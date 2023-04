Essai BYD Atto 3 (2023) : premier de cordée La puissante marque BYD arrive sur notre marché avec l'Atto 3, un SUV familial électrique doté d'une solide fiche technique. Le prix est étonnament élevé pour un modèle chinois et la conduite manque de rigueur, mais le potentiel de cette marque est à prendre au sérieux.

Par Nicolas Valeano

Voir les photos Prix, fiche technique et avis : retrouvez toutes nos infos dans cet essai du BYD Atto 3. DR

BYD Atto 3 60,5 kWh - Design - Moteur : Electrique

- Puissance: 204 ch

- Lancement : Octobre 2022

- A partir de 46 690 €

- 5000 € de bonus.

Voir la fiche technique

Cela fait dix-huit ans que le chinois BYD est présent sur le marché automobile, se concentrant uniquement sur l’électrique et l’hybride rechargeable depuis l’an passé. Cela lui a plutôt réussi, avec un total de 1,86 million de véhicules vendus en 2022, dont la moitié en électrique pur. Plus concrètement, BYD est le deuxième producteur de voitures électriques au monde derrière Tesla. Basée à Shenzhen, capitale high-tech de la Chine, la marque est aussi le deuxième producteur de batteries de voitures électriques au monde, derrière CATL et devant LG. Enfin, BYD fabrique ses propres moteurs électriques, ses semi-conducteurs et l’électronique de gestion de la batterie.

Autant dire que la marque dirigée par l'allemand Wolfgang Egger (ex- Audi, Lamborghini et Alfa Romeo) maîtrise son domaine et qu'elle a les moyens de ses ambitions pour son arrivée en Europe. Premier modèle lancé chez nous, l’Atto 3 inaugure l'E-platform 3.0. BYD assure que ce SUV compact familial a été conçu en pensant au marché européen. Il intègre de nombreux équipements de sécurité pour répondre aux requêtes de l'organisme Euro NCAP et a d’ailleurs reçu ses 5 étoiles. Avec sa taille contenue (4,46 m) et son autonomie WLTP promise à 420 km, le SUV chinois coche les bonnes cases pour affronter les références existantes. D’autant que son dessin est plaisant à défaut d’être original, du moins pour sa carrosserie.

Media Image Image Le SUV BYD Atto 3 2023 est proposé à partir de 43 690 €, et il bénéficie du bonus écologique de 5 000 €. DR

Pour le lancement de son offensive en Europe, BYD planifie d’ores et déjà une gamme de cinq modèles disponibles cette année, avec cet Atto 3, les Han et Tang vus au Mondial de l’auto 2022, ainsi que deux nouveaux modèles – les Dolphin et Seal – que nous avons pu approcher aussi à l’occasion de cette présentation presse. En France, la marque a d’ores et déjà un showroom au cœur de Paris via le réseau Bymycar. Elle a engagé des discussions avec plusieurs partenaires, prévoyant l’ouverture d’une dizaine de sites d’ici à la fin de l’année et une centaine aux alentours de 2025. Une filiale devrait être mise en place pour gérer ce développement sur notre marché.

Autonomie et recharge du BYD Atto 3

L’Atto 3 reçoit une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) fonctionnant sous 403 V avec une structure Blade unique à la marque, conçue pour offrir une meilleure résistance en cas de choc. Rappelons que les batteries LFP ont certes une densité énergétique moindre et une plus grande sensibilité au froid, mais aussi une meilleure durabilité face aux charges rapides et à 100 %. Elles ont également tendance à moins chauffer et à afficher des tarifs plus bas puisqu'elles se passent du précieux cobalt. La recharge AC de l'accumulateur de 60,5 kWh de capacité nette se fait au moyen d’un chargeur embarqué de 7 kW (modèle d’entrée de gamme Active) ou 11 kW. La recharge rapide plafonne quant à elle à 88 kW, ce qui permet de repasser de 30 à 80 % en 29 minutes. Enfin, notons qu’une fonction V2L autorise l'alimentation d'un appareil extérieur depuis la batterie de la voiture.

Pour se montrer le plus économe possible en énergie, l’Atto 3 utilise le moteur BYD 8-en-1, qui intègre tous les éléments du système électrique : de l'électronique de gestion de la batterie à la transmission, en passant par le chargeur embarqué. Résultat, un excellent rendement de 89 %. Une pompe à chaleur complète la panoplie. En conduite tranquille sur petites routes, nous avons relevé une consommation de 15,7 kWh/100 km, qui est montée à plus de 20 kWh en conduite plus dynamique. Les 420 km d’autonomie officielle ne sont pas atteignables avec ces chiffres.

Au volant du BYD Atto 3

Media Image Image L'écran XXL très allongé de la version haut de gamme dépasse un peu trop en position verticale. DR Media Image Image Avec 204 ch et 310 Nm, le moteur BYD offre des performances très correctes : 7,3 s de 0 à 100 km/h. DR

Un drôle de bruit se fait entendre lorsqu’on fait ses premiers tours de roue avec l’Atto 3. Il suffit que les sons BYD aient été préférés aux sons standard dans le sous-menu correspondant pour que le petit SUV émette des sonorités fantaisistes très vite agaçantes, y compris pour le clignotant. Un gimmick qui amuse certainement les automobilistes chinois. Mais cela ne suffit pas à nous distraire du principal, à savoir les qualités routières de ce véhicule familial. Et si nous avons apprécié son confort particulièrement moelleux durant notre court trajet d'essai, ce dernier va de pair avec des suspensions manquant franchement de rigueur, sans grande maîtrise des mouvements de caisse.

Heureusement que la masse est contenue à 1 750 kg, limitant l’inertie de l’ensemble. Mieux vaut ne pas trop hausser le rythme avec cette placide traction, pourtant forte de 204 ch, dont la motricité du train avant est mise à mal. C'est surtout le cas en mode sport (et avec les pneus hiver de nos voitures d’essai), guère recommandable ici. Pour ralentir cet équipage, la régénération reste très faible, même avec le réglage poussé au maximum, et la pédale de frein manque grandement de consistance. Bref, voilà un modèle qui s’apprécie pour son confort plus que pour sa conduite.

Media Image Image Le confort très souple de l’Atto 3 est à la fois son atout et son point faible, car il va de pair avec des suspensions manquant de maintien. DR

Les aides à la conduite proposées sont justement très complètes, mais le rapide parcours sur routes de campagne ne nous a pas permis de tester dans ces conditions le régulateur adaptatif. En revanche, cela suffit pour voir que le maintien dans la voie actif est intrusif, comme souvent. Il peut toutefois être retiré assez facilement en quelques étapes. Heureusement, le bip de dépassement de la vitesse reste déconnecté si on l’a sélectionné ainsi.

À bord du BYD Atto 3

Si le style extérieur du SUV signé BYD est très consensuel, son habitacle joue une autre partition. Ici, l’originalité semble avoir été un must du cahier des charges… pour le meilleur (ou pas). Ainsi découvre-t-on des contrastes de couleurs marqués, une forme en relief très organique pour la planche de bord et des aérateurs ronds en plastique qui font vraiment « jouets ». La qualité de fabrication est cependant très convaincante. Le clou du spectacle est assuré par les cordes façon guitare qui retiennent les objets remisés dans les contre-portes, du moins jusqu’à ce qu’on comprenne que l’écran central peut pivoter au choix en mode paysage ou portrait (ce que proposera bientôt Fisker également).

La planche de bord joue sur un contraste de couleurs qui ne plaira pas à tous mais qui a le mérite de changer du noir charbon habituel. DR L'écran central d'info-divertissement peut être positionné au choix à la verticale… DR … ou à l'horizontale. Succès assuré auprès des enfants lorsque l'écran effectue sa rotation. DR Les sièges intégraux offrent un confort agréable. DR L’autonomie mixte selon l’homologation WLTP est de 420 km pour l’Atto 3. Elle figure sur le petit affichage d'instrumentation. DR Un levier de type aviation joue les sélecteurs de transmission. DR Les places arrière ne sont pas des plus spacieuses, mais elles restent confortables grâce à leur agencement bien pensé. DR Avec juste 440 l, le coffre ne figure pas parmi les plus généreux du segment. Le volume peut être porté à 1 338 l, banquette rabattue. DR

Placé en position verticale, l’écran de 15,6 pouces sur notre modèle haut de gamme (12,8 pouces sinon) gêne un peu la visibilité. On y note une excellente visualisation 3D avec les caméras à 360° et un bel affichage du véhicule représenté en réalité augmentée. L’écran est réactif, mais ses menus s’avèrent d’une logique parfois compliquée, et les graphismes ne font pas très modernes. Si quelques touches donnent un accès direct aux fonctions d’urgence de la climatisation sur la console centrale (dégivrage…), il faut entrer dans les menus pour accéder à de nombreuses fonctionnalités.

Une navigation GPS assez réactive est fournie par Here, tandis qu'Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que Spotify sont prévus. En complément, le petit écran d’instrumentation devant le conducteur manque de lisibilité. Quant à la sono de série, sans collaboration avec une marque spécialisée, elle se révèle très correcte. Aux places arrière, les passagers bénéficient d’un espace confortable, bien qu'un peu juste au niveau des genoux, car ils peuvent étendre leurs pieds sous les sièges baquets avant. La marge à la tête très suffisante, aidée par le toit ouvrant panoramique de série. Quant au coffre, avec un volume de 440 l, il est légèrement sous la moyenne.

Prix et concurrence

La gamme de l’Atto 3 comporte trois finitions qui ne se démarquent que sur peu de points. Autant dire que l’équipement de base est déjà particulièrement complet. Le modèle Comfort est identique à l’Active, à ceci près qu'il embarque un chargeur de 11 kW au lieu de 7. En haut de gamme Design, l’Atto 3 s’enrichit d’un hayon électrique, d’un système de purification de l’air et du grand écran de 15,6 pouces. Voilà tout... Le tarif débute à 43 690 €, alors qu’un prix d’appel sous les 40 000 € avait été évoqué au moment du Mondial de l’auto l’an passé. Et toutes les versions sont éligibles au bonus écologique.

Media Image Image Long de 4,46 m, l'Atto 3 fait partie des petits gabarits parmi les SUV familiaux. DR

Un tarif qui ne place pas ce nouvel arrivant chinois de manière agressive, voire low cost. Au contraire : l'Atto 3 se positionne directement face au Volkswagen ID.4 d'entrée de gamme ; un véhicule certes moins puissant et avec une plus petite batterie. Un Kia Niro EV débute à 45 640 €, fort d’une réputation établie, tandis que le Nissan Ariya propose une offre à 45 800 € avec une puissance de charge supérieure et un habitacle plus généreux. Mais surtout, si on regarde du côté des concurrents chinois, Aiways commercialise des modèles plus spacieux avec ses U5 et U6 (au prix équivalent pour ce dernier), tandis que MG avec son ZS commence à tout juste 33 990 €, soit plus de… 10 000 € de moins, avec des prestations certes plus modestes (177 ch et 51 kWh). Mais n’est-ce pas là un calcul plus logique pour convaincre lorsqu’on a besoin de se faire un nom ? Enfin, concernant la recharge, un accord a été conclu avec Shell et une remise de 0,15 €/kWh est promise.

À retenir Ce premier pion avancé par BYD sur l’échiquier automobile français souffre de quelques lacunes. Son prix est trop élevé pour se démarquer des concurrents forts, et le manque de rigueur de son comportement n’est pas à la hauteur des attentes des automobilistes européens. Pas dénué d'intérêt sur le plan de l'habitabilité, de l'équipement et de sa fiche technique, cet Atto 3 se fera difficilement une place au soleil sur le marché français. Mais le géant BYD prépare déjà le coup d'après avec une déferlante de nouveautés qui vont monter en compétence très rapidement.

On aime Habitabilité

Qualité de fabrication

Équipement très complet On regrette Comportement manquant de rigueur

Info-divertissement moyen

Tarif élevé

Fiche technique BYD Atto 3 Dimensions et poids Longueur (m) 4,46 Largeur sans rétros (m) 1,88 Hauteur (m) 1,62 Empattement (m) 2,72 Volume du coffre (l) 440 Poids à vide (kg) 1 750 Puissance et performances Type de moteur synchrone à aimant permanent Puissance (ch) 204 Couple (Nm) 310 Transmission aux roues avant Boîte de vitesses 1 rapport 0 à 100 km/h (s) 7,3 Vitesse maximale (km/h) 160 Batterie, consommation et autonomie Type de batterie lithium-fer-phosphate Capacité nette de la batterie (kWh) 60,5 Puissance du chargeur AC - DC (kW) 7 ou 11 - 88 Conso. mixte WLTP (kWh/100 km) 15,6 Autonomie mixte WLTP (km) 420 Temps de charge Prise 7 kW monophasé 0-100 % 9 h 42 Borne AC 11 kW triphasé 0-100 % 6 h 30 Borne DC > 100 kW 30 à 80 % 29 min

Prix BYD Atto 3 Active 43 690 € Comfort 44 190 € Design 46 690 € Bonus 2023 5 000 € Puissance fiscale nc Garantie voiture nc Garantie batterie 8 ans Pays de production Chine

Équipement de série par finition (aucune option)

Active : toit ouvrant panoramique, rails de toit, jantes alliage de 18 pouces, rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement, sièges avant chauffants avec réglage électrique, tableau de bord TFT de 5 pouces, chargeur sans fil, écran tactile pivotant de 12,8 pouces, caméras à 360°, commande vocale « Hi BYD », chargeur sans fil pour smartphone, service cloud, radio DAB 8 haut-parleurs, éclairage d'ambiance multicolore, détecteur d'angles morts, contrôle de descente, régulateur de vitesse adaptatif et intelligent, reconnaissance des panneaux, chargeur embarqué 7 kW, pompe à chaleur.

Comfort (en plus d'Active) : chargeur embarqué 11 kW.

Design (en plus de Comfort) : écran tactile rotatif électrique de 15,6 pouces, système de purification d'air PM 2.5, hayon électrique.

Tags