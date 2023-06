Des pneus Michelin sans air vont équiper les véhicules de La Poste La Poste va équiper 40 véhicules utilisés par ses facteurs des Hauts-de-France avec des pneus sans air Michelin Uptis, dans un cadre expérimental. Entre autres caractéristiques, ces pneumatiques ne craignent pas la crevaison.

Voir les photos La Poste va utiliser des pneus sans air Michelin Uptis à titre expérimental. Michelin

Après avoir lancé des expérimentations de son pneu sans air Uptis aux Etats-Unis avec General Motors et à Singapour avec DHL, Michelin vient de signer un accord avec la Poste pour équiper des véhicules de livraison de l’entreprise en France, toujours à titre expérimental. Le manufacturier a obtenu une autorisation dérogatoire du CNRV (Centre National de Réception des Véhicules) pour tester sur route ouverte ce pneumatique qui n'est pas encore homologué.

Media Image Image Ce partenariat avec La Poste marque la première expérimentation de l'Uptis sur route ouverte en Europe. Michelin

Une construction inédite

Le pneu Michelin Uptis (Unique Puncture-proof Tire System) est fait de matériaux composites mêlant caoutchouc, résine et verre. Insensible à la crevaison, il doit permettre une amélioration de la sécurité et une réduction de l’utilisation de matière (en raison de remplacements moins fréquents des pneus). Par ailleurs, l’Uptis est censé être imprimable en 3D. C'est un pneu connecté, réalisable à partir de matériaux biosourcés et renouvelables. Actuellement, il fait systématiquement partie d’une roue complète dont la jante spécifique est fournie par le fabricant allemand Maxion. Ses performances restent à évaluer et à développer, d’où ces programmes de test à des allures réduites puisque réservés pour l’heure à des livraisons « du dernier kilomètre », soit majoritairement en ville.

Media Image Image Le pneu Uptis est fait de matériaux composites et monté sur une jante Maxion. Michelin Media Image Image L'Uptis est censé résister aux crevaison et à divers types de chocs. Michelin

40 véhicules avec pneus sans air dans les Hauts-de-France

« Nous livrons le courrier et les colis partout en France 6 jours sur 7, avec les facteurs qui parcourent chaque jour l’équivalent de 50 fois le tour de la Terre. Nous avons besoin de véhicules fiables et offrant une parfaite sécurité sur la route tout en limitant notre empreinte environnementale », a commenté Philippe Dorge, directeur général adjoint du groupe La Poste en charge de la branche Services-Courrier-Colis. 40 véhicules utilitaires légers utilisés dans les Hauts-de-France doivent être dotés de pneus Michelin Uptis d’ici à la fin de l’année 2024. Les trois premières camionnettes équipées ont pris la route ce 27 juin 2023. Les facteurs utilisant ces fourgons seront assignés aux secteurs de Valenciennes, Douai et Lesquin. La vue de ces roues étranges ne devrait pas manquer de susciter quelques discussions devant les boîtes aux lettres.

Media Image Image 40 fourgons de La Poste utilisés dans les Hauts-de-France vont être équipés de pneus Michelin Uptis. Michelin

