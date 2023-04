Essai Aiways U6 (2023) : le sens du spectacle En sortant son deuxième modèle, l'U6, la start-up chinoise Aiways veut frapper fort en 2023. Look spectaculaire, habitacle design, connectivité et performances électriques compétitives sont au programme de ce SUV-coupé électrique.

AIWAYS U6 Prime - Moteur : Electrique

- Puissance: 218 ch

- Lancement : Juillet 2023

- A partir de 46 990 €

- 5000 € de bonus.

En droite lignée du concept-car U6 ion (2020) au style assez extravagant, la version de série de l'Aiways U6 garde son design pour le moins original, entre SUV-coupé et berline surélevée. Ses proportions inhabituelles ne laissent pas deviner son grand gabarit, avec 4,81 m de long et 1,88 m de large. Une chose est sûre : avec sa peinture jaune vif contrastant avec les nombreux empiècements noirs, ses feux avant agressifs et son absence de calandre, notre U6 ne laisse personne indifférent.

Voilà un parti pris audacieux pour la jeune start-up chinoise 100 % électrique. Fondée en 2017 à Shanghai, elle bénéficie de sa propre usine de production d’une capacité de 150 000 véhicules par an, qu’il est possible de doubler. Pour augmenter ses ventes, la marque décline sur l'U6 sa plate-forme nommée MAS apparue avec le SUV U5 déjà essayé, dont une version restylée va bientôt être présentée. Puis Aiways prévoit de lancer une nouveauté par an selon Alexander Klose (ancien P-DG de Volvo Chine), son vice-président exécutif des ventes à l’exportation, basé à Munich avec une soixantaine de personnes.

Media Image Image L'Aiways U6 est proposé en une seule version avec un moteur de 218 ch. DR

C’est la société Car East France (distributeur de MG à Paris) qui se charge de l’importation dans l’Hexagone, avec un modèle digital, un service d’essais à domicile et le développement d’un réseau d’agents plus classique – une quarantaine à terme. Aiways pense écouler 1 200 voitures en France cette année. Mais le constructeur voudrait doubler ce chiffre en 2024, notamment grâce à ce U6 qui arrive à partir de cet été et qui devrait représenter la moitié des ventes.

Autonomie et recharge Aiways U6

Si l'U6 a été présenté avec trois capacités de batterie en Chine, nous n’avons droit qu’à la plus petite d’entre elles à son lancement (63 kWh utiles) fournie par CATL. Voilà qui permet au SUV-coupé chinois d’afficher 405 km d’autonomie mixte WLTP. Cela semble se confirmer avec notre voiture d’essai, qui affichait 99 % de charge et 401 km de rayon d'action. Notre consommation de 16,2 kWh avec un mélange de routes vallonnées avalées à rythme tranquille, quelques portions d’autoroute et des accélérations un peu plus vives rend réaliste cette valeur. Il est vrai que l'U6 est aidé par un bon coefficient aérodynamique de 0,248 et une pompe à chaleur de série.

Media Image Image La batterie du U6 bénéficie d’une capacité de 63 kWh utiles. DR Media Image Image Il faut 35 minutes pour passer de 20 à 80 % de batterie sur une borne rapide. DR

La recharge complète (0 à 100 %) assurée par le chargeur embarqué de 11 kW prend 7 heures, tandis que 35 minutes suffisent pour repasser de 20 à 80 % sur une borne rapide, avec une puissance de charge DC limitée à 90 kWh. Il est possible de démarrer manuellement le préchauffage de la batterie en vue d’une recharge, mais Aiways compte surtout sur un partenariat avec l’application Pump pour planifier les itinéraires ; un service qui devrait être disponible au lancement de la voiture.

Au volant de l'Aiways U6

D’une rotation du levier rappelant le monde de l’aviation, le SUV passe en mode D et s’ébroue dans un bourdonnement étrange qui l’accompagne jusqu’à 30 km/h. Il s’agit de l’avertissement destiné aux piétons, désormais obligatoire, mais particulièrement présent ici dans l’habitacle, avec une sonorité rappelant le bruit d’un métro ! Le nouveau moteur développé par Aiways (celui du U5 est signé Bosch) reste, lui, bien silencieux. Si sa puissance de 160 kW (218 ch) lui permet d’atteindre les 100 km/h en 6,9 s, il ne donne pas les sensations sportives que le look de l’auto pourrait laisser attendre.

Les performances restent cependant très suffisantes pour une conduite normalement dynamique, tandis que les pneus Continental EcoContact 6 de 20 pouces offrent un bon grip, parfois mis à mal lors de démarrages un peu brutaux. Le comportement reste neutre et rassurant, bénéficiant de trains roulants classiques : MacPherson à l’avant et multibras pour l’arrière. Plaisant à conduire souplement, l'U6 sera aussi agréable pour ses passagers grâce au bon niveau de confort de ses suspensions.

Media Image Image Avec 4,81 m de longueur, l'U6 compte parmi les plus grands des modèles familiaux à cinq places classiques. DR

Trois lois de roulage sont proposées, ainsi qu’un mode « one pedal ». Mais celui-ci se révèle un peu décevant car la régénération n'est pas évidente à doser au lever de pied et l'action ne va pas jusqu'à l’arrêt complet (jusqu’à 7 km/h). La direction et le freinage sont réglables, mais dans les deux cas ils manquent un peu de feeling, et la position sport est trop ferme. Côté assistances à la conduite, Aiways bénéficie du savoir-faire de marques comme Continental et Mobileye, permettant une conduite semi-autonome convaincante. En revanche, l’aide au franchissement de ligne actif intervient de manière un peu forte, et pas moins de cinq étapes sont nécessaires pour aller la décocher dans les sous-menus de bord. Quant au rappel sonore de dépassement de vitesse, heureusement avec un bip discret, sa désactivation ne fonctionnait pas sur notre voiture d’essai (un modèle de préproduction). À noter parmi les dysfonctionnements électroniques que la fonction de parking automatique ne sera pas proposée au lancement.

Media Image Image Au volant, les sensations ne sont pas aussi radicales que le design sportif peut le laisser penser. DR Media Image Image Le confort de suspension est un des atouts du U6, qui ménage ses passagers. DR

La caméra de surveillance d’attention du conducteur fonctionne, elle, parfaitement. Située dans le pilier A, elle génère des rappels à l’ordre rapides si l'on quitte la route des yeux, par exemple pour chercher un réglage dans les nombreux sous-menus de l’écran tactile… Enfin, une dernière interaction un peu étrange est conseillée avant de quitter le véhicule : passer par le bouton de mise hors tension dans le menu central, même si cela se fait en théorie automatiquement en verrouillant les portes. Gageons que des mises à jour à distance permettront à ces interactions d’évoluer et de se simplifier.

À bord de l'Aiways U6

Si la présentation extérieure du U6 est spectaculaire, l’habitacle l’est au moins autant. Les sièges baquets et les contre-portes bariolés en crème bleu, corail, chrome ne manquent pas d’originalité, c’est un doux euphémisme ! Mais, pour les plus timorés, un intérieur noir classique sera aussi proposé. Les cuirs, microfibres et plastiques sont d’une qualité globalement flatteuse, et cet ensemble clair est baigné de lumière grâce au toit vitré panoramique.

Devant le conducteur, un fin écran affiche les données de base : transmission, vitesse, heure, température et niveau de batterie avec l’autonomie restante. DR Les coloris des sièges ne manquent pas de surprendre. DR Les lumières d’ambiance peuvent être configurées avec de la musique ou des animations selon la conduite. DR Issu de l'aéronautique ou du domaine nautique, le faux levier sert de sélecteur de transmission. DR Les places arrière sont particulièrement vastes et confortables. DR Le volume de coffre de 472 l est très correct. DR

Au-delà des coloris, l’architecture de la planche de bord est classique dans le monde connecté de la voiture électrique, avec un petit écran de 8,2 pouces pour donner les informations de base au conducteur et une grande tablette de 14,6 pouces pour gérer l’info-divertissement. La définition de cet écran est agréable, mais il ne se montre pas aussi réactif que d’autres. Le système se connecte à Apple CarPlay par câble et sans fil pour Android Auto. De quoi accéder facilement à ses systèmes de navigation favoris.

La traduction des nombreux menus et sous-menus de l’écran central est généralement correcte, mais il subsiste quelques erreurs criantes, comme light traduit par « lumière » au lieu de « léger » pour le réglage de la fermeté de la pédale de frein. Enfin, la sono fournie avec le spécialiste allemand Magnat s’est avérée décevante malgré la présence de dix haut-parleurs et d'un caisson de basse.

Avec un empattement de 2,80 m, l'U6 offre à ses passagers arrière un très bel espace. Ils peuvent en outre glisser leurs pieds sous les sièges avant, et le plancher plat n’est pas trop haut par rapport à la banquette. Malgré la ligne de pavillon plongeante, la garde au toit reste largement suffisante. La place du milieu se montre assez confortable pour être exploitable. Enfin, le volume de coffre de 472 l s'avère très correct, mais aucun cache-bagages n’est prévu, juste une vitre surteintée.

Prix et concurrence

Media Image Image L'Aiways U6 est vendu au prix de 46 990 € (hors bonus). La commercialisation aura lieu dès l’été 2023. DR

L'Aiways U6 a le mérite de la simplicité : il n’est proposé qu’en une seule version avec un tarif unique de 46 990 € avant déduction du bonus écologique (5 000 €), avec un équipement complet et sans aucune option. Il est garanti 5 ans ou 150 000 km, mais 8 ans pour sa batterie et sa chaîne de traction. L'U6 devra d’abord faire face au SUV U5, dont le tarif de façade est à peine inférieur mais qui bénéficie d’une marge de négociation en attendant son restylage.

Parmi les plus grands concurrents de l'U6, citons le Skoda Enyaq Coupé iV. Ce dernier profite d’un plus grand coffre, d’une charge plus rapide, mais il commence à plus de 50 000 € avec juste 180 ch de puissance. Son cousin le Volkswagen ID.5 est encore plus onéreux et ne peut davantage prétendre au bonus écologique de 5 000 €, pas plus que le Kia EV6 (49 140 € en version de base 170 ch) ou le Ford Mustang Mach-E, malgré sa récente baisse de prix (à partir de 56 990 €). En revanche, la Tesla Model Y débute exactement au même tarif que l'U6, ce qui en fait son concurrent le plus redoutable, à plus d’un titre. L’américaine est plus spacieuse, plus puissante, plus rapide à charger, un peu plus endurante (455 km), et elle n’est pas dans le rôle d’outsider.

Bilan essai Aiways U6 Avec une personnalité esthétique radicale, mais un agrément et un confort offrant un compromis raisonnable, ce SUV coupé chinois constitue une nouvelle proposition plaisante sur un marché du SUV électrique de plus en plus riche. Voilà une bonne manière de se démarquer, mais il faudra se faire un nom et susciter la confiance du public. Pour cela, une mise au point affinée des réglages de conduite et des interfaces numériques aiderait à la réussite du lancement de ce véhicule dans le grand bain.

On aime Confort et espace intérieur

Présentation originale

Consommation semblant raisonnable On regrette Sensations de conduite à parfaire (régénération, direction…)

Quelques bugs - ergonomie des menus

Pas de réseau de distribution-entretien pour le moment

Fiche technique Aiways U6 Dimensions et poids Longueur (m) 4,81 Largeur sans rétros (m) 1,88 Hauteur (m) 1,64 Empattement (m) 2,80 Volume du coffre (l) 472 à 1 260 l Poids à vide (kg) 1 790 Puissance et performances Type de moteur synchrone à aimant permanent Puissance (ch) 218 Couple (Nm) 315 Transmission aux roues avant Boîte de vitesses non 0 à 100 km/h (s) 6,9 Vitesse maximale (km/h) 160 Batterie, consommation et autonomie Type de batterie lithium-ion Capacité utile de la batterie (kWh) 63 Puissance du chargeur AC - DC (kW) 11 - 90 Conso. mixte WLTP (kWh /100 km) 15,9 à 16,6 Autonomie mixte WLTP (km) 405 Temps de charge Prise domestique 8 A nc Borne AC 11 kW (0-100 %) 7 h Borne DC > 100 kW (20-80 %) 35 min

Prix Aiways U6 Prime 46 990 € Bonus - 2023 5 000 € Puissance fiscale (CV) nc Garantie voiture 5 ans ou 150 000 km Garantie batterie 8 ans ou 150 000 km Pays de production Chine

Équipement de série Aiways U6 Prime

Media Image Image Pour son lancement, l'Aiways U6 propose une seule finition bien équipée et pas d'options. DR

Climatisation auto bizone, pompe à chaleur, Android Auto sans fil et Apple CarPlay, chargeur à induction, prises USB avant/arrière, peinture métallisée, sellerie cuir multicolore ou noire, volant cuir et microfibre à traitement antibactérien, sièges avant électriques et chauffants, 7 airbags, toit panoramique, hayon électrique à ouverture automatique, jantes alliage 20”, feux à LED, rétroviseurs rabattables et chauffants, alarme, surveillance d’attention par caméra, radars avant/arrière et caméras à 360°, conduite semi-autonome, contrôle de vitesse en descente.

