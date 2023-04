Essai Alpine Technomap : on a conduit l’A110 hybride 4 x 4 de 600 ch ! Avec son 1.8 turbo poussé à 400 ch à l’arrière et sa machine électrique de 200 ch à l’avant, l’Alpine A110 HE2HP concoctée par Technomap fleurait bon le prototype de salon. Mais ce monstre roule bel et bien, comme expérimenté sur le circuit Bugatti du Mans… sous une météo exécrable.

Voir les photos L'Alpine de 252 ch vous paraît trop sage ? L'A110 hybride dévergondée par Technomap devrait vous ravir avec ses deux moteurs, ses quatre roues motrices et ses 600 ch cumulés ! www.spyk-photo.fr

Voilà un an, nous rendions visite à la société dieppoise Technomap et buvions les paroles de David Huellin, ingénieur du bureau d'études. Avec toute son équipe et des partenaires locaux, le bougre avait contribué à développer une Alpine A110 (vraiment) pas comme les autres. Son moteur arrière ? Le 1.8 TCe d’origine poussé de 252 à 400 ch après changement des turbo, échangeur, admission, et adaptation de la cartographie au bioéthanol. Sa boîte de vitesses ? Une séquentielle 3MO issue de la compétition, encaissant les 400 Nm de couple du 1.8 préparé (la boîte EDC à double embrayage d'origine ne digère pas plus de 340 Nm). Mais le plus surprenant se situait sous le capot, où l’implantation d’un moteur électrique de 160 kW avait nécessité la modification complète du train avant, la suppression du coffre et le déplacement du réservoir d’essence.

À l’arrivée : une Alpine A110 de 600 ch cumulés dont la machine électrique est alimentée par une batterie rechargeable de 18 kWh logée à bord, entre les deux passagers. Lors de notre premier test chez Technomap, ce gloubiboulga automobile évoluait sans mal en mode thermique (propulsion), correctement en mode électrique (traction !) et… plus difficilement en mode hybride (4 x 4), car les transitions entre les deux énergies restaient à peaufiner. Douze mois et moult séances d’essais plus tard, l’Alpine A110 HE2HP est prête pour son premier roulage sur le circuit Bugatti. Une étape émouvante pour toute l’équipe.

Media Image Image Sous ses airs discrets, cette A110 cache une puissance de feu.

Media Image Image 400 ch pour son moteur arrière alimenté au bioéthanol… Media Image Image … et 200 ch pour sa machine électrique implantée à l'avant !

« Ce test au Mans a toujours été l’objectif initial », confie David. Qui poursuit : « Gestion de l’hybridation, étagement de la boîte de vitesses, récupération d’énergie, tout a été calibré pour ce tracé mythique. » Même histoire pour la capacité de batterie, qui permettrait en mode « full attack » d’assurer dix tours chronos sur le Bugatti avant de réclamer une recharge sur secteur. Domaine non maîtrisé par Technomap, la mise au point du châssis a été sous-traitée et réalisée en « une demi-journée » par les ingénieurs d’Alpine. Ceux-ci ont conseillé le montage des barres antiroulis de l’A110 S et d’une suspension spécifique, réadaptée à la nouvelle répartition des masses.

Le freinage a aussi été revu (kit « groupe 3 » proposé par MP Rezeau, lire notre essai extrême A110 MP-R) pour encaisser les nouvelles performances… et la surcharge pondérale. De 1 080 kg d'origine, cette drôle de berlinette passe à 1 263 kg. Un écart raisonnable qui autorise un rapport poids/puissance équivalent à celui d’une Ferrari SF90 hybride de 1 000 ch ! La prouesse est ici permise par l'absence de commercialisation. Une homologation nécessiterait en effet bien plus de protections autour de la batterie (ici implantée au chausse-pied) et davantage de zones de déformation (ici saturées de pièces !).

À bord de l’A110 HE2HP

Discrète à l’extérieur, l’A110 dévergondée par Technomap le reste à bord. On remarque à peine le tunnel noir traversant l’habitacle (en fait le pack batterie !), alors que les sièges, moquettes et planche bord restent intacts. Jusqu’à s’y installer. Les trois boutons pilotant la boîte EDC d’origine (R, N, D) servent désormais à sélectionner les modes de conduite (thermique, électrique, hybride). Un panneau de commandes inédit s’invite sous la ventilation. Quant à l’instrumentation numérique et l’écran central, ils sont entièrement reprogrammés pour adapter leurs affichages aux nouveaux systèmes. Ils témoignent d’un autre savoir-faire de Technomap.

De loin, hormis le volant dénué d'airbag, rien ne distingue l'A110 HE2HP d'une version classique. Les sièges Sabelt d'origine encadrent un pack batterie de 18 kWh qui court de la paroi arrière jusqu'au tablier avant. Les commandes de boîte robotisée laissent place à celles des modes de conduite : thermique (ICE), électrique (EV), hybride (HEV). La nouvelle boîte séquentielle 3MO a nécessité la pose d'une pédale d'embrayage, seulement utile au décollage. L'interface de l'écran central tactile est entièrement revue par Technomap. Même travail pour les compteurs, réadaptés aux nouvelles caractéristiques techniques.

À ma droite, un certain Ludovic Guimier, metteur au point châssis chez Alpine et moniteur de pilotage à ses heures. Le courageux m'assistera pour l’essai de cette A110 chaussée en Michelin Pilot Sport Cup 2. Des pneus idéals pour enchaîner les tours chrono sur sol sec… mais sans doute moins adaptés en ce jour humide où le mercure ne dépasse pas les 3 °C. Pour ne rien faciliter, antidérapage, antipatinage (et même l’ABS !) ont été shuntés afin de ne pas perturber le fonctionnement des deux moteurs. Au volant de ce bâton de dynamite, unique et ayant nécessité des milliers d'heures de travail, je n’en mène pas large au moment de quitter les stands…

Au volant de l’A110 hybride Technomap

« Pour éviter de caler, fais bien patiner l’embrayage au décollage », me conseille Ludovic. Eh oui : pour adapter la boîte séquentielle 3MO, une vraie pédale d’embrayage (seulement nécessaire au démarrage) est apparue au plancher de l’A110. Très ferme, elle nécessite de bien emballer le 1.8, qui sera seul à nous accompagner pour le premier tour de découverte. Quatre cents chevaux suffiront, merci ! Car, sans même tous les exploiter, l’A110 HE2HP perd en motricité au passage du rapport supérieur (la rapidité et l’à-coup qui en découle la déstabilise, pneus froids), bloque ses roues arrière au rétrogradage et part en luge au moindre freinage appuyé.

Un tour plus tard, les gommes montent progressivement en température, et ce comportement de skieuse sur verglas s’estompe un peu. L’A110 reste méconnaissable : amorphe sous 4 000 tr/min, son 1.8 à gros turbo semble prendre une décharge électrique à ce régime et rejoint les 7 000 tr/min avec une vigueur surprenante. Le rapport supérieur s’enclenche d’un battement de cil, et la poussée reprend après une légère inertie (gros turbo oblige !), jusqu’à la prochaine décélération qui réveille le pshiiit de la soupape de décharge. Quelle ambiance !

« Mets-toi sur la droite et repasse sous 50 km/h » m'indique Ludovic, prêt à presser la touche HEV, synonyme de mode hybride et de puissance maximale. Creuse à bas régimes quelques secondes plus tôt, l’A110 ressort maintenant des virages serrés sans le moindre temps de réponse. S’il est difficile de croire que 600 ch se bousculent au portillon (la puissance cumulée est sans doute inférieure, les valeurs maximales n’intervenant pas aux mêmes régimes), la poussée devient méconnaissable, plus linéaire, plus intense. Et plus audible aussi car, malgré la propulsion électrique, le bruit du réducteur invite un son de sirène peu commun dans l'habitacle. Quelle ambiance bis !

Media Image Image Équipée de pneus inadaptés aux conditions météo et dépourvue de toute béquille électronique, cette A110 hybride devait être emmenée avec délicatesse. www.spyk-photo.fr

La traction des roues avant transfigure aussi le comportement. Si elle ne génère pas d’effet de couple dans la direction, la force du moteur électrique « assoit » mieux l’auto à la réaccélération et permet d’écraser la pédale sans arrière-pensée. Suivre une Porsche 911 GT3 en relance au volant d’une A110, voilà qui est nouveau ! Cinq tours plus tard, un paradoxe arrive : la batterie dispose encore d’énergie, mais c’est le 1.8 TCe qui crie famine, handicapé par un réservoir d'à peine 25 l logé derrière les passagers. Dans cette coque compacte, impossible de repousser les murs !

Bilan du test Alpine A110 HE2HP Six cents chevaux et quatre pneus semi-slicks mais une piste humide et 3 °C dans l’air : pas les conditions optimales pour exploiter notre drôle de prototype… Cette brève prise en main a toutefois montré les performances décuplées de l’Alpine A110 HE2HP en ligne droite et son équilibre transfiguré par la traction des roues avant en sortie de virage. À confirmer lors d’un prochain essai qui permettra sans doute, dans l'intervalle, de peaufiner les dernières réglages en termes de gestion d’énergie. Pour enfin sortir un chrono d’anthologie ? À suivre…

