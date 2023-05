Des concept-cars Citroën au rassemblement Sport & Collection 2023 Du 1er au 4 juin 2023, le circuit du Val-de-Vienne accueillera l’édition 2023 de Sport & Collection. Au programme : parade de Ferrari, démonstrations de GT, prototypes de F1, baptêmes de piste et show aérien. Citroën sera présent avec des concept-cars et des voitures de rallye.

L’édition 2023 de Sport & Collection se tiendra du 1er au 4 juin prochain sur le circuit du Val-de-Vienne, dans la Vienne. Depuis 1995, cet événement réunit plusieurs centaines de voitures de prestige pour des parades, baptêmes de piste, expositions et démonstrations à des fins caritatives, les fonds récoltés étant destinés au pôle de cancérologie du CHU de Poitiers. Chaque année, une marque française est mise à l’honneur entre les ancêtres, F1 et autres prototypes du Mans. Cette année, il s’agira de Citroën.

Des concept-cars Citroën en action

L’Aventure Citroën sera présente à Sport & Collection 2023 avec des voitures de rallye et des concept-cars qui quittent rarement ses locaux. Les visiteurs pourront ainsi voir évoluer sur circuit une ZX Rallye Raid Evo 5, une Xsara WRC, une C2 Super 1600, mais aussi la C6 Lignage, la GT by Citroën et la C-Buggy entre autres. Les autos ornées des chevrons paraderont le vendredi, le samedi et le dimanche à 10 h 35. Autre grand nom français annoncé comme un invité de marque, Henri Pescarolo sera de la partie au volant de plusieurs Matra de course (sport prototype et F1).

Le concept C6 Lignage de 1999 annonçait la Citroën C6. Citroën Le concept C-Buggy date de 2006. Citroën Le concept GT by Citroën fut conçu en 2008 pour les jeux vidéo Gran Turismo. Citroën L'Aventure Citroën présentera notamment une ZX Rallye Raid. Citroën

Un programme riche

Comme chaque année, le moment phare de l’événement sera la parade des « 500 Ferrari contre le cancer », qui aura lieu le dimanche à 12 h 00. Le programme comprend notamment des concours d’élégance, rallyes routiers non compétitifs et parades divisées en catégories, permises par la présence officielle de constructeurs de prestige comme de collectionneurs. Notons que la journée du jeudi sera réservée aux concurrents. Des parades aériennes émailleront le week-end avec le concours de l’armée de l’Air et de l’Espace. Côté tarifs, comptez 12 € pour un accès au circuit d’une journée en plein tarif ou 20 € pour trois jours ; l’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans. L’accès combiné circuit + paddock demande 26 € ou 36 €. Un baptême de piste, qui nécessite d’avoir 16 ans au minimum, coûte 40 €. Toutes les informations sont à retrouver sur le site Internet de l’événement.

