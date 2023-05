Des épaves de voitures ensevelies sous la végétation près du Mans Quelque part en France, une forêt abrite plusieurs dizaines de voitures laissées à l’abandon depuis des décennies. Certaines de ces épaves de Renault, Peugeot, Citroën, Mercedes ou BMW sont à peine visibles sous la mousse qui les recouvre.

Voir les photos Un cimetière de voitures abandonnées se cache dans une forêt en France. Photography by Edou

Le photographe spécialisé dans l’urbex (exploration urbaine) répondant au pseudonyme d’Edou a débusqué un nouveau cimetière automobile au cours de l’un de ses périples et nous partage ses photos en exclusivité. Ce lieu se trouve en France, non loin du Mans, sur un site qui est aujourd’hui une forêt mais ne l’a peut-être pas toujours été. Au beau milieu d’une végétation dense, sous une épaisse couche de mousse, se trouvent des dizaines de voitures laissées à l’abandon depuis de longues, très longues, années.

Media Image Image Certaines autos dépassent à peine de la végétation. Photography by Edou

Un lieu abandonné depuis 50 ans ?

Toutes les voitures qui peuplent ce lieu sont des épaves, certaines accidentées, d’autres en partie désossées. Difficile de savoir dans quel état elles étaient lorsqu’elles ont atterri là, et dans quelle mesure leur condition actuelle est due à leur abandon. Il se pourrait que ce terrain ait servi à stocker des autos abîmées en vue d’un commerce de pièces détachées, mais cela reste sujet à caution et remonterait à bien longtemps. Tous ces modèles semblent aujourd’hui largement irrécupérables.

La plupart des voitures datent des années 1950 et 1960. Photography by Edou Des voitures haut de gamme et quelques camions sont visibles. Photography by Edou Cette BMW a connu des jours meilleurs. Photography by Edou Là une Coccinelle, ici une DS... Photography by Edou

Un endroit où le temps s’est arrêté

On trouve toutes sortes de voitures datant des années 1950 et 1960 dans ces bois. Des modèles populaires se laissent deviner comme une Renault Dauphine, une Peugeot 404 ou une Volkswagen Coccinelle. Mais on remarque aussi des autos plus haut de gamme telles que des Citroën DS, ce qui pourrait être une Mercedes type W110, et une probable BMW Série 6 de première génération. Le niveau de dégradation des véhicules est parfois tel qu’il est difficile de les identifier. Quelques tracteurs, bus et camions complètent cette « collection » où la tôle et la végétation se marient.

Media Image Image Accident ou abandon, difficile de savoir exactement comment les voitures se sont retrouvées dans de tels états. Photography by Edou

Photos : Edouhofstra_

