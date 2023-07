Émissions de CO2. Les moteurs essence, l’âge des voitures et les SUV freinent leur baisse Malgré les progrès techniques et l’électrification, les émissions de CO2 issues de l’automobile sont restées presque stables en France depuis une décennie. D’après une étude du service statistiques du ministère du Développement durable, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette stagnation.

Un rapport du service statistiques du ministère du Développement durable tente d'expliquer pourquoi les émissions de CO2 liées à l'automobile ont plutôt stagné ces dix dernières années.

Les confinements et couvre-feux mis en place pour éviter la propagation de l’épidémie de Covid-19 n’ont pas eu que des inconvénients. En 2020, grâce à ces restrictions de circulation, les émissions de CO 2 dues à l’automobile ont connu une baisse de 17 %. Elles ont ensuite rebondi en 2021, tout en restant inférieures aux niveaux d’avant-crise. Mais, avant cette période exceptionnelle, les rejets de ce gaz à effet de serre (GES) liés à la voiture avaient augmenté de 0,8 % entre 2012 et 2019. Une situation qui a de quoi décevoir, puisque les constructeurs ne cessent de promettre des moteurs toujours plus sobres. Sans parler de la poussée plus récente des modèles 100 % électriques. Une nouvelle publication du service des données et études statistiques du ministère du Développement durable tente de recenser les raisons de cette stagnation. Elle pointe du doigt plusieurs facteurs, allant de la hausse du poids du parc automobile à son vieillissement en passant par la progression des moteurs à essence.

Des voitures toujours plus nombreuses et âgées

Media Image Image La hausse de la circulation automobile et le vieillissement du parc ont contribué à annihiler les progrès techniques effectués. Vinci Autoroutes

D’après ce rapport, « le nombre de voitures en circulation ne cesse d’augmenter, passant de 35,5 à 38,8 millions entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2022, croissant deux fois plus vite que la population adulte ». Cette hausse a été en partie compensée par une diminution du nombre de kilomètres parcourus par voiture, qui est passé de 12 030 à 11 600 km par an entre 2012 et 2019. Mais cela n’a pas empêché la circulation totale de grimper de 3,8 % sur cette période. De quoi annihiler les progrès enregistrés sur les émissions de CO 2 unitaires, qui ont été réduites de 5 g/km sur cet intervalle d’après les données de consommation recueillies sur le site participatif spritmonitor.de pour environ 700 000 véhicules.

Media Image Image Les émissions de CO2 totales des voitures (en marron) ont légèrement augmenté entre 2012 et 2019, avant de baisser fortement sous l'effet des restrictions de circulation. Ministère du développement durable

Le vieillissement du parc n’a pas aidé non plus. Son âge est passé de 9,1 ans en moyenne en 2012 à 10,5 ans en 2022. Or, d’après l’étude, « les voitures mises en circulation il y a plus de vingt-cinq ans roulent moins mais émettent davantage. […] En 2021, les voitures essence ou diesel (hors hybrides) de moins de 2 ans émettent en moyenne 154 gCO 2 e/km* contre 180 gCO 2 e/km* pour celles de plus de 25 ans ». Un constat que l’analyse nuance en rappelant que « l’utilisation prolongée d’un véhicule permet néanmoins d’amortir le coût carbone de leur fabrication sur une durée plus longue ». Seules les émissions de gaz à effet de serre en cours d’utilisation, « du réservoir à la roue », ont en effet été prises en compte dans ce rapport.

La baisse du diesel a des inconvénients

Media Image Image Carburant-roi au début des années 2010, le gazole est aujourd'hui boudé… même si l'essence tend à engendrer des rejets de gaz à effet de serre plus élevés. TotalEnergies

Depuis le scandale du « dieselgate », en 2015, le diesel a du plomb dans l’aile. Les voitures alimentées au gazole ont encore représenté 66 % des distances parcourues en 2021, mais cette proportion s'élevait à 75 % en 2012. Ce recul a surtout profité aux voitures à essence, qui sont passées de 24 à 30 % des distances parcourues sur la même période. Côté pollution locale, d'après le ministère, c’est un avantage. Mais pour le CO 2 , qui a surtout un impact sur le réchauffement climatique à l’échelle globale, c’est plutôt un inconvénient.

Media Image Image Même si les émissions de CO2 unitaires des véhicules essence ont baissé nettement, elles demeurent supérieures à celles des modèles à moteur Diesel. Ministère du développement durable

Le rapport rappelle en effet que les modèles à essence, hors hybrides, peuvent rejeter jusqu’à 25 % de gaz à effet de serre de plus que leurs homologues diesel, à poids, puissance et âge identiques. Les véhicules hybrides, rechargeables ou non, et électriques ont quant à eux mis beaucoup de temps à décoller. Leur part de marché n’a commencé à être vraiment significative en neuf qu’en 2020. Par conséquent, il est trop tôt pour qu’ils occupent une place importante dans un parc automobile au renouvellement très long. Aujourd’hui, ces diverses formes d’électrification n’atteignent même pas 5 % du total.

Les SUV pointés du doigt aussi

Media Image Image Les SUV sont pointés du doigt par l'étude du ministère en raison de leur poids et de leur hauteur… Alexandre Krassovsky Media Image Image … mais les berlines et breaks familiaux qu'ils remplacent parfois n'étaient pas forcément plus sobres. ARGUS

Souvent accusés de tous les maux, les SUV sont également mis en cause dans cette étude. Elle indique que les « voitures hautes », qualifiées comme telles quand elles dépassent 1,55 m, « représentent 32 % du parc en 2022, contre 21 % dix ans plus tôt ». Le poids a également augmenté, de manière bien moins spectaculaire, passant de 1,29 t en moyenne en 2012 à 1,33 t en 2022. Sur le papier, tout cela aurait dû faire grimper les émissions de CO 2 unitaires.

D’après l’étude, chez les citadines, une voiture haute émet en moyenne 11 % de plus qu’une voiture basse de même âge et de même carburant. Les émissions unitaires de GES croissent nettement avec le poids, hors véhicules électriques et hybrides

Pourtant, comme nous l’avons vu plus haut, c’est bien l’inverse qui s’est produit

Media Image Image Malgré un poids, un âge et une puissance qui n'ont cessé de grimper, les émissions unitaires moyennes de CO2 ont plutôt diminué. Ministère du développement durable

D’après le ministère, cela pourrait être lié au recul des voitures familiales et routières au profit de modèles plus compacts, jugés moins énergivores. Les Peugeot 3008, Renault Austral et autre Citroën C5 Aircross ont en effet souvent remplacé des grandes berlines qui n’étaient pas forcément moins gourmandes. Ces modèles au look baroudeur ont bénéficié en prime de mécaniques plus modernes ou électrifiées. Mais la réduction des rejets de gaz à effet de serre unitaires aurait pu être encore plus forte si les acheteurs s’étaient tournés vers des voitures plus basses et plus légères.

Media Image Image Cette infographie résume les différents freins à la baisse des émissions de gaz à effet de serre liées à l'automobile. Ministère du développement durable

*grammes d'équivalent CO 2 (gCO 2 e)

