DS de Fantômas (2023). Des images exclusives dévoilées sur L’argus En exclusivité pour L’argus, le studio de design DS nous a ouvert ses portes. Découvrez des images inédites de la réinterprétation moderne de la DS de Fantômas avec Geoffrey Rossillion, le designer en charge du projet. Il nous livre les secrets de fabrication de cette auto pas comme les autres.

Voir les photos Geoffrey Rossillion (à droite), designer extérieur chez DS, présente des images exclusives de sa réinterprétation moderne de la DS de Fantômas. Laurent Lacoste

Les voitures des films de Louis de Funès sont à l’honneur, jusqu’au 5 novembre, au musée de l’automobile de Mulhouse. Parmi la dizaine de modèles exposés, il y a la 2 CV, la Méhari et la DS de Fantômas. Un véhicule mythique avec ses ailes et sa dérive sur le coffre. Dans le cadre de cette exposition éphémère, Nora Ferreira, la directrice du musée Louis de Funès de Saint-Raphaël a sollicité les équipes de DS Automobiles pour réaliser une réinterprétation moderne de cette mythique voiture volante. « Nous avons répondu favorablement à cet appel du pied, car c’est un sujet populaire et une vraie soupape de décompression pour nos équipes » explique Benjamin Maigre, le directeur de la communication de DS. La mission a été confiée à Geoffrey Rossillion. Le designer a été choisi car c’est lui qui en mars 2020 avait remporté le concours « SM 2020 » où il fallait réinventer la SM originelle. En exclusivité pour L’argus, il nous livre les secrets de fabrication de sa DS volante et nous révèle des images inédites de sa création.

Media Image Image Le seul et unique dessin publié par DS officiellement autour de la DS de Fantômas. DS Media Image Image Le musée automobile de Mulhouse consacre une exposition éphémère aux voitures de Louis de Funès. Laurent Lacoste

Dix jours pour réaliser ce projet

Pour mettre au point ce modèle, qui n’existera que sous la forme d’un croquis, Geoffrey n’est pas parti d’une feuille blanche. « Il y a des codes qui m’avaient pas mal inspiré lors du concours SM. Ils sont assez marquants sur ces deux véhicules. » explique-t-il. Il a donc repris en partie le travail déjà amorcé pour réinventer cette DS 19 comme « l’élan et la silhouette ». Il faut dire aussi qu’il n’a pas eu beaucoup de temps pour plancher sur le sujet : une dizaine de jours seulement, car les plannings des designers DS sont actuellement saturés.

« Ce qui est bien avec ce sujet, c'est qu'il n'y a aucun enjeu industriel. Du coup, il y a vraiment une grande liberté d'expression » précise Frédéric Soubirou, le directeur du design extérieur de DS. Si ce projet est qualifié de « récréatif », Geoffrey a tout de même dû s’intéresser de près au monde de l’aviation et se plonger dans les archives de Fantômas et de Citroën pour s’inspirer. « Les voitures de l’époque sont très éloignées de ce que l’on fait aujourd’hui. Il m’a fallu un temps d’adaptation. Les réflexes sont différents pour nous stylistes. Nous n’avons plus l’habitude de travailler sur des voitures longues et élancées puisque désormais nos gammes sont tournées vers les SUV ». « DS n’aime pas trop jouer avec le rétro-design » rappelle Frédéric Soubirou. Sur les modèles actuels, on ne retrouve que « quelques clins d'œil issus de notre héritage. Mais là, c’était l’occasion d’aller un peu plus loin » ajoute-t-il.

Elégance et dynamisme : les maîtres-mots

Media Image Image Cette image exclusive montre la DS de Fantômas du 21e siècle sous un nouveau jour. DS - Geoffrey Rossillion

Cette DS volante du 21e siècle ne pouvait être qu’une « longue berline élégante » détaille Geoffrey qui a travaillé avec une teinte bi-ton noir/couleur caisse pour apporter du raffinement. On retrouve sur ce nouveau modèle, les codes de la DS originelle à savoir :

l’imposante cabine avec sa large surface vitrée et son toit flottant en forme de soucoupe

les feux arrière en cornet positionnés en hauteur

le montant arrière en forme d’aileron avec motif en guillochage

la face avant en forme de flèche et ses pare-chocs avec supports bien visibles

les surface fluides et épurées

A l’avant, Geoffrey a revu les optiques rondes presque naïve de la DS19. Il n’a conservé qu’une forme en demi-lune pour donner un regard plus ténébreux au modèle, presque machiavélique. La calandre, avec les lettres DS au centre, rappelle celle du concept ASL.

Media Image Image L'argus a été convié en exclusivité dans le bureau de style de DS. Laurent Lacoste

Ces vues inédites de la nouvelle DS de Fantômas

Les images de la partie arrière sont inédites. Si l’ancienne version était équipée de turbines et fumait, « la nouvelle non » détaille le jeune designer extérieur. Ce n’est plus dans l’air du temps ! Geoffrey a imaginé un arrière chutant. « Ça lui apporte du dynamisme, comme sur la DS 19 originelle ». Cette attitude « très portée vers l’avant » était très différenciante des concurrentes de l’époque et surtout impressionnait. En revanche, ici, pas de roues arrière carénées, pourtant c’est un sujet qui revient au goût du jour chez DS avec cette perpétuelle recherche d’efficience sur les nouveaux modèles. « Le travail sur l’aéro, c’est un peu la passerelle entre ces deux époques : moderne et ancienne » souligne Frédéric Soubirou. Notez que les flancs des pneus sont lumineux, un clin d’oeil au monde de l’aviation concède Geoffrey dont les feux de position sont généralement placés sur les ailes et le train d'atterrissage. Quant à la dérive à l’arrière, ce sont les jets des années 60 qui ont inspiré le styliste. « Un mix assez improbable entre le langage formel d'aujourd'hui et celui d’hier » précise-t-il.

Sur cette vue arrière, on voit bien le pavillon flottant en forme de soucoupe et les feux arrière en cornet. DS - Geoffrey Rossillion Geoffrey Rossillion a repris une partie de son travail sur la SM pour réaliser cette DS de Fantômas. DS - Geoffrey Rossillion On retrouve ici les lignes fluides et élancées la DS originelle. DS - Geoffrey Rossillion La dérive arrière est un mix entre l'empennage des jets des années 60 et ceux d'avions plus modernes. Laurent Lacoste Citroën DS 19 (1964) du film "Fantomas se déchaîne" de 1965. Bernard Asset

Et ensuite ?

« Je suis assez content qu’on soit associé à Louis de Funès, car ses films étaient toujours très modernes pour l’époque. C’est une super vitrine. On est tous ravis d’avoir donné un petit coup de pouce à cette expo » conclut Frédéric Soubirou. Quant à savoir si DS serait prêt à donner un coup de main aux équipes qui adapteraient le film « Fantômas se déchaîne » à l’écran… sans aucune hésitation, c’est oui ! A ce stade, aucune maquette du travail de Geoffrey ne verra le jour. Pour admirer le dessin de visu du styliste, rendez-vous à Mulhouse !

