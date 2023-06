Entretien climatisation. Profitez des promos de l’été A l’approche de l’été 2023, plusieurs enseignes (Midas, Feu Vert, Vulco...) et constructeurs (Peugeot, Renault, Citroën...) font des offres sur l’entretien de la climatisation. Tour d’horizon des meilleurs plans pour éviter le coup de chaud sur la route des vacances.

La climatisation est devenue un équipement indispensable dans nos voitures. Mais pour bien fonctionner, elle nécessite un entretien régulier. Etienne Roville

Face aux nombreux épisodes de forte chaleur, la climatisation est devenue un équipement indispensable dans nos voitures. D’une simple pression sur un bouton (ou à la voix maintenant sur certains modèles récents), elle permet de rafraîchir l’habitacle en quelques secondes. Un confort appréciable mais qui peut vite disparaître si vous ne la faites pas entretenir régulièrement. Manque d’air frais, fuite de liquide ou encore dégagement de mauvaises odeurs dans l’habitacle sont généralement les signes d’une climatisation inefficace.

L'entretien de la climatisaiton

Il est recommandé de procéder à un nettoyage du système tous les ans (avec changement du filtre habitacle) et de la recharger tous les deux ou trois ans. Ces opérations ont un coût. Selon les différents forfaits proposés par les différents centres auto, les prix vont d’une soixantaine d’euros à plus de 100 € si vous rajoutez la désinfection de l’habitacle et le traitement anti-bactérien. Pour les véhicules les plus récents, utilisant le nouveau gaz R1234yf, l’entretien est encore plus coûteux : de 130 € à plus de 180 € selon les enseignes. Dès lors, mieux vaut profiter des offres en cours pour faire des économies. D’autant que plusieurs garages et constructeurs proposent des contrôles gratuits en marge des départs en vacances.

Media Image Image Manque d’air frais, fuite de liquide ou encore dégagement de mauvaises odeurs dans l’habitacle sont généralement les signes d’une climatisation inefficace. Thomas Antoine/Ace Team

Les offres climatisation dans les centres-autos

Feu Vert

Jusqu’à 25 € remboursés sur les forfaits climatisation (jusqu'au 20 juin 2023)

Midas

- 20 % sur la recharge climatisation (jusqu’au 2 septembre)

Speedy

- 25 % sur le recharge de la climatisation (jusqu’au 17 juin)

Vulco

Contrôle de la climatisation offert (jusqu’au 29 juillet)

Media Image Image Citroën, Opel ou encore Peugeot propose un contrôle gratuit de la climatisation en ce moment. DR

Les offres climatisation chez les constructeurs

Citroën

Contrôle de la climatisation offert + nettoyage si révision d’un montant supérieur à 200 € (valable jusqu’au 31 juillet)

Opel

Contrôle de la climatisation offert (jusqu’au 31 juillet)

Peugeot

Contrôle de la climatisation offert + nettoyage si révision d’un montant supérieur à 200 € (valable jusqu’au 30 juin)

Renault

Remise de 40 € sur les forfaits climatisation (jusqu’au 31 août)

