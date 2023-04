Essai Alfa Romeo Stelvio 2.2 diesel 160 ch : quel châssis ! En dépit de l’arrivée du Tonale, l’Alfa Romeo Stelvio reste au catalogue et s’offre en prime une petite remise en forme en 2023. Même en version diesel d’entrée de gamme, il se distingue avant tout par ses trains roulants de haute volée.

Par Camille Pinet

Prix, fiche technique et avis : retrouvez toutes nos infos dans cet essai de l'Alfa Romeo Stelvio 2.2 turbo diesel 160 ch Sprint.

ALFA ROMEO Stelvio 2.2 Diesel 160ch Sprint AT8 - Moteur : Diesel

- Puissance: 160 ch

- Lancement : Janvier 2023

- A partir de 54 800 €

- Ni bonus ni malus

Chez Alfa Romeo, on ne parle que d’électrification. Les annonces se multiplient : un premier SUV de segment B doté d’une version électrique en 2024, suivi par des lancements rapprochés composant une gamme 100 % électrique. Il peut donc paraître paradoxal pour la marque de remettre en avant en 2023 un SUV de segment D qui ne propose pas même un soupçon de micro-hybridation. Âgé de 6 ans, le Stelvio revient pourtant bien sous les feux de la rampe. La réalité du marché, qui reste majoritairement thermique, dicte sa loi, tandis que les plans ronflants d’électrification sont soumis à de nombreuses incertitudes. Conserver des modèles traditionnels dans sa gamme constitue donc un réflexe de survie pour Alfa comme pour d’autres marques. Le SUV italien subit une légère opération de chirurgie esthétique en adoptant des optiques triples façon Tonale, mais aussi en modernisant son instrumentation numérique. Cela fait suite à d'autres modifications intervenues en 2020, lors desquelles il avait gagné un système multimédia et des aides à la conduite au goût du jour.

Media Image Image Le Stelvio a été lancé en 2017, restylé en 2022, et il reçoit à nouveau des évolutions en 2023. Sa gamme démarre à 52 950 € en finition Super.

Au volant de l’Alfa Romeo Stelvio 2.2 160 ch Sprint

À son lancement, le Stelvio a été unanimement reconnu comme l’un des représentants de sa classe les plus plaisants à mener, et cela n’a pas changé. Son châssis propose en effet un tranchant qui fait oublier sa nature de SUV. Incisif, son train avant est servi par une direction très directe, précise et à la consistance parfaitement calibrée. Bien entendu, son architecture de propulsion participe pleinement à cette sensation d’agilité. Le train avant est débarrassé de tout effet de couple parasite, et on peut volontiers « tourner à l’accélérateur » grâce à la motricité du train arrière. Ce plaisir de conduite se goûte particulièrement sur petite route, où on retrouve un plaisir de pilotage organique que l’on croyait disparu. Mais tout n’est pas rose pour autant. Si l'amortissement est efficace, le filtrage des petites irrégularités apparaît en effet perfectible. On relève par ailleurs un centrage de la direction un peu trop radical pour l’autoroute, où il faut constamment apporter de légères corrections au volant.

Media Image Image Le 2.2 160 ch est désormais la motorisation d'entrée de gamme sur le Stelvio 2023, qui a autrefois été proposé en 136 ch. La transmission manuelle n'est plus accessible.

Les 160 ch de ce moteur d’entrée de gamme suffisent pour profiter pleinement de ces belles capacités, d’autant que les magnifiques palettes en aluminium massif incitent à rétrograder. Rapide et douce, la transmission ZF à huit rapports se prête pleinement à l’exercice. Ce plaisir ressenti au volant ne doit pas éluder la principale lacune du Stelvio, qu’il n’a aucunement corrigée depuis son lancement : le bruit de son quatre-cylindres, alors que les derniers diesels que nous avons essayés deviennent encore plus civils, faisant presque oublier leur nature. Sur le SUV italien, impossible de l’ignorer jamais. Il gronde et gronde encore, à froid, à chaud, en charge et à vitesse stabilisée. Un défaut majeur sur une auto de cette catégorie. Enfin, côté consommation, la conception légère ne suffit plus à faire la différence. Nous avons relevé 7,2 l/100 km sur autoroute et 6,4 l/100 km sur route, ce qui n’a rien d’impressionnant pour un diesel de cette puissance.

À bord de l’Alfa Romeo Stelvio 2.2 160 ch Sprint

Depuis le lancement, la qualité de finition a nettement progressé sur le Stelvio, notamment au niveau de la console centrale. La nouvelle instrumentation numérique de l'Alfa Romeo Stelvio a été reprise du Tonale. Récemment mis à jour, le système multimédia et la navigation signée TomTom manquent singulièrement de réactivité, tandis que les menus se montrent touffus. L'habitabilité à l'arrière se révèle correcte mais pas exceptionnelle pour un SUV de la taille du Stelvio. Des tirettes permettent de rabattre les dossiers depuis le coffre, tandis que des anneaux d'arrimage sont prévus dans le coffre de l'Alfa Romeo Stelvio 2023.

Prix et concurrence Alfa Romeo Stelvio 2.2 160 ch Sprint

Le Stelvio n’est pas un perdreau de l’année, mais il n’est pas le seul dans son cas : la plupart de ses concurrents ont été lancés entre 2016 et 2019. À 55 450 € en finition Sprint, il s'offre le luxe de dépasser le BMW X3 sDrive18d 150 ch xLine proposé pour 550 € de moins. Une prétention qui se justifie peut-être par un équipement un peu plus riche. Plutôt généreux en finition Sprint, l’Alfa offre d’office les phares Matrix, le chargeur à induction, les palettes au volant et le régulateur adaptatif facturés en sus sur l’allemand. Celui-ci peut cependant se prévaloir d’un malus un peu plus faible de 1 172 € contre 1 901 € pour le Stelvio grâce à ses émissions de 147 g/km contre 153 g/km.

Media Image Image Le diesel représente 95 % des ventes d'Alfa Romeo Stelvio en France.

Chez Audi, le Q5 35 TDI S line S tronic 7 de 163 ch est facturé 54 910 € en finition d'accès, mais il faut ajouter 4 900 € pour profiter des fanfreluches esthétiques de la dotation S Line. La seule vraie nouveauté du moment est le GLC de Mercedes, qui n’est toutefois pas proposé en 200d de puissance comparable. Cette version aurait pourtant pu remettre les pendules à l’heure en ce qui concerne les émissions, puisque le 220d 4Matic de 197 ch émarge à seulement 136 g/km ! On voit par là que le Stelvio a beaucoup à craindre de l’arrivée de concurrents plus modernes, alors que les nouveaux X3 et Q5 sont annoncés pour 2024.

Bilan essai Alfa Romeo Stelvio 2.2 160 ch Sprint

Symbolique, le restylage du Stelvio ne modifie en rien sa philosophie décalée. Toujours au-dessus du lot en matière d'agrément de conduite, le SUV italien conserve malheureusement son principal défaut, à savoir une insonorisation indigne de son segment, tandis que ses mises à jour technologiques ne lui permettront pas d’affronter à armes égales ses futurs concurrents. Il incarne cependant beaucoup mieux que le Tonale les valeurs athlétiques d'Alfa Romeo : les cœurs sportifs apprécieront…

Media Image Image Avec 4,69 m de long, le Stelvio est un SUV de segment D, rival du BMW X3.

On aime Agrément de conduite

Efficacité du châssis

Présentation On regrette Moteur très bruyant

Système multimédia peu convaincant

Centrage de la direction sur autoroute

Fiche technique Alfa Romeo Stelvio 2.2 turbo diesel 160 ch Dimensions et poids Longueur 4,69 m Largeur sans rétroviseurs 1,90 m Hauteur 1,63 m Empattement 2,81 m Volume du coffre 525 l Capacité du réservoir 58 l Pneus sur modèle d'essai 255/45 R20 Poids à vide 1 755 kg Moteur et performances Type de moteur 4 cylindres diesel turbo Cylindrée 2 143 cm3 Puissance 160 ch à 3 750 tr/min Couple 450 Nm à 1 750 tr/min Transmission aux roues AR Boîte de vitesses automatique à 8 rapports 0 à 100 km/h 8,8 s Vitesse maximale 198 km/h Consommation - CO 2 - Malus Mixte WLTP 5,6 - 6,2 l/100 km Rejets de CO 2 150 - 161 g/km Malus CO 2 - 2023 1 504 € - 3 331 € Malus au poids - 2023 aucun Puissance fiscale 8 CV Garantie 2 ans - km illimité Pays de production Italie

Prix et équipement Alfa Romeo Stelvio 2.2 160 ch

Super : 52 950 €



Alerte d'angles morts

Apple CarPlay et Android Auto

Caméra de recul

Capteur de pluie et de luminosité

Chargeur à induction

Climatisation automatique bizone

Contrôle de descente

Entrée mains libres

Instrumentation numérique

Jantes de 18 pouces

Phares Matrix

Régulateur adaptatif

Rétroviseurs électriques et rabattables électriquement

Sélecteur de mode de conduite

Services connectés

Système de navigation avec écran de 8,8 pouces

​​​​​​

Sprint : 55 450 €

En plus de Super :

Buses de lave-glace chauffantes

Enjoliveurs de carrosserie gris

Jantes de 19 pouces

Inserts en aluminium

Palettes au volant en aluminium

Vitrage arrière surteinté

Media Image Image Ces jantes de 20 pouces sont une option facturée 900 € sur l'Alfa Romeo Stelvio Sprint 2023. Media Image Image Les phares Matrix sont en série sur tous les Alfa Romeo Stelvio 2023.

Ti : 57 950 €

En plus de Super :

Enjoliveurs de carrosserie gris

Hayon mains libres

Inserts de planche de bord chêne

Jantes de 19 pouces

Sellerie cuir

Sièges et volant chauffants

Sièges électriques

Veloce : 60 450 €

En plus de Sprint :

Différentiel à glissement limité Q2

Hayon mains libres

Sellerie cuir​​​​​​

Sièges et volant chauffants

Sièges électriques

​Sièges sport

Competizione : 65 450 €

Étriers de frein noirs

Jantes de 21 pouces

Planche de bord revêtue de cuir

Sellerie cuir sport

Système audio Harman Kardon

Suspension pilotée

Options :

Peinture métallisée : 1100 €

Étriers Brembo rouges : 400 €

Jantes de 19 pouces sur Sprint et Ti : 900 €

Pack ambiance Veloce sur Sprint (cuir, sièges sport électriques et volant chauffants) : 2 750 €

Pack conduite autonome : 1 500 €

Pack Driver Assistance sur Super (détecteur d'angles morts et rétroviseurs électrochromatiques) : 600 €

Pack intérieur premium sur Ti et Veloce (planche de bord et contre-portes revêtus de cuir et système audio Harman Kardon) : 2 500 €

Toit ouvrant panoramique : 1 700 €

Vitrage arrière surteinté sur Super et Ti : 400 €





