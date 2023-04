Epoqu’Auto 2023. Programme, dates... tout sur le salon des anciennes Les organisateurs du salon Epoqu’Auto de Lyon présentent l’affiche de l’édition 2023 de l’événement, qui se déroulera du 10 au 12 novembre. Peugeot, Talbot et Cadillac feront partie des marques mises à l’honneur lors de cette grand messe des autos et motos anciennes.

Par MaxK

Fort d’une édition 2022 à la fois plus vaste et plus fréquentée que la précédente (plus de 85 000 visiteurs, une hausse de 3 %), le salon Epoqu’Auto reviendra en 2023 sur des bases solides. L’événement lyonnais dédié aux véhicules anciens sera de retour les 10, 11 et 12 novembre prochains, et reprendra ses quartiers au parc des expositions Eurexpo. Les organisateurs viennent de dévoiler l’affiche d’Epoqu’Auto 2023.

Media Image Image La Peugeot 404 cabriolet est la vedette de l'édition 2023. Epoqu'Auto

La Peugeot 404 star d’Epoqu’Auto 2023

Après l’élégance sérieuse d’une Lancia Aurelia coupé noire sur fond noir, place à une pétillante Peugeot 404 rouge sur un fond beige crème parcouru de bandes rouges pour l’affiche du salon Epoqu’Auto 2023. Cette découvrable ne sera pas le seul modèle de la marque au lion mis à l’honneur sur place puisque Peugeot sera l’un des constructeurs-thèmes de cette prochaine édition. Le 40ème anniversaire de la 205 y sera notamment célébré. La marque Talbot, historiquement associée à Peugeot et aujourd’hui disparue, sera également mise en avant. Quant au plateau « prestige », il sera dédié aux imposantes américaines de chez Cadillac.

Media Image Image Peugeot sera mis à l'honneur alors que la 205 fête ses 40 ans. Peugeot

Un salon qui s’annonce riche

Dix plateaux d’exposition thématiques, dont sept restent donc à connaître, sont prévus. Comme l’an dernier, Epoqu’Auto s’étendra sur quelque 80 000 m² et accueillera deux ventes aux enchères, l’une dédiée aux voitures et l’autre aux motos. Plusieurs centaines d’exposants sont attendus et les animations s’annoncent nombreuses. Rendez-vous au fil des prochains mois pour connaître le déroulé du programme complet, les infos pratiques, et les tarifs de la billetterie. Commes les années précédentes, L'argus sera partenaire de l'événement lyonnais.

Media Image Image Un plateau sera dédié à Talbot... Stellantis Media Image Image ...un autre à Cadillac. Cadillac

