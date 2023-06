Essai BMW M3 Touring (2023). Le break supersonique Quand BMW décide d'apposer la lettre M sur son break Série 3, cela promet du grabuge. Avec son six-cylindres en ligne de 510 ch, sa transmission intégrale ludique et un coffre plus logeable que celui de la berline, la M3 Touring joue les déménageuses à grande vitesse.

Par Jacques Warnery

Prix, fiche technique, autonomie et avis : retrouvez toutes nos infos dans cet essai de la BMW M3 Touring.

BMW M3 Touring Competition M xDrive - Moteur : Essence

- Puissance: 510 ch

- Lancement : Octobre 2022

- A partir de 111 950 €

- 50000 € de malus.

Les breaks sportifs familiaux estampillés Audi RS ou Mercedes-AMG se chamaillent depuis plus de vingt ans, sans la moindre réplique d'une quelconque BMW-M. Il a en effet fallu attendre deux décennies et la septième génération de BMW Série 3 pour qu'une M3 Touring daigne enfin pointer le bout de son hayon. Et encore, l'histoire raconte que les défenseurs de ce projet ont dû jouer des coudes pour l'imposer à un directoire finalement séduit par son style, son positionnement et son potentiel commercial. Mieux vaut tard que jamais !

Media Image Image BMW offre enfin une réplique aux Audi RS4 Avant et Mercedes C-63 AMG Break. Media Image Image Impossible de confondre la M3 Touring avec une Série 3 Break classique. Elle en impose !

La firme à l'hélice a pris le temps de bien faire les choses. Contrairement au coupé et à la berline, qui proposent le xDrive en option, la M3 Touring l'intègre en série. Efficace, ludique ou propulsion sauvage selon le mode choisi, cette transmission intégrale promet du plaisir aux papas pressés. De son côté, le six-cylindres biturbo de 510 ch emprunté aux autres M3 et M4 promet de faire parler la poudre en expédiant le 0 à 100 km/h en 3,6 s seulement. Il ne reste plus qu'à arrimer solidement les 500 l de bagages avant de presser le bouton rouge de démarrage.

Au volant de la BMW M3 Touring

Media Image Image La BMW M3 Touring apporte une once de confort particulièrement bienvenue par rapport à la berline. Benjamin Brillante - L'argus

Les bourrelets latéraux des assises des sièges baquets M Carbon facturés la bagatelle de 5 100 € ne facilitent pas l'accès à bord et encore moins la sortie ! Leur fermeté et leur dessin évoquent davantage l'univers d'une sportive radicale que celui d'un break, si dynamique soit-il. La position de conduite basse et l'importante amplitude de réglage du volant à la jante toujours aussi épaisse rappellent l'univers typiquement BMW. À condition bien sûr de mettre les paramètres de conduite (moteur, boîte, amortissement) sur les modes les plus paisibles, la M3 Touring se montre docile et se prête volontiers à une conduite urbaine sans à-coups. Dans ce cas, le six-cylindres en ligne biturbo bourdonne paisiblement, et la boîte automatique égrène les rapports en douceur. Seul le système Stop & Start un peu brutal lors des redémarrages oublie la politesse.

Media Image Image La BMW M3 Touring peut volontiers se montrer joueuse si son conducteur le souhaite. Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image La M3 Touring peut devenir une propulsion délicieusement fumante avec l'ESP off. Benjamin Brillante - L'argus

Malgré des trépidations sur les saignées, cette déclinaison Touring ajoute une dose de confort par rapport aux M3 et M4 aux réglages d'amortissement comparables. Le surpoids de 85 kg par rapport à la berline n'y est sans doute pas étranger. Affichant 1 865 kg sur la balance, la M3 Touring n'a donc rien d'une ballerine, mais ses 510 ch s'en jouent avec une incroyable aisance. Déjà suffisamment présent à très bas régimes, le « six en ligne » distribue ensuite une généreuse bourrade dès 2 500 tr/min et pousse sans discontinuer jusqu'à 7 200 tr/min. Son seul défaut ? Une sonorité artificielle et un accélérateur brutal sur les modes de conduite les plus sportifs.

Media Image Image Curieusement, la carrosserie break de la Touring allonge son porte-à-faux avant de 7 mm par rapport à la berline. Benjamin Brillante - L'argus

Transmission intégrale xDrive ou pas, la M3 Touring reste une vraie BMW. La direction très directe (deux tours de butée à butée) commande un train avant précis et impose des gestes particulièrement pondérés. Incisive et précise en entrée de virage, la M3 Touring offre une agilité inattendue pour un modèle à quatre roues motrices. La poupe se déhanche en sortie de virage comme sur une propulsion, même si l'excellente motricité permet de réaccélérer bien plus tôt. Le système xDrive, qui donne la prépondérance aux roues arrière, rend cette M3 Touring délicieusement ludique. Le mode 4WD Sport accentue encore son déhanché naturel. Et la position 2WD, uniquement accessible avec l'ESP mis en sommeil, est à utiliser en connaissance de cause. Elle transforme alors ce break en propulsion déjantée dont l'équilibre régale les amateurs de contre-braquages. La direction peu communicative constitue la seule entorse au plaisir que ce break distille. Difficile en effet de ressentir le potentiel d'adhérence du train avant en entrée de virage.

À bord de la BMW M3 Touring

Depuis le restylage de la Série 3, la planche de bord adopte une grande dalle incurvée panoramique qui regroupe un écran personnalisable de 12,3 pouces en guise d'instrumentation et un autre de 14,9 pouces entièrement tactile. Benjamin Brillante - L'argus Le sélecteur de boîte propose trois programmes influant sur la gestion et la rapidité de passage des rapports. Benjamin Brillante - L'argus La touche M rouge à côté de chaque palette de changement de rapport est un raccourci permettant d'accéder à un mode de conduite préalablement réglé. Benjamin Brillante - L'argus Facturés la bagatelle de 5 100 €, ces baquets M Carbon assurent un excellent maintien à défaut de se montrer confortables. Benjamin Brillante - L'argus Les plages arrière offrent une bonne place aux jambes et une garde au toit suffisante, même au milieu. Benjamin Brillante - L'argus Le coffre de 500 l se montre plutôt logeable, malgré des passages de roues arrière marqués. Le hayon motorisé est de série, mais pas la fonction mains libres. Benjamin Brillante - L'argus

Prix et concurrence BMW M3 Touring

Repartir à bord d'une M3 Touring revient à débourser 116 650 € au minimum, soit 2 200 € de plus que la berline équivalente équipée de la transmission intégrale xDrive. Il faut en outre passer par la case des nombreuses options comme le pack Innovation (4 200 €) pour ajouter davantage de technologie. Les freins céramique (8 850 €) ou le Pack Experience M, qui fait passer la vitesse maxi de 250 à 280 km/h (2 250 €), permettent d'exploiter davantage encore l'immense potentiel de ce break. Le pack extérieur Carbon (4 750 €) ou les sièges M Carbon (5 100 €) renforcent son caractère sportif, quitte dans ce dernier cas à dégrader légèrement le confort d'assise. En se faisant plaisir, l'addition atteint vite 140 000 €, voire 150 000 €. Sans oublier un malus de 50 000 € rédhibitoire pour de nombreux clients.

Media Image Image La M3 Touring revient à 116 650 € minimum. Media Image Image Elle arbore deux doubles sorties d'échappement.

La M3 Touring retrouve sur son chemin deux breaks familiaux sportifs à transmission intégrale. Avec son V6 2.9 biturbo, l'Audi RS4 est sa plus proche rivale. Moins puissante (450 ch) et moins chère (à partir de 98 410 €), elle est aussi plus sage dans ses manières, mais plus rassurante et facile à emmener à un rythme soutenu. Depuis cette année, la Mercedes-AMG C63 S E Performance se contente d'un quatre-cylindres 2.0 turbo de 476 ch et se convertit à l'hybridation rechargeable. Elle cumule 680 ch, mais son poids de 2 070 kg et son ensemble mécanique moins attachant la rendent moins savoureuse auprès d'une clientèle attachée au plaisir de conduite. En revanche, son prix élevé de 135 800 € est largement compensé par un malus moindre (2 370 €).

Bilan essai BMW M3 Touring La BMW M3 Touring parvient à trouver sa place dans cette niche des breaks familiaux ultra-performants. Son tempérament mécanique bien trempé et son châssis ludique grâce à une transmission intégrale très typée propulsion lui valent assurément le titre de modèle le plus sportif de la bande. La carrosserie Touring y ajoute une pointe de confort et d'aspects pratiques par rapport à la berline, sans pour autant transiger sur le plaisir de conduite que l'on attend d'une BMW M. Son caractère et l'absence de toute électrification en font un break authentique dont il faut profiter au plus vite, même si la fiscalité rédhibitoire risque de le condamner à la confidentialité.

On aime Châssis efficace et ludique

Moteur explosif

Aspects pratiques du break On regrette Fiscalité et tarif

Poids élevé

Ressenti de la direction et du freinage

Fiche technique BMW M3 Touring Dimensions et poids Longueur 4,80 m Largeur sans rétroviseurs 1,90 m Hauteur 1,45 m Empattement 2,86 m Volume du coffre 500 l Capacité du réservoir 59 l Pneus sur modèle d'essai AV - AR 275/35 ZR 19 – 285/30 ZR 20 Poids à vide 1 865 kg Moteur et performances Type de moteur 6 cyl. en ligne biturbo Cylindrée 2 993 cm3 Puissance 510 ch à 6 250 tr/min Couple 650 Nm de 2 750 à 5 500 tr/min Transmission aux 4 roues Boîte de vitesses automatique à 8 rapports 0 à 100 km/h 3,6 s Vitesse maximale 250 km/h (280 km/h avec Pack Experience M) Consommation - CO 2 - Malus Mixte WLTP 10,1 l/100 km Rejets de CO 2 229 g/km Malus CO 2 - 2023 50 000 € Malus au poids - 2023 650 € Puissance fiscale 41 CV Garantie 2 ans - km illimités Pays de production Allemagne

Prix et équipement BMW M3 Touring

BMW M3 Touring : 116 650 €

Amortissement piloté Select Drive

Capteur de la pression des pneus

Chargeur de smartphone par induction

Clim auto 3 zones

Ensemble multimédia 10 HP avec écran central tactile de 14,9 pouces

Navigation GPS

Hayon motorisé

Modes de conduite personnalisables

Régulateur-limiteur de vitesse avec fonction freinage

Rétroviseurs électrochromes rabattables électriquement

Sellerie cuir

Sièges AV électriques et chauffants

Banquette AR rabattable

Jantes alliage de 19 pouces à l'AV et de 20 pouces à l'AR

Media Image Image La M3 Touring chausse du 19 pouces à l'avant et du 20 pouces à l'arrière. Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image Les deux gros haricots de calandre abritent des stries horizontales sur les modèles M. Benjamin Brillante - L'argus

Options

Peinture métallisée : 1 140 €

Affichage tête haute : 1 200 €

Feux de route automatiques : 190 €

Freins carbone céramique : 8 850 €

Park Assist : 650 €

Projecteurs BMW laser : 2 050 €

Sièges baquets M Carbon : 5 100 €

Drive Assist (freinage d'urgence auto, indication de limitations de vitesse, avertisseur de sortie de voie, de trafic transversal AR et d'angles morts) : 950 €

Pack Innovation (affichage tête haute, freinage d'urgence auto, feux de route auto, Park Assist, phares laser et Drive Assist) : 4 200 €

Pack Experience M (vitesse maxi repoussée à 280 km/h) : 2 250 €

Pack extérieur M Carbon : 4 750 €

