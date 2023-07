Dépannage sur autoroute. Pourquoi les prix augmentent encore en 2023 ? Pour la 17e année consécutive, le prix du forfait remorquage-dépannage sur autoroutes et voies rapides augmente : + 4,72 % comparé au barème 2022-2023. Que cache cette nouvelle hausse ? L’argus a interrogé les professionnels du secteur pour tout comprendre.

Voir les photos Les prix du forfait dépannage sur autoroute pour la saison 2023-2024 vient d'être publié au Journal Officiel. Georges Cousseau

A l’approche des grands départs en vacances, le gouvernement a révélé le prix du forfait remorquage-dépannage sur autoroutes et voies rapides pour la période 2023-2024. Le montant du forfait connaît une nouvelle augmentation : + 4,72 % pour atteindre 144,52 € pour un dépannage entre 8 h et 18 h du lundi au vendredi. Pour les véhicules dont le PTAC est compris entre 1,8 tonne et 3,5 tonnes, le montant passe de 170, 65 € à 178,70 €. Entre 18 h et 8 h ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés, le forfait est majoré de 50 % (soit respectivement 216,78 € et 268,05 €). Depuis 2007, le prix de la prestation n’a cessé d’augmenter. Pourquoi cette hausse ? L’argus a interrogé les représentants de la filière dépannage-remorquage de Mobilians et de la FNA (Fédération Nationale de l’Automobile). Voici leurs explications.

Media Image Image Le forfait dépannage augmente pour permettre aux sociétés spécialisées d'absorber la hausse des coûts (carburant, loyers immobilier, achat de véhicules...). Patrick Bernard

Une hausse moins forte que demandée

Le prix des forfaits dépannage-remorquage sont réglementés. Le barème est fixé par la DGCCRF (et publié au Journal Officiel) en fonction de l'évolution du coût des carburants, de la main d'œuvre, des assurances et des véhicules. « C’est sur la base de ce coût de revient global que l’on calcule le pourcentage d’augmentation souhaité » explique Philippe Gimenez de la FNA. Au regard de tous ces éléments, Sylvain Cantrel, représentant des professionnels du dépannage au sein de Mobilians, demandait une revalorisation du forfait de 5,27 % alors la profession est toujours impactée par une forte inflation. Il justifie sa demande par un exemple : « autrefois, je payais le châssis nu d’un camion de remorque pour véhicule léger (VL) autour de 120 000 €. Le coût s'élève aujourd’hui à 150 000 € » explique-t-il.

Media Image Image En 2022, 382 739 interventions de dépannage ont été réalisées sur les autoroutes de France. Adobe Stock

La FNA qui réclamait pas moins de 8 % d’augmentation en 2022 a revu ses prétentions à la baisse à 5,27 % en 2023 au regard « du tassement des prix des carburants depuis le début de l’année », détaille pour sa part Philippe Gimenez. Si les deux fédérations n’ont pas obtenu ce qu’elles souhaitent, elles jugent l’augmentation satisfaisante.

Une revalorisation du salaire des dépanneurs

Ces revalorisations permettent aussi de maintenir un niveau de compétence et de qualité des dépanneurs dans un contexte de pénurie de prestataires. « C’est un métier de sécurité routière difficile où il faut travailler de jour, de nuit et les week-ends dans des situations délicates » tient à souligner Sylvain Cantrel qui ajoute que la profession rencontre de sérieux problèmes de recrutement et de fidélisation. Aux automobilistes qui s'inquiéteraient de tomber en panne sur la route des vacances, le représentant de la Mobilians rappelle que le coût du dépannage est indolore pour les usagers puisqu’il est généralement pré-payé par leur assurance/assistance. En 2022, 382 739 interventions de dépannage ont été réalisées sur les autoroutes de France* par 5 630 entreprises (dont 450 sont spécialisées dans l’activité de dépannage).

Media Image Image Le métier de dépanneur est particulièrement exigeant. Il est aujourd'hui difficile de recruter et de fidéliser les employés dont le salaire est équivalent au SMIC. Georges Cousseau

Evolution des prix du forfait dépannage depuis 2007 PTAC < 1,8 T

Evolution des prix du forfait dépannage majoré depuis 2007 PTAC >1,8 T < 3,5 T

*source ASFA

