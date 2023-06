Des Alpine et Renault "sorties de grange" à vendre aux enchères Ce dimanche 25 juin, la maison Osenat organise une vente aux enchères à Saint-Emilion, en Gironde. Parmi les 45 véhicules proposés, près de la moitié sont des "sorties de grange". Des Alpine, des Renault, des Volkswagen et des Peugeot n'attentent que vous pour retrouver leur lustre d'antan.

Par Vincent Foultier

Voir les photos La maison de vente Osenat met aux enchères des voitures sorties de grange. Et si vous profitiez de l'été pour retaper un de ces modèles ? L'argus

La maison Osenat propose une vente aux enchères de véhicules de collection, ce dimanche 25 juin à 14h30 à Saint Emilion, près de Bordeaux. Certains lots proposés ont été abandonnés au fond d’un hangar depuis des années. Une Alpine A110 de 1972, une Volkswagen Golf GTI de 1982, plusieurs Simca 1000 ainsi qu'une Peugeot 404 figurent dans le catalogue de la vente.

Des morceaux d’histoire oubliés

Cette Alpine A110 1600 S de 1972 n'a pas roulé depuis plusieurs années. Osenat Elle a été mise en circulation pour la première fois le 10 mai 1972. Elle n'a connu qu'un seul propriétaire. Osenat Malgré son état, son estimation est comprise entre 20 000 € et 30 000 €. Osenat

L'un des lots poussiéreux qui devrait susciter le plus d'engoument est une Alpine A110 1600 S immatriculée en mai 1972. Elle n’a connu qu’un seul et unique propriétaire, qui en a fait l’acquisition pour la somme de 30 833 francs à l'époque. "Elle porte d’ailleurs ses trois plaques d’identification sur le tablier avant, avec leurs rivets authentiques" mentionne la maison de vente. Le modèle de couleur jaune Rédéle (qui n'existe pas dans le catalogue des A110 de nouvelle génération) n’a pas roulé depuis plusieurs dizaines d’années. Il est annoncé comme d'origine mais avec quelques modifications sur la partie arrière. Les experts annoncent qu'il faudra lui "donner une restauration totale notamment en décoquant le châssis pour le poser sur un marbre, le restaurer et le sabler." Le budget restauration risque d’être important. En l'état, elle est estimée entre 20 000 et 30 000 €.

Media Image Image Volkswagen Golf GTI de 1982 à restaurer. Véhicule incomplet puisque moteur absent. Estimation : 300 - 500 €. Osenat

Une Golf GTI est également mis en vente. La sportive de 1982 est indiqué comme un "beau projet de restauration". Son futur propriétaire devra prévoir une belle enveloppe pour la remettre en état, s'armer de patience et ne pas lésiner sur l'huile de coude. Le véhicule est donné comme "incomplet" puisque le moteur et de nombreuses pièces sont absents. D'où sont estimation très basse : entre 300 et 500 €.

Media Image Image Un lot composé de deux Renault 4CV est à vendre. Celle-ci sert de donneuse d'organes... Osenat

La vente Osenat comprend d'autres modèles oubliés à l'image de :

cette Renault 4L qui a passé plusieurs années "stockée en extérieur" (estimation 100/200 €),

ce lot de Renault 4CV (estimé entre 500 et 800 €) dont une servira de base de restauration, l'autre de donneuse d'organes,

cette Peugeot 404 et de cette DS23 qui présentent une "une corrosion importante" (estimation 200/300 €)

ces trois Simca 1000 dont l'estimation oscille entre 200 et 1 500 €

Plusieurs exemplaires ne demandent donc qu’à retrouver une seconde jeunesse. Et pour ceux qui ne souhaitent pas se salir les mains, des véhicules de collection "prêts à rouler" sont proposés. En revanche, il faudra mettre la main au portefeuille puisque pour certains, les estimations dépassent 100 000 €.

