Essai BYD Seal : premier contact avec la concurrente de la Tesla Model 3 La berline sportive de BYD arrivera à la fin de l’année 2023 en France avec en ligne de mire la Tesla Model 3. Ce nouveau modèle chinois joue la carte de la sportivité et du raffinement dans sa présentation pour se démarquer

Par Nicolas Valeano

Voir les photos Positionnement prix, fiche technique et avis : retrouvez toutes nos infos dans notre prise en mains de la BYD Seal. DR

Après son passage sur le stand BYD au Mondial de l'automobile 2022, la Seal est désormais confirmée pour notre marché, où elle arrivera d’ici à la fin de l’année. Inspirée par le concept Ocean-X (2021), la berline chinoise affiche des lignes fluides. Logique, sachant que la thématique de son design est l’océan et que son nom signifie « phoque » en anglais. L'allure plutôt sportive de la Seal lui donne des airs de mini-Taycan, mâtinés de Model 3. Tout un programme ! Son capital séduction est incontestable, tout juste entaché par quelques détails un peu superflus comme la mosaïque de points chromés sur les custodes, voire excessifs à l’image du diffuseur arrière façon voiture de course. Le bilan aérodynamique de ce modèle de 4,80 m est excellent, avec un Cx sous 0,22 parmi les meilleurs du marché. Preuve que la puissante marque BYD – deuxième producteur de voitures électriques au monde derrière Tesla – y place beaucoup d'espoirs.

Media Image Image La BYD Seal est attendue à la rentrée pour un tarif encore inconnu. Deux versions de moteurs et une batterie sont prévues pour son lancement en Europe. DR

Autonomie et recharge de la BYD Seal

La Seal est construite sur l'e-Platform 3.0 de la marque, qui intègre dans la structure du véhicule ses batteries Blade LFP, ici en version grande autonomie grâce à une capacité de 82 kWh. BYD annonce ainsi 520 km WLTP pour la version à deux moteurs et 570 km pour la propulsion. À noter qu'une variante dotée d'une plus petite batterie est aussi disponible en Chine. Le chargeur embarqué est de 11 kW, tandis qu’en charge rapide DC la berline sportive de BYD peut encaisser une puissance de 150 kW. Cela lui permet de repasser de 30 à 80 % de charge en 26 minutes. Une pompe à chaleur est fournie de série, et la voiture peut alimenter des appareils électriques extérieurs grâce à sa fonction V2L (3 kW maxi).

Au volant de la BYD Seal

Media Image Image Nous avons pu prendre en main brièvement la version à deux moteurs, la plus puissante. DR Media Image Image La Seal développe 313 ch avec un moteur et 530 ch avec deux moteurs et traction intégrale. DR

Nous n’avons pu prendre le volant de la BYD Seal (en version chinoise) que quelques minutes sur un circuit, pour un test d’accélération, un gymkhana et une brève séance photos. Autant dire qu’il ne s’agit à ce stade que de donner de toutes premières impressions de conduite. Cela nous a néanmoins permis de constater que la définition sportive de la Seal était bien en harmonie avec son design. L'auto brille par sa direction directe, son amortissement piloté ferme qui contrôle bien les mouvements de caisse, sa réelle agilité dans les slaloms serrés de notre essai et ses accélérations qui collent au siège, le 0 à 100 km/h étant expédié en 3,8 s dans notre version bimoteur forte de 530 ch. Une répartition de couple sophistiquée est appliquée par le système de gestion des deux moteurs (670 Nm), qu’il sera intéressant de jauger dans des conditions normales d’essai.

Media Image Image Avec 3,8 s de 0 à 100 km/h, la Seal 4 x 4 est capable de bien coller ses passagers aux sièges. DR

Les confortables sièges baquets offrent un bon maintien, la position de conduite est ergonomique, le freinage facile à doser, et la direction procure un feeling assez naturel. Voilà pour les sensations que nous avons pu noter à bord de cette berline prometteuse qui nous a donné envie d’en faire un essai plus poussé à son lancement, autour de septembre 2023 probablement.

À bord de la BYD Seal

La Seal accueille son conducteur dans un univers assez original avec sa planche de bord soignée et des matériaux qui font bonne impression. Mention spéciale à l'usage du daim artificiel, façon Alcantara, qui confère une touche de sportivité. Les informations sont affichées sur un duo d’écrans flottants (et un affichage tête haute), dont le principal (15,6”) est pivotant ; une particularité de la gamme BYD qui donne le choix entre un format portrait ou paysage. L’ergonomie reste assez classique, mais il faut rentrer dans les menus pour régler la climatisation. Seul le dégivrage rapide a droit à une touche physique près du petit levier de sélection de la transmission. Android Auto et Apple CarPlay sont disponibles. Comme chez Tesla, deux emplacements de recharge par induction ont été prévus sur la console centrale. La visualisation 3D permise par les caméras à 360° est remarquable. Quant à la sono, elle est signée de la marque haut de gamme Dynaudio – un gage de qualité – et comporte 12 haut-parleurs.

La grande tablette de 15,6 pouces est pivotante pour être positionnée verticalement ou horizontalement, au choix. DR La vision à 360° offre une excellente visualisation de la voiture en réalité augmentée. DR Quatre modes de conduite peuvent être sélectionnés : éco, normal, sport et neige. DR Une palette de six couleurs est au programme pour les garnitures intérieures. DR Les places arrière sont généreuses et confortables pour deux passagers. DR Avec 402 l de volume, le coffre de la Seal est loin des 561 l de celui de la Tesla Model 3. DR Le « frunk » (coffre avant) offre un volume de 53 l, et il est garni d'une moquette. DR

Aux places arrière, les passagers apprécieront le vaste toit panoramique, qui offre une grande luminosité et participe à la généreuse garde au toit de cette berline. Ils bénéficient d’une bonne place aux jambes, et le plancher n’est pas trop haut par rapport à l’assise, ce qui donne une position plus confortable qu’à bord de certaines concurrentes. Enfin, il est possible de glisser ses pieds sous les sièges avant pour étendre les jambes. Côté coffre, la Seal cumule une malle moyenne de 402 l de volume avec un coffre sous le capot avant de 53 l.

Prix et concurrence

Les prix de la Seal ne seront connus qu’à l’approche de sa commercialisation, autour de la rentrée de cette année. En Chine, la voiture est vendue à un tarif plus attrayant que la Tesla Model 3 (491 km d’autonomie minimum et 275 ch en version de base), sa concurrente naturelle. Mais cela semble improbable ici. L’américaine est en effet proposée en France à partir de 41 990 € seulement depuis sa récente baisse de prix, auxquels il faut retrancher les 5 000 € de bonus.

Sachant que la BYD Atto 3 (plus petite, moins puissante et avec une batterie de moindre capacité) est lancée en France au prix d'attaque de 43 690 €, on peut pronostiquer un tarif au-delà des 50 000 € pour la Seal. Elle se positionne aussi face à la BMW i4, qui affiche des puissances allant de 340 ch (propulsion) à 544 ch (traction intégrale) et des tarifs plus premium compris entre 57 550 € et 77 200 €. Enfin, la Seal trouvera sur son chemin la Hyundai Ioniq 6 (229 à 325 ch et 519 km d’autonomie minimum), vendue entre 52 200 € et 65 200 €.

À retenir Prometteuse sans aucun doute, la BYD Seal montrera son réel potentiel (et ses limites) de performances, comportement et autonomie lors de son futur essai. Mais sa définition sportive est alléchante, tandis que sa qualité de présentation semble tenir la route. Reste aussi la question du prix de cette ambitieuse berline au design séduisant.

On aime Performances et sportivité

Qualité de présentation

Fiche technique haut de gamme On regrette Dimensions XXL

Manque d’image

Tarif ?

Fiche technique BYD Seal Propulsion Traction intégrale Dimensions et poids Longueur (m) 4,80 Largeur sans rétros (m) 1,88 Hauteur (m) 1,46 Empattement (m) 2,92 Volume du coffre (l) 402 + 53 Poids à vide (kg) nc nc Puissance et performances Moteur électrique 1 à l'arrière 2 (avant + arrière) Puissance (ch) 313 530 Couple (Nm) nc 670 Transmission aux roues arrière aux quatre roues Boîte de vitesses 1 rapport 0 à 100 km/h (s) 5,9 3,8 Vitesse maximale (km/h) 180 Batterie, consommation et autonomie Type de batterie LFP Capacité utile de la batterie (kWh) 82 Puissance du chargeur AC - DC (kW) 11 - 150 Conso. mixte WLTP (kWh /100 km) nc nc Autonomie mixte WLTP (km) 570 520 Temps de charge 30 à 80 % 26 min

Media Image Image Le dessin de la Seal est réalisé sous la supervision de Wolfgang Egger (ex-Audi). DR Media Image Image Des écopes dans le bouclier avant intègrent de fines lignes de LED. DR Media Image Image Le traitement des feux arrière de la Seal est particulièrement élégant. DR

