Entrez dans les coulisses du Musée de l’Aventure Peugeot L’atelier de restauration et le magasin de pièces détachées du Musée de l’Aventure Peugeot de Sochaux seront exceptionnellement ouverts à la visite pour trois sessions sur réservation en juillet, septembre et novembre 2023.

Voir les photos L'atelier de restauration et le magasin de pièces du Musée de l'Aventure Peugeot se laisseront exceptionnellement visiter. Peugeot

Le Musée de l’Aventure Peugeot, à Sochaux (Doubs), ce n’est pas qu’un espace d’exposition. Le lieu, qui conserve de nombreux véhicules historiques dans ses réserves, abrite également un atelier de restauration et un magasin de pièces détachées, entre autres. Ces deux aires, normalement fermées au public, vont exceptionnellement pouvoir être visitées lors de trois sessions accessibles sur réservation.

Des activités qui se développent

L’Aventure Peugeot a récemment étendu sa gamme de services à l’attention des collectionneurs, et ces visites exceptionnelles seront l’occasion de mettre ces activités en lumière. En 2020, l’association a lancé ses programmes de restauration, permettant aux propriétaires de voitures historiques ornées du lion de faire remettre celles-ci à l’œuvre dans les meilleures conditions. Dans la foulée, elle s’est mise à la vente de véhicules restaurés.

L'Aventure s'est lancée dans la restauration de véhicules. Peugeot L'Aventure refait de nombreuses pièces détachées pour Peugeot et Citroën de collection. Lacoste Laurent L'Aventure propose de plus en plus de références. Lacoste Laurent

Par ailleurs, sa boutique en ligne de pièces détachées, ouverte en 2018, s’est considérablement enrichie en références grâce à la re-fabrication d’éléments. Histoire et références communes obligent, elle propose également des pièces pour Citroën, Talbot, Simca...et même Renault, ainsi que Ford.

Seulement trois dates proposées

Media Image Image Le sessions comprennent également une visite du musée. Peugeot

Ces deux facettes de l’Aventure Peugeot se laisseront donc découvrir de l’intérieur les jeudis 20 juillet, 28 septembre et 30 novembre 2023. Pour chacune de ces sessions, un programme de trois heures est prévu à partir de 14 h. Il comprend une heure de visite guidée de l’atelier et du magasin de pièces détachées puis deux heures de visite libre du musée. La réservation est obligatoire, et elle est proposée au tarif unique de 29 € par personne, contre 12 € pour le musée seul en plein tarif. La billetterie en ligne est ouverte. Cette animation fait partie du programme touristique « Route des Savoir-Faire du Pays de Montbéliard ».

