Manifesto. Dacia

Manifesto, es-tu là ?

Avec cela, nous sommes bien avancés me direz-vous ! Sauf que la parole s’est accompagnée de visuels lors de notre visite. Encore fallait-il avoir l’œil avisé. Parmi tous les dessins affichés sur les murs, certains ont retenu mon attention. Dacia est actuellement en plein travail de création sur les futures Sandero selon nos informations. Rien de plus normal puisque la quatrième génération sera lancée en 2028, soit sept ans après la commercialisation du modèle actuel. Les différents sketchs crayonnés, intitulés Sandero, présentent la citadine dont le plan de masse et les lignes reprennent ceux du concept Manifesto. On retrouve les signatures lumineuses, les lignes géométriques, la forme du montant C… mais le tout avec un capot horizontal plus long et cinq portes. Nous sommes encore loin de la version définitive mais si l’esprit reste, la future Sandero sera surprenante par son style robuste et sa personnalité.

Media Image Image Lors de la visite du Design Center, le constructeur a laissé traîner des dessins de la future Sandero. Dacia

Un habitacle épuré et fonctionnel

Et l’intérieur ? Là encore, Dacia a poursuivi son jeu de pistes avec un designer en train de travailler sur son écran. A première vue, rien de sensationnel. Mais le nom de code inscrit sur ce projet (BJI, celui de la Sandero actuel) interpelle car cela concerne en réalité la future citadine. Là encore, cet habitacle est dans la veine de celui du concept Manifesto. La planche de bord, organisée autour d’une ligne verticale, se veut épurée et fonctionnelle avec de multiples rangements, un écran digital devant le conducteur et un écran central (pour les versions supérieures). Les deux sièges sont séparés par une vaste console centrale intégrant des pochettes souples en guise de rangements et des sangles pour maintenir les objets. Idem dans les portes avec des sangles en forme d’échelle. L’habitacle pourra être personnalisé via des accessoires (sacoches, porte-gobelets…) grâce au système de fixation « YouClip ».

Media Image Image La planche de bord se distingue par son style épuré et ludique. L'argus-Dacia Media Image Image Sur cette seconde vue, on remarque l'implantation de l'écran tactile central pour les finitions supérieures. L'argus-Dacia

Une future Sandero multi-énergies

Cette quatrième génération reposera sur la plate-forme CMF-B partagée aussi avec la future Renault Clio 6 (2026) ainsi que les différentes déclinaisons en Amérique du sud, Inde… vendues sous la marque Renault. Comme la Clio 6, la citadine roumaine proposera le trois-cylindres 1.2 (HR12) qui sera prochainement fabriqué en Roumanie pour le Duster 3. Selon nos sources, ce moteur se déclinera en plusieurs versions : 100 ch sans hybridation, 100 ch GPL et 120 ch 48V. Il pourra aussi être associé à la nouvelle boîte à double embrayage DW23. L’autre nouveauté sera le passage de la citadine roumaine à l’hybride. Il ne s’agira pas du système 1.6 (HR16) des Jogger et Duster mais son évolution HR18 associant un moteur 1.8, la boîte sans crabots et une nouvelle machine électrique à flux axial conçue par la start-up française Whylot.

Une version électrique à 20 000 € ?

L’électrique pour tous, tel est l’objectif de Dacia. Pour cela, « la future Sandero ne fera pas de recharge rapide et ne proposera pas une autonomie de 500 à 600 km » selon Denis Le Vot (patron de Dacia). Rappelant au passage que « les clients de la Spring parcourent 31 km en moyenne par jour. Si je refaisais la Spring, je réduirais la batterie de moitié ». Des enseignements pour la Sandero électrique qui prendra le relais de la Spring en 2028 et visera un objectif de 300 km. Pour serrer les prix, Denis Le Vot évoque plusieurs pistes notamment pour réduire le coût de la batterie. Le LFP (Litium-Fer-Phosphate) bien sûr, une chimie maîtrisée par le partenaire Envision du groupe Renault mais aussi le sodium dont on parle beaucoup en Chine pour ses tarifs ultra-compétitifs. Revers de la médaille, sa faible densité et son poids. Denis Le Vot se laisse encore deux ans pour choisir la meilleure solution scrutant les projets concurrents (voiture à 20 000 € du groupe Volkswagen, challengers chinois…).

Quant au moteur et l’électronique de puissance, le dirigeant breton a glissé au cours de notre conversion la possibilité d’utiliser les « restes de la Renault Zoé ». Voilà une idée qui est bonne. Cette technologie, fiabilisée, a pour mérite d’être largement amortie comparativement au futur moteur e-PT 100 de la Renault 5. Dernière information, avec l’élargissement de sa gamme, le constructeur modifiera progressivement son organisation industrielle. Ainsi, toutes les versions de la future Sandero seront produites au Maroc, la Roumanie se dédiant aux véhicules du segment C.