Dacia. Un modèle compact inédit en développement En plus du Bigster, Dacia travaille sur un modèle compact (projet C-Néo) qui viendra élargir sa gamme en 2026-2027. Certaines rumeurs annoncent une berline à hayon classique mais, selon nos sources, il devrait plutôt s’agir d’un croisement entre berline, break et crossover.

Par MaxK

Voir les photos Dacia prépare un modèle compact inédit pour élargir sa gamme. Mais contrairement aux rumeurs ce ne sera pas une berline compacte. DR

Comme le reste du groupe Renault sous l’impulsion de son directeur général Luca de Meo, Dacia entame une montée en gamme qui verra le constructeur roumain s’investir davantage sur le segment C (modèles compacts) dans les années à venir. D’après nos confrères espagnols de motor.es, Dacia développerait une berline compacte concurrente des Citroën C4, Fiat Tipo et Skoda Scala, qui se placerait entre la Sandero et le Jogger dans la gamme. Son positionnement tarifaire serait très attractif, comme le veut la politique de la marque, avec un prix d’appel d’environ 20 000 €. Selon nos informations, Dacia planche bien sur un modèle inédit pour le segment C, mais il ne devrait pas s’agir d’une compacte classique.

Dacia développe sa gamme avec de plus grands modèles, comme le SUV de série dérivé du concept Bigster. Il est attendu à l'automne 2025. Dacia

Le projet C-Neo pour élargir la gamme Dacia

A la fin de l’hiver dernier, Mihai Bordeanu, directeur général de Dacia en Roumanie, confirmait à la presse locale l’arrivée du prochain Duster pour 2024 puis celle du plus grand Bigster pour 2025, et révélait au passage que la firme travaillait sur « deux nouveaux modèles du segment C » mais qu’il n’avait « pas encore d'informations sur ceux-ci ». D’après nos sources, ces deux véhicules étaient alors développés dans le cadre d’un programme nommé C-Neo qui comprend aussi un pendant chez Renault. L’un d’eux devait être une berline tricorps produite en Turquie pour prendre la relève de la Renault Fluence sur les marchés concernés, mais ce projet aurait été abandonné. L’autre voiture disposerait bien d’un hayon, mais présenterait une silhouette atypique.

La prochaine échéance majeure pour Dacia sera le renouvellement du Duster, au printemps 2024. Dacia

Le remplacement de la Renault Fluence par une berline Dacia aurait été annulé. Renault

Après le Jogger, une autre carrosserie à la croisée des segments

Selon nos renseignements, ce futur modèle inédit badgé Dacia se placerait à mi-chemin entre une berline compacte, un break et un crossover. Il constituerait une alternative aux SUV Duster et Bigster plus basse, donc plus sobre en carburant comme en CO2, de quoi aider la marque à se conformer à une réglementation européenne toujours plus stricte en la matière. L’auto est en effet destinée à l’ensemble des marchés de l’UE dont la France et reprendra la base du Bigster dont le nom n'est d'ailleurs pas définitif. Sous le capot, le nouveau 1.2 en mild-hybrid et GPL ainsi que le 1.8 Hybrid. Son lancement est attendu pour 2026-2027.

Le Jogger sera bientôt épaulé par une autre Dacia compacte hors-SUV. Dacia

