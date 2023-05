DS 9. Esprit de Voyage, finition Opéra… ce qui change en mai 2023 La grande berline DS 9 évolue en mai 2023. Au menu : un système multimédia modernisé, une nouvelle finition haut de gamme Opéra et le lancement d’une version spéciale Esprit de Voyage, comme sur les DS 4 et DS 7.

La marque DS Automobiles apporte quelques évolutions à sa grande berline DS 9. Il ne s’agit pas d’un restylage à proprement parler, puisque le design de la voiture ne change pas. Elle ne profite pas, par exemple, de la nouvelle signature lumineuse des DS 3 et DS 7 restylés. La seule modification se trouve à bord avec l’arrivée du système multimédia Iris System de la DS 4. Plus ergonomique grâce à son affichage par widgets et connecté, il intègre également un assistant vocal et une caméra à 360 degrés à la définition améliorée. L’écran tactile de 12 pouces reste le même.

Le catalogue s’enrichit d’une nouvelle finition Opéra. Positionnée au-dessus des versions Performance Line + et Rivoli +, elle se démarque par une dotation de série très riche, comprenant notamment la suspension pilotée par caméra, la vision de nuit, la conduite semi-autonome de niveau 2, le système audio Focal Electra, le toit ouvrant ou encore le pack DS Lounge (appuie-tête confort à l’arrière, accoudoir, bouton pour avancer le siège passager). Cette nouvelle finition est proposée avec trois ambiances intérieures : rouge, gris et noir.

Après les DS 4 et DS 7, c’est au tour de la DS 9 de profiter de la série spéciale Esprit de Voyage. Elle se démarque par son intérieur clair, avec ses sièges en cuir gris Perle et son ciel de toit gris en Alcantara. Des décors sur la console centrale, la planche de bord et les panneaux de porte sont également en cuir. Comme les autres modèles, cette version se distingue par des coques de rétroviseur spécifiques, dont le motif est gravé au laser. La DS 9 Esprit de Voyage est proposée avec les deux moteurs hybrides rechargeables restants au catalogue : l'E-Tense 250 et l'E-Tense 360. Pour mémoire, ce dernier dispose de quatre roues motrices grâce à un électromoteur placé sur l’essieu arrière. Les prix de cette nouvelle gamme, qui sera disponible en ce mois de mai, n'ont pas encore été annoncés. En parallèle, le constructeur présente depuis le 11 mai un documentaire sur l'art du voyage à la française diffusé sur Prime Vidéo.

