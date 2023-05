E-fuels. Une nouvelle usine au Texas pour un carburant de synthèse à 2 € le litre Après avoir lancé une usine-pilote au Chili avec le soutien de Porsche, l’entreprise HIF Global veut faire passer les carburants de synthèse à la vitesse supérieure. Elle va construire une nouvelle manufacture au Texas pour tenter d’atteindre son objectif d’un baril à 2 € par litre hors taxes.

Johann Leblanc Par

Voir les photos Après un premier site-pilote au Chili, l'entreprise HIF Global prévoit d'implanter une usine plus grande au Texas. Porsche

Solution miracle ou poudre de perlinpinpin ? Encore inconnus du plus grand monde il y a quelques mois, les e-fuels se retrouvent aujourd’hui au centre de virulents débats. Surtout depuis que l’Allemagne et quelques autres pays ont contraint l’Union européenne à modifier ses plans pour que ces carburants de synthèse soient encore tolérés après 2035. L’entreprise HIF Global fait partie des pionniers de cette alternative « propre » au pétrole, et elle compte bien profiter de cette nouvelle exposition médiatique. Elle vient d’obtenir les autorisations nécessaires pour implanter une grande usine aux Etats-Unis, au Texas, qui va aider à démocratiser un peu plus cette solution. Après le site-pilote implanté au Chili avec le soutien de Porsche, du pétrolier Exxon ou de Siemens Energy, on passera en effet ici à une autre échelle. Le but est de produire 750 millions de litre d’e-fuel par an à l’horizon 2027, au lieu de 550 millions en Amérique du Sud en 2026… et à peine 55 millions en 2024.

Des quantités encore assez modestes

Media Image Image Les quantités d'e-fuel fabriquées sont aujourd'hui très faibles, et l'augmentation des volumes prévue sera loin de répondre aux besoins du marché automobile mondial. Porsche Media Image Image Pionnier de cette solution, l'entreprise HIF Global a reçu le soutier de Porsche et d'autres acteurs pour son projet d'usine au Chili. Porsche

D’après HIF Global, ces 750 millions de litres supplémentaires permettraient de « décarboner » pas moins de 400 000 véhicules. S’il peut sembler impressionnant à première vue, ce chiffre demeure malgré tout presque symbolique à l’échelle des Etats-Unis. Le parc automobile de ce gigantesque pays compte plus de 280 millions de voitures, en incluant les SUV et pick-up. Il faudrait donc produire beaucoup plus de carburant de synthèse rien que pour alimenter ce marché. Quant à ravitailler le reste du monde, on vous laisse imaginer la quantité d’e-fuel qui pourrait s’avérer nécessaire. La France a par exemple absorbé plus de 49 milliards de litres de carburant routiers en 2022.

Un processus de production énergivore

Media Image Image Le processus de fabrication des carburants de synthèse est complexe et gourmand en énergie. DR

Hélas, le processus de fabrication complexe ne permettra pas forcément de faire des miracles. Il consiste à capter du CO 2 dans l’air pour le mélanger à de l’hydrogène, obtenu par électrolyse de l’eau, pour donner naissance à du méthanol. Un raffinage est ensuite encore nécessaire pour transformer cet alcool en essence sans plomb ou en diesel, au choix. Le tout demande une énorme quantité d’énergie, qui doit impérativement être renouvelable pour aboutir à vrai cercle vertueux. C’est d’ailleurs ce point qui fait le plus polémique. Pour des associations environnementale comme Transport & Environnement, toute cette électricité serait bien mieux employée si elle allait directement dans des batteries plutôt que de servir à fabriquer un substitut au pétrole. A contrario, les défenseurs du carburant de synthèse rappellent que les batteries ne peuvent pas encore convenir à tous les usages et qu’il faudra des décennies avant de remplacer tous les véhicules thermiques aujourd'hui en circulation dans le monde.

Un prix qui s'annonce élevé à moyen terme

Media Image Image Les e-fuels sont pour l'instant fabriqués au compte-gouttes et à un prix prohibitif. Porsche les teste dans les 911 GT3 Cup du championnat Supercup. Porsche Media Image Image Le prix envisagé pour ces carburants de synthèse à l'horizon 2030 est de 2 € par litre, mais celui que vous verrez à la pompe sera encore bien plus élevé. DR

Comme le Chili, le Texas profite heureusement encore de vastes étendues désertes et venteuses, propice à l’installation d’éoliennes. Mais cette nouvelle usine ne suffira clairement pas encore à rendre le carburant de synthèse accessible à tout le monde. D’autant que les prix à la pompe s’annoncent bien plus élevés que ceux de l’essence ou du gazole traditionnel. Aujourd’hui, son coût est ainsi estimé à près de 50 € par litre ! Lié à une production encore balbutiante et expérimentale, ce tarif va baisser fortement dans les prochaines années. L’objectif affiché par HIF Global est de descendre à 2 € par litre d’ici 2030. A première vue, cela peut sembler proche de ce que vous pouvez voir aujourd’hui en station-service pour le sans plomb 98. Sauf que pour l’e-fuel, on parle ici de sommes qui n’incluent pas les taxes, ni la marge de distribution ou encore le transport. Même si l'Etat accepte de faire un effort fiscal afin d’encourager l’usage de ce carburant plus « vertueux », comme pour le superéthanol E85 ou le GPL, il faut donc s’attendre à des tarifs bien plus élevés à la pompe. De quoi compliquer encore la démocratisation de cette solution, qui risque bien d’être plutôt réservée à un public assez fortuné.

