Essai Aston Martin DB12 : la GT du renouveau La nouvelle Aston Martin DB12 a la lourde charge de tourner la page du V12 qui officiait encore sur le modèle précédent. Équipé d'un V8 biturbo de 680 ch, ce nouveau coupé issu de la prestigieuse lignée DB joue une partition luxe et sport plutôt réussie, mais sa sonorité moteur manque de profondeur.

Par Nicolas Valeano

Voir les photos Prix, fiche technique et avis : retrouvez toutes nos infos dans cet essai de l’Aston Martin DB12. DR

La DB12 commence sa carrière avec un paradoxe : son nom est trompeur car elle ne compte que huit cylindres sous son capot. Le prestigieux V12 Aston de la DB11 laisse place à une réinterprétation du V8 4.0 en provenance de chez AMG, fort de 680 ch et d’un couple démoniaque de 800 Nm obtenu dès 2 750 tr/min. La DB12 est qualifiée par ses créateurs de « super tourer » ou super GT. Avec elle, la marque veut tendre vers un positionnement ultra haut de gamme, cherchant à se hisser au niveau de Ferrari ou de Lamborghini côté performances et de Bentley ou Rolls Royce pour le luxe extrême. Une ambition qui commence avec ce modèle typé grand tourisme, en attendant la supercar Valhalla l’an prochain.

La prise de participation du chinois Geely, montée à 17 % du capital cette année, et le récent accord avec Lucid Motors pour la production d’une sportive électrique en 2025 devraient aider la marque anglaise à prendre cette direction tout en assurant sa transition écologique après des années de soucis financiers. Le président exécutif du conseil d'administration reste Lawrence Stroll, tandis que le deuxième actionnaire principal est le fonds saoudien Public Investment Fund. La Formule 1 demeure l’activité sportive vitrine de la marque de Gaydon, qui fête ses 110 ans cette année.

Media Image Image Une seule définition mécanique est au programme pour le lancement de la DB12. Une version cabriolet Volante est prévue. DR

Autre anniversaire notable, les DB fêtent leurs 75 ans avec cette DB12. Largement basée sur la plate-forme de la DB11 lancée en 2016, la nouvelle venue reçoit une carrosserie en partie revue. La face avant concentre le gros des innovations avec une calandre ultralarge permettant 56 % d’entrée d’air supplémentaire, des feux plus acérés, un capot plus nervuré, des voies élargies et une allure générale plus sportive et agressive. Mais c’est surtout l'habitacle qui change entièrement avec un impressionnant bond qualitatif. Il abandonne tout élément déjà vu ailleurs pour offrir un très bel univers 100 % Aston Martin.

Au volant de l’Aston Martin DB12

Alex Long, directeur de la stratégie produit (ex-McLaren), explique que la Porsche 911 Turbo a été la référence en ligne de mire. Mais la DB12 a aussi été voulue plus performante que la Ferrari Roma et plus confortable que la Bentley Continental GT. Tout un programme qu’il nous tarde de vérifier ! Bien calés dans les confortables sièges baquets, nous apprécions la position de conduite basse, parfaitement réglable. Une pression sur le bouton Start en verre placé sur la console, et le V8 s’ébroue discrètement.

Un micro-levier de commande de la boîte remplace les traditionnels boutons pour passer en mode D. En conduite tranquille dans le trafic et sur autoroute, la GT anglaise se montre douce et facile, mais on sent bien que son moteur piaffe d’impatience à l'idée de libérer sa cavalerie. Le V8 4.0 reçoit de plus gros turbos, un taux de compression modifié et une capacité de refroidissement accrue pour atteindre la très gourmande puissance de 680 ch. Le but, selon Simon Newton, responsable de la performance de conduite (ex-Lotus), est d’offrir plus de réactivité et de performance, permettant un accès immédiat à son formidable couple de 800 Nm.

Media Image Image Le confort distillé par les suspensions actives est excellent. L'insonorisation, elle, ravira les amateurs de silence, moins ceux de sportivité exacerbée. DR

La boîte automatique ZF à huit rapports a vu sa programmation et son hydraulique retravaillées pour accélérer la vitesse des changements de rapport, mais sans les lisser complètement, histoire de conserver une sensation plus franche à l’accélération. En mode M, les palettes solidaires du volant (nous les aurions préféré fixes, sur la colonne) autorisent des changements de vitesse éclairs. Avec un rapport de pont raccourci de 13 %, l’accélération de 0 à 100 km/h se fait en juste 3,6 s, tandis que 10,2 s suffisent à passer la barre des 200 km/h.

La vitesse maximale s’établit à 325 km/h, mais nos routes d’essai dans l’arrière-pays niçois étaient loin de nous donner la possibilité de vérifier cela… Au moins nous ont-elles permis de prendre le pouls de cette auto aux performances hors du commun, avec son V8 capable d'impressionnantes montées dans les tours, mais sans esbroufe. Il est accompagné d’une bande-son relativement mesurée, du moins dans l’habitacle très bien insonorisé, même lorsqu’on choisit le mode Sport+ ou que l’on décide d’ouvrir les clapets d’échappement manuellement. On aurait souhaité un peu plus de musicalité pour accompagner la poussée phénoménale de ce V8.

Media Image Image Notre version couleur Satin Aluminite Silver joue une (relative) discrétion, donnant aux lignes toute leur puissance brute pour s’exprimer. DR

L’ajout de différents renforts de caisse a permis d’augmenter la rigidité torsionnelle de 7 % pour mieux encaisser le surcroît de performance de cette version et limiter le sous-virage. Les modes de conduite GT, Sport, Sport+, Wet (pluie) et un réglage individuel permettent de jouer avec les nombreux paramètres, selon l’humeur du conducteur. La direction offre une sensation très naturelle, les nouvelles suspensions pilotées maîtrisent bien les mouvements de caisse sans atteindre une raideur insupportable en montant dans la gradation sportive des modes de conduite. Les limites sont portées bien loin grâce à l’excellent grip des Michelin Pilot Sport 5S, étudiés spécifiquement pour la DB12, et à un ESC basé sur une centrale de capteurs à six axes, réglable sur trois niveaux, qui intervient de manière discrète.

Media Image Image Les Michelin Pilot Sport 5 S spécifiques sont siglés AML (pour Aston Martin Lagonda). DR Media Image Image Les nouveaux rétroviseurs sans cadre, très proéminents, participent au design global. DR

Sur route sèche, la motricité confiée aux seules roues arrière en 315 mm de large et au différentiel électronique nous a semblé remarquablement gérée. Les freins carbone-céramique optionnels de 410 mm à l’avant avec des étriers à six pistons assurent l’endurance des ralentissements avec un excellent feeling et une puissance disponible à la mesure de la masse élevée de l’auto : près de 1,8 t. De quoi compléter une expérience de conduite facile d’abord, forte d’un immense potentiel de performances doublé d’un confort permettant d’envisager les plus longs parcours à son volant, histoire d’explorer encore ses différentes facettes.

À bord de l’Aston Martin DB12

Si l’extérieur des dernières Aston Martin a su faire l’unanimité, c’est moins le cas de leur présentation intérieure, où elles péchaient souvent par certains détails de finition et des matériaux en deçà de leur rang. On y retrouvait aussi certaines pièces en provenance de modèles existants dans les catalogues d’autres marques, qui dénotaient à ce niveau de standing. Avec la DB12, tout cela est de l’histoire ancienne. Aston Martin s’est donné les moyens ici de créer un cockpit de grande qualité, à la présentation impeccable et à la qualité de fabrication au-dessus de tout reproche. Au programme, l’emploi de matériaux nobles (cuir, carbone, métal brut), des assemblages soignés et le souci de chaque détail, à l’image des superbes molettes en métal strié destinées aux réglages de la température et du son.

Media Image Image Le cockpit entièrement revu a largement gagné en qualité de présentation. DR

On retrouve avec bonheur beaucoup de boutons physiques directs, tandis que la console centrale accueille un écran très horizontal de 10,25 pouces pour afficher son nouveau système d’info-divertissement très moderne, réactif et facile d’usage. Une application pour smartphone est reliée au véhicule, marquant l’entrée d’Aston dans l’ère du tout-connecté, tandis qu’Apple CarPlay et Android Auto sont applicables sans fil. Pour l’instrumentation électronique, on peut afficher un ou deux compteurs rotatifs et choisir les informations à montrer, tandis qu’en mode Sport+ un indicateur de changement de vitesse façon voiture de course s’invite en haut de l’écran.

Media Image Image La console centrale offre une excellente ergonomie à l’usage, laissant la part belle aux commandes physiques. Chacune est dédiée à une fonction. DR Media Image Image En choisissant l’affichage à deux compteurs, le tableau de bord numérique revêt un aspect très classique. DR

L’espace à bord reste confortable aux places avant, malgré la présence de la très large console centrale, aménagée en hauteur afin que cela ne nuise pas à l’espace aux genoux. Quant aux places arrière de cette 2 + 2, elles s'avèrent plus symboliques que réellement exploitables, du moins pour des adultes. Côté coffre, avec 262 l, le volume dévolu aux bagages reste correct pour ce segment.

Prix et concurrence

Le tarif précis de la DB12 n’est pas encore précisé, mais il est estimé par la marque aux alentours de 225 000 €, auxquels il faudra ajouter 50 000 € de malus en France (rejets de CO 2 à 276 g/km). De nombreuses possibilités de personnalisation du coupé anglais sont naturellement disponibles en piochant dans la liste des options, tant pour le traitement de l’extérieur (couleurs spécifiques, applications carbone…) que pour l’intérieur (baquets en fibre de carbone, couleurs et inserts). Parmi les accessoires, notons aussi l’impressionnante sono signée désormais du spécialiste britannique Bowers & Wilkins avec 1 170 W et 15 haut-parleurs. Il est également possible de définir une configuration unique via le programme de personnalisation Q du constructeur.

Media Image Image Avec 4,73 m de longueur et surtout plus de 2 m de largeur (rétroviseurs inclus), la DB12 a besoin d’espace pour être à son aise. DR

Face à elle, la DB12 trouvera le classique des classiques avec l’incontournable Porsche 911, plus compacte et utilisable au quotidien mais comparable en performances en version Turbo, dont le six-cylindres Boxer est fort de 580 ch (217 386 €). Côté italien, impossible de ne pas penser à la Ferrari Roma, avec son V8 central avant de 620 ch et son tarif dans les mêmes eaux. On peut aussi songer à la toute récente Maserati Granturismo Trofeo. Dotée d'un V6 de 550 ch et d'une transmission intégrale, elle est proposée à un tarif sensiblement équivalent (225 650 €).

Bilan essai Aston Martin DB12 Impressionnante à regarder et profitant d’un intérieur très haut de gamme, la dernière mouture de la lignée DB ne manque pas d’attrait. Elle propose de belles prestations de GT à haute performance, mais sa bande-son moins musicale, son gabarit XXL et la souplesse de son moteur ultracoupleux incitent à une conduite plus rapide et coulée que réellement sportive, ce qui est conforme à sa vocation. Reste qu’il est difficile de ne pas être nostalgique du si prestigieux moteur maison à douze cylindres…

On aime Design sublimé

Habitacle très réussi

Performances de tout premier plan On regrette Manque de caractère sonore

Gabarit XXL

Tarif et malus au plus haut

Fiche technique Aston Martin DB12

Dimensions et poids Longueur 4,73 m Largeur sans rétros 1,98 m Hauteur 1,30 m Empattement 2,80 m Volume du coffre 262 l Capacité du réservoir 78 l Poids à vide 1 788 kg Moteur et performance Type de moteur V8 essence double turbo Cylindrée 3 982 cm3 Puissance et couple 680 ch - 800 Nm Transmission aux roues arrière Boîte de vitesses auto. à 8 rapports 0 à 100 km/h 3,6 s Vitesse maximale 325 km/h Consommation et CO 2 Mixte WLTP 12,2 l/100 km Rejets de CO 2 276 g/km

Media Image Image Le compartiment moteur intègre des renforts qui participent à la rigidité de l’ensemble. DR Media Image Image La DB12 est la première Aston Martin à adopter le nouveau logo très épuré. DR

Tags