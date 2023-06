Essai Audi TT mk1 (1998). Un concept-car sur la route L'Audi TT fête ses 25 ans. Une occasion rêvée de reprendre le volant de ce petit coupé 2 + 2, qui n’était autre qu’un concept-car adapté à la route… sur une base de Golf 4 !

Par Stanislas Larroumet

Voir les photos Audi Tradition a mis à notre disposition un TT de première génération dans un état proche du neuf ! Derrière, une Audi 100 S Coupé des années 1970 qui pourrait en quelque sorte être l’aïeule du TT. Audi

AUDI TT 1.8 T 180ch - Moteur : Essence

- Puissance: 180 ch

- Lancement : Octobre 1998

- A partir de 30 032 €

- Ni bonus ni malus

La manœuvre étant assez rare, elle mérite d’être soulignée. Présenté au Salon de Francfort sur le stand Audi en septembre 1995, le concept-car TT séduit littéralement le public. Mieux, la marque aux quatre anneaux réitère l’opération un mois plus tard à Tokyo en dévoilant ce même concept, mais en version cabriolet baptisée TTS. Elle aussi plaît immédiatement aux badauds déambulant dans les allées. Dès lors, il ne faut pas beaucoup de temps aux équipes marketing d’Ingolstadt pour lancer le projet TT et proposer en septembre 1998 un modèle de série.

Navigant dans la galaxie Volkswagen depuis 1965, Audi doit piocher dans l’immense banque d’organes du groupe VW pour fabriquer son coupé 2 + 2 au dessin musculeux. À l’époque, la presse spécialisée était restée dubitative en apprenant que cette sportive allait reposer sur la même plate-forme que celle de la Volkswagen Golf 4 ; un modèle qui ne brillait pas franchement par son dynamisme. Le coup de crayon ne faisant pas tout, les amateurs de conduite attendaient un profond travail sur les trains roulants pour espérer un agrément de conduite supérieur à celui d’une populaire compacte.

Media Image Image Le concept-car qui a inspiré le TT… Audi Media Image Image … a été présenté en 1995 au Salon de Francfort. Audi

Reste un coup de crayon magistral qui, encore aujourd’hui, ne laisse pas indifférent. Les passages de roue très marqués accentués par des élargisseurs proéminents, le toit très bombé et les surfaces vitrées limitées pourraient laisser penser que ce coupé hors du commun a été créé sur une planche à dessin de Tex Avery. Pas si faux que cela, car c’est au bureau de design Audi californien que la première ébauche du concept TT a vu le jour sous le crayon de Freeman Thomas. Saluons son travail, mais aussi (et surtout) celui de ses patrons et grands patrons qui ont donné leurs feux verts à ce modèle… qui faillit être badgé Porsche.

Au volant du premier Audi TT

Media Image Image Les surfaces limitées surprennent au départ, avec un sentiment de confinement auquel il faut s’adapter. Néanmoins, dans l’ensemble, voyager à bord n’est pas éprouvant. Audi

Malgré son âge avancé, ce TT passe bien les années dans un gabarit plus court au plan visuel. Et il est drôle de constater que son format ne dépasse pas celui d'une Peugeot 208. Ses dimensions de seulement 4,04 m de long, 1,76 m de large et 1,35 m de haut le rangent immédiatement dans la catégorie des petits coupés 2 + 2. Pourtant, à bord, à part aux places arrière uniquement utilisables par des enfants, l’espace ne manque pas. Certes, les surfaces limitées génèrent une sorte de confinement (un mot que l’on n’aime ni lire ni entendre depuis quelques années), mais les grands gabarits se sentiront à l’aise à la fois derrière le volant et en passager grâce à la très bonne amplitude de réglages des sièges. D’ailleurs, comme dans beaucoup de productions du groupe allemand de cette époque, la position de conduite frise la perfection. La qualité de construction également avec des plastiques moussés du plus bel effet, des assemblages au cordeau et, sur notre modèle d’essai, une splendide sellerie en cuir bleu en parfait état.

Media Image Image Derrière le volant, ce n’est pas l’extase. Mais la bonne position de conduite, la qualité d'ensemble et les détails de présentation participent à l’agrément d’utilisation. Audi Media Image Image Notre TT d'essai était équipé du 1.8 Turbo 20 soupapes de 180 ch. La version 225 ch profitait de la transmission quattro. Audi

L'Audi TT mis à notre disposition n’affichait que 60 500 km, et il appartenait au parc Audi Tradition à Ingolstadt. Autant dire que son état était impeccable. Le véhicule semblait même sortir de la chaîne d’assemblage ! Une voiture presque neuve se conduit… comme une neuve. Non, j’exagère. Mais, mon confrère belge avec qui je partageais le volant et moi-même roulions à bon rythme au volant de notre coupé des années 1990. D’ailleurs, exerçant déjà dans la profession à l’époque de la sortie du TT, je retrouvais ce jour-là avec plus ou moins d’enthousiasme le volant de celui que la plupart des « pilotes-journalistes » préféraient regarder que conduire.

C’est vrai qu’à son volant ce n’est pas l’extase. Mais, à l’heure où l’on essaie de plus en plus de modèles électriques totalement aseptisés ou des hybrides rechargeables au poids éléphantesque, reprendre les commandes d’une auto de 25 ans donne plutôt le sourire. Rien que voir un levier qui se manipule de haut en bas et de droite à gauche avec l’aide d’une troisième pédale fait plaisir. Une commande de boîte un peu lente, aux verrouillages relativement fermes, mais dont on salue le débattement assez court et le guidage précis.

Media Image Image Difficile d’imaginer que ce petit coupé d’à peine plus de 4 m de long, au dessin sportif, repose en réalité sur une plate-forme de banale Volkswagen Golf 4. Audi

Munie de cinq vitesses seulement, la boîte transmet les 180 ch du 1.8 l turbo à un train avant moteur malheureusement très vite dépassé par les évènements, perdant en motricité dès que l’on accélère un peu fort avec les roues braquées. En conduite normale, c’est peu gênant. En revanche, cela devient désagréable en haussant le rythme sur routes sinueuses. Mais, là encore, ce n’est pas le rôle du TT… y compris dans sa version 225 ch Quattro et boîte à six rapports. Car, malgré des performances supérieures et une motricité infaillible, celle-ci ne propose pas un comportement très vivant du fait d’un amortissement mal calibré, trop souple sans être confortable. Bref, oubliez le grand frisson à bord ! Néanmoins, ce TT se montre à la fois sûr, silencieux et performant, même en 180 ch, comme la mini GT qu’il a toujours été.

Et aujourd'hui ?

Le TT est toujours sur le configurateur Audi en version coupé et roadster, et c'est la troisième génération qui officie depuis 2014. Mais la marque propose désormais uniquement des versions en stock, ce qui signifie la fin du modèle. Aucun remplaçant n'est annoncé pour le moment. D'ailleurs, pour célébrer la carrière et les 25 ans de son petit coupé, Audi a lancé 100 exemplaires d'une version RS Iconic Edition équipée du formidable cinq-cylindres de 400 ch. Ils ont tous été vendus…

Media Image Image Audi TT RS Edition Iconic. La der des ders… AUDI AG

Trouver une Audi TT d'occasion

Avec 178 838 TT Coupé mk1 (+ 90 760 roadsters) produits de 1998 à 2006, en trouver un sur le marché de l'occasion est assez simple. Mais attention : il y a tous les prix et souvent des états déplorables. L’offre démarre à 2 500 € pour un exemplaire très fatigué et grimpe à 30 000 € pour une rare version Quattro Sport. Comptez sinon quelques poignées d’euros de moins pour vous offrir le joli V6 de 250 ch à la sonorité incroyable. Si le TT est fiable, le 1.8 turbo, version la plus répandue, peut connaître des pannes de turbo, des fuites de pompe à eau et des volants moteurs parfois défectueux. Plus étonnant, le TT a aussi rencontré des soucis électriques au niveau du combiné de bord ou des lève-vitres électriques. Côté entretien, Audi préconise une vidange moteur tous les 15 000 km, celle de la boîte et des ponts tous les 30 000 km, et celui de l’Haldex (versions Quattro) tous les 60 000 km. Enfin, la courroie de distribution est à remplacer tous les 120 000 km ou tous les cinq ans.

Media Image Image Dans sa teinte bleu Pélican (Pelikanblau), ce TT semble mieux vieillir qu’avec un plus classique gris clair ou noir, bien plus courants sur notre marché. Audi

Fiche technique Audi TT 180 ch mk1 Type de moteur 4 cyl., essence, turbo, 20 soupapes Cylindrée 1 781 cm3 Puissance 180 ch à 5 500 tr/min Couple 235 Nm à 1 950 tr/min Transmission aux roues avant Boîte de vitesses manuelle, 5 vitesses 0 à 100 km/h 7,7 s Vitesse maximale 226 km/h Consommation mixte 8,7 l/100 km Rejets de CO 2 194 g/km Puissance fiscale 11 CV Pays de production Hongrie

