Essai Alfa Romeo Giulia 2.0 280 ch Q4 Veloce : plaisirs en sursis Avec l’électrification, certains délices mécaniques disparaissent de l’automobile. Venue du monde d’avant, l'Alfa Romeo Giulia 280 ch s’offre un petit restylage en 2023 pour les faire perdurer encore quelques années. Avec quel talent !

Par Camille Pinet

Voir les photos Prix, fiche technique et avis : retrouvez toutes nos infos dans cet essai de l'Alfa Romeo Giulia 2.0 280 ch Q4 Veloce.

ALFA ROMEO Giulia 2.0 280ch Veloce Q4 - Moteur : Essence

- Puissance: 280 ch

- Lancement : Janvier 2023

- A partir de 62 450 €

- 10488 € de malus.

Le bruit du démarreur, celui du changement de rapport, l’impression de faire corps avec la machine : ces sensations propres aux voitures thermiques ont vocation à disparaître. Non seulement parce que les moteurs à explosion seront bientôt bannis, mais aussi parce que l’avènement de l’électrique va de pair avec l'alourdissement des véhicules et la multiplication des assistances. Lors de son lancement en 2016, l'Alfa Romeo Giulia faisait déjà figure d’anomalie dans sa catégorie avec sa masse très contenue grâce à l’emploi de matériaux nobles comme l’aluminium pour les trains roulants ou le carbone pour son arbre de transmission. Sept ans plus tard, la berline italienne apparaît encore plus décalée puisqu'elle persiste sur un segment des berlines de plus en plus délaissé par les Européens et refuse toujours la moindre électrification.

Media Image Image La Giulia repose toujours sur la plate-forme Giorgio, dont la sophistication technique reste au-dessus du lot avec son train avant à double triangulation et son arbre de transmission en carbone.

Le restylage qu’elle vient de subir au début de l’année ne change rien à l’affaire. Inspiré du SUV Tonale, il concerne simplement l’intérieur des phares, désormais à triples anneaux, et l'instrumentation, qui passe au tout-numérique. Quitte à essayer un modèle au « cœur sportif », nous avons jeté notre dévolu le 2.0 turbo de 280 ch, seule version à essence disponible depuis la disparition du 200 ch (et hors Giulia Quadrifoglio, qui culmine à 510 ch). Cette déclinaison impose désormais la transmission intégrale Q4, qui n’intervient cependant qu’en cas de perte d’adhérence. Il s'agit donc avant tout d'une propulsion, d’autant qu’elle est dotée en série d’un autobloquant mécanique dans notre finition Veloce. En somme, le nec plus ultra de la fameuse plate-forme Giorgio, sur laquelle reposent également le Stelvio et le Maserati Grecale.

Au volant de la Giulia 2.0 280 ch Q4 Veloce

Nous avons pris le volant de notre Giulia après celui d’un Stelvio, déjà très compétent dans son genre. Mais rien n’y fait : à châssis égal, une berline reste plus agile qu’un SUV. Et, en la matière, la Giulia s’impose toujours comme la référence, même face à une certaine BMW Série 3. Elle donne immédiatement cette sensation de chausser un soulier de sport en proposant un train avant transformé en scalpel, une direction redoutablement directe et précise et une motricité sans défaut malgré ses 280 ch. La belle y ajoute un confort de suspension réellement exceptionnel compte tenu de ses capacités et de son amortissement non piloté (il le devient en version haute Competizione). Bref, le châssis de la Giulia nous a inspiré exactement les mêmes impressions qu’à son lancement, ce qui démontre sa compétence certes, mais aussi une certaine stabilité de l'art en la matière. Tout occupée à travailler l’électrification, l’industrie n’a pas réalisé de progrès majeur sur le sujet, sauf peut-être sur des modèles très sportifs ou haut de gamme.

Media Image Image La Giulia Veloce est la seule à disposer en série de l'autobloquant mécanique, qui s'ajoute à la transmission intégrale sur la 280 ch.

Ces sensations de conduite ne sont malheureusement pas magnifiées par le quatre-cylindres turbo MultiAir. Certes, celui-ci apparaît performant, mais sa linéarité et sa sonorité somme toute banales affadissent quelque peu les impressionnantes performances promises, avec notamment un chrono de 5,2 s annoncé sur l'exercice du 0 à 100 km/h. Ce moteur a au moins l’avantage de se montrer beaucoup plus silencieux que le diesel, si bien que les longs trajets sont plus reposants. La transmission automatique se montre en revanche parfaitement à la hauteur et participe même aux sensations en mode Dynamic en simulant une rupture de couple au passage de rapport. Bien vu. Du côté de la consommation, le 2.0 se montre sans surprise relativement gourmand et surtout très sensible aux moindres sollicitations du pied droit. À 130 km/h stabilisés sur autoroute, il faut ainsi compter 9 l/100 km. Sur route, il est possible de descendre en dessous de 7 l/100 km en recourant à tous les artifices de l’éco-conduite, mais c’est un exercice qui demande assurément des nerfs solides étant donné les possibilités de l’auto.

À bord de la Giulia Veloce

L'Alfa Romeo Giulia a nettement progressé en finition, notamment au niveau de la console centrale. Notre modèle était équipé de la planche de bord optionnelle recouverte de cuir. Tout comme le Stelvio, l'Alfa Romeo Giulia a repris au Tonale son instrumentation numérique de 12,3 pouces. Les magnifiques palettes au volant en aluminium massif sont en série sur l'Alfa Romeo Giulia Veloce 2023. Les fonctionnalités du GPS et du système multimédia ne sont pas au niveau de ce que proposent les concurrentes allemandes. Ergonomie des menus et taille réduite de l'écran restent critiquables malgré une mise à jour opérée en 2020. Les sièges avant sport, de série sur les Giulia Veloce, offrent un maintien impeccable pour le conducteur comme pour le passager. L'habitabilité arrière n'est pas la première qualité de la Giulia 2023, qui fait désormais moins bien que la BMW Série 3 en matière d'espace aux jambes.

Prix et concurrence Alfa Giulia 280 ch Q4

Moteur essence de forte puissance, transmission intégrale et boîte automatique, le tout sans électrification. Voilà un cocktail qui rime avec malus élevé. Mais, dans le cas de la Giulia 280 ch, c’est surtout le choix de la finition qui compte. L'auto se trouve en effet dans une tranche où chaque gramme coûte cher. C’est sans doute pourquoi Alfa Romeo a choisi d’ouvrir cette motorisation à la finition d’entrée de gamme Super, dont le malus est « seulement » de 6 375 €, à ajouter aux 54 950 € du tarif de base. Il est malheureusement fortement majoré sur les Veloce et Competizione (+ 10 488 €), les livrées les plus séduisantes, dotées de l’autobloquant et de très belles jantes de 19 pouces.

Media Image Image Née en 2016, la Giulia fait l'objet d'un léger restylage en 2023. Sa gamme démarre à 47 450 € en version 2.2 diesel de 160 ch.

Et gare aux options choisies, car la facture du malus seul peut monter jusqu’à 13 682 € ! La Giulia 280 ch appartient à une espèce en voie de disparition, si bien que l’on ne trouve tout simplement plus de berlines 100 % thermiques à son niveau de puissance. Si l'on intègre la surtaxe écologique, elle vient en concurrence frontale avec des hybrides rechargeables : la Mercedes Classe C 300 e AMG Line facturée 65 000 € ou la BMW 330e xDrive 292 ch M Sport proposée à partir de 64 900 €. Ces dernières sont loin d’offrir des sensations de conduite aussi aiguisées, mais elles constituent sans aucun doute des achats plus rationnels compte tenu de leur valeur résiduelle plus élevée. Les temps sont difficiles pour les passionnés !

Bilan essai Alfa Romeo Giulia 2.0 280 ch Q4 Veloce Ligne sculpturale, sensations de conduite fantastiques et performances en rapport. En dépit de son moteur peu expressif, la Giulia 280 ch fait vibrer les cordes sensibles. On en aurait même une petite larme à l’œil car il s’agit sans aucun doute de la dernière Alfa Romeo de ce genre avant l’arrivée de la vague électrifiée. Les « mordus » du Trèfle lui pardonneront donc sans doute sa consommation élevée, son système multimédia peu abouti et son malus sévère. Le cœur a ses raisons…

Media Image Image Sous cet angle, il est pratiquement impossible de distinguer la Giulia 2023 de l'ancien modèle.

On aime Agrément de conduite

Efficacité du châssis

Esthétique On regrette Manque de caractère du moteur

Système multimédia peu convaincant

Consommation élevée

Fiche technique Alfa Romeo Giulia 2.0 280 ch Q4 Veloce Dimensions et poids Longueur 4,64 m Largeur sans rétroviseurs 1,86 m Hauteur 1,45 m Empattement 2,82 m Volume du coffre 380 l Capacité du réservoir 58 l Pneus sur modèle d'essai 255/35 R19 Poids à vide 1 620 kg Moteur et performances Type de moteur 4 cylindres essence turbo Cylindrée 1 995 cm3 Puissance 280 ch à 5 250 tr/min Couple 400 Nm à 2 500 tr/min Transmission intégrale Boîte de vitesses automatique à 8 rapports 0 à 100 km/h 5,2 s Vitesse maximale 240 km/h Consommation - CO 2 - Malus Mixte WLTP 7,6 - 8,4 l/100 km Rejets de CO 2 172 - 188 g/km Malus CO 2 - 2023 6 375 € - 13 682 € Malus au poids - 2023 néant Puissance fiscale 17 CV Garantie 2 ans, kilométrage illimité Pays de production Italie

Prix et équipement Alfa Romeo Giulia 2.0 280 ch Q4

Super : 54 950 €

Apple CarPlay et Android Auto

Capteur de pluie et de luminosité

Capteur de stationnement avant et arrière

Caméra de recul

Chargeur à induction

Climatisation automatique bizone

GPS tactile avec écran 8,8 pouces

Instrumentation numérique de 12,3 pouces

Jantes alliage de 17 pouces

Ouverture mains libres

Projecteurs Matrix

Régulateur adaptatif

Rétroviseurs électriques et rabattables électriquement

Sélecteur de mode de conduite

Services connectés

​Sprint : 57 450 €

En plus de Super :

Inserts en aluminium

Buses de lave-glace chauffantes

Jantes alliage de 18 pouces

Palettes au volant en aluminium

Rétroviseur intérieur électrochrome

Vitrage arrière surteinté

Media Image Image Si l'on excepte la Competizione, la livrée Veloce est la plus sportive de la gamme Giulia. Media Image Image Les phares Matrix, semblables à ceux du Tonale, sont de série sur tous les modèles.

Ti : 59 950 €

En plus de Super :

Inserts en chêne

Sièges électriques et chauffants

Sellerie cuir



Veloce : 62 450 €

En plus de Sprint :

Freinage Veloce

Différentiel à glissement limité Q2

Jantes alliage de 19 pouces

Sellerie cuir​​​​​​

Sièges et volant chauffants

Sièges sport électriques

Competizione : 66 450 €

En plus de Veloce :

Étriers de frein noirs

Jantes de 19 pouces

Planche de bord revêtue de cuir

Sellerie cuir sport

Système audio Harman Kardon

Suspension pilotée

Options Giulia 2.0 280 ch Q4

Peinture métallisée : 1 100 €

Étriers de frein Brembo rouges : 400 €

Jantes de 19 pouces sur Sprint et Ti : 900 €

Pack ambiance Veloce sur Sprint (cuir, sièges sport électriques et volant chauffants) : 2 750 €

Pack conduite autonome : 1 500 €

Pack Driver Assistance sur Super (détecteur d'angles morts et rétroviseurs électrochromatiques) : 600 €

Pack intérieur premium sur Ti et Veloce (planche de bord et contre-portes revêtues de cuir et système audio Harman Kardon) : 2 500 €

Toit ouvrant panoramique : 1 700 €

Vitrage arrière surteinté sur Super et Ti : 400 €

