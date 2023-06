Epoqu’Auto 2023. Peugeot, Talbot et Cadillac en vedette du Salon des voitures anciennes Pour sa 44e édition, le Salon Epoqu’Auto de Lyon va faire la part belle à Peugeot, avec plus de 30 modèles souvent rares à admirer. Mais des plateaux seront également consacrés à Cadillac, à Talbot ou aux voitures de rallye du groupe Stellantis. Découvrez le programme.

Pour la 44e édition du Salon Epoqu’Auto, Peugeot ne se contentera pas de trôner sur l’affiche avec une 404 Cabriolet. La marque au lion sera aussi présente à Lyon avec ce qui s’annonce déjà comme le plus beau plateau de ce grand rendez-vous consacré aux autos et motos anciennes. Grâce au club des 3A et au musée de L’Aventure Peugeot, on pourra y découvrir pas moins de « 30 modèles rares et inattendus ». Le doyen de cette exposition sera un Vis-à-Vis Type 3 de 1891, considéré comme le tout premier véhicule de série du constructeur. Seuls 64 exemplaires ont été produits. À l’autre extrémité, une grande berline présidentielle fera office de cadette : une 604 Berline GTI de 1985. Mais un autre plateau sera dédié aux Peugeot de compétition, qu’elles aient couru en endurance, en rallye, en supertourisme ou encore à Pikes Peak. Cette fois, la période couverte ira de 1960 à 2017. Enfin, quatre modèles exceptionnels occuperont une place à part, sous le dôme. Il s’agira de deux concepts, une 505 Cabriolet de 1982 et la E-Legend de 2018, ainsi que de deux voitures de records, la 301 Miramas de 1932 et un coupé 404 diesel de 1965.

Le sport automobile en bonne place

Deux autres plateaux majeurs sont prévus au menu. Dans le hall 4, Cadillac exposera une quinzaine de voitures, allant d’une Série 30 « Roi des Belges » de 1910 à une limousine de 1984. La plus prestigieuse des marques américaines sera aussi présente dans la galerie 4 avec sept modèles, dont quatre Eldorado, et sous le dôme avec une Cadillac de 1953 ayant appartenu à Johnny Hallyday. De son côté, le club Talbot mettra à l’honneur ce constructeur français disparu avec une douzaine de véhicules dans le hall 7. Parmi eux, on trouvera une T26C qui a gagné les 24 Heures du Mans en 1950 et d’autres bolides de compétition. Il sera également question de sport automobile sur le plateau Rallye du Salon, qui regroupera 14 voitures produites par les différents labels du groupe Stellantis : Lancia Fulvia HF, DS3 WRC, Opel Ascona 400, Alfa Romeo Giulia TZ…

Le plateau Autodiva reviendra sur les courses de côte des années 1970, alors que le plateau Youngtimers mettra en avant les versions civiles des Groupe A de rallye, comme les BMW M3 E30 et Renault Clio Williams. Pas moins de dix plateaux thématiques sont ainsi prévus sur les 80 000 m2 de surface d’exposition, en incluant ceux consacrés aux utilitaires ou aux motos. Sans parler de la présence de plus de 60 clubs de marques ou de la participation de Renault, qui célébrera notamment les 30 ans de la Twingo. Pour les amateurs de véhicules anciens, cette édition 2023 d’Epoqu’Auto, dont L'argus est partenaire, s’annonce donc comme incontournable. Elle se déroulera les 10, 11 et 12 novembre prochains au parc des expositions Eurexpo de Lyon.

