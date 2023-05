Essai Citroën C5 Aircross Hybride 180 : l’hybride anti-inflation ? Pour compléter une gamme de motorisations qui s’étiole, le C5 Aircross intègre en 2023 une nouvelle version hybride rechargeable de 180 ch. Doté d’une batterie plus petite, elle se veut meilleur marché que la 225 ch même si son tarif reste élevé.

Par Camille Pinet

Voir les photos Prix, fiche technique et avis : retrouvez toutes nos infos dans cet essai de la Citroën C5 Aircross Hybride Rechargeable 180 ch. Etienne Roville

CITROEN C5 Aircross Hybrid rechargeable 180ch Shine ë-EAT8 - Moteur : Hybride

- Puissance: 180 ch

- Lancement : Janvier 2023

- A partir de 48 800 €

- Ni bonus ni malus

Voir la fiche technique

Même si le C5 Aircross reste l’un des plus grands succès récents de Citroën, il n’a pas échappé à ces grands coups de faux qui ont élagué la gamme de motorisations de Stellantis ces dernières années. Après avoir perdu son moteur diesel 2.0 BlueHDi 180 ch, il a récemment jeté aux orties son 1.6 essence de 180 ch, ne conservant plus dans sa gamme que l'essence 1.2 PureTech de 130 ch, le diesel 1.5 BueHDi de 130 ch et l’hybride rechargeable de 225 ch.

Il y a cependant des limites à la rationalisation et le SUV accueille une nouvelle offre hybride rechargeable de 180 ch, déjà vue sur les Peugeot 308, 3008 et 408. Pour rappel, cette motorisation adopte un moteur thermique moins puissant de 150 ch contre 181 ch pour la 225, mais aussi, dans le cas du C5 Aircross, une batterie de capacité moindre : 12,3 kWh brute contre 14,2 kWh pour la 225 ch qui a vu son accumulateur se majorer depuis son lancement.

Media Image Image Le C5 Aircross partage sa motorisation Hybride de 180 ch avec les Peugeot 308, 3008 et 408. Etienne Roville

Avec une telle offre, le constructeur propose ainsi une alternative à son moteur thermique de 180 ch disparu et complète l’électrification de sa gamme avant l’arrivée prochaine du 1.2 Puretech à hybridation légère comme pour la C5X. Il propose surtout un hybride à moindre coût, alors que le C5 Aircross a subi d’importantes augmentations de tarif depuis un an. Le modèle reste un strict deux roues motrices, tandis que la masse de l’auto n’évolue pas de manière significative : Citroën annonce pour ses deux hybrides 1760 kg à vide.

Au volant du C5 Aircross Hybride rechargeable 180

Les qualités routières du C5 Aircross sont connues et ne sont nullement remises en cause par la nouvelle motorisation. Particulièrement bien insonorisé, le SUV français propose toujours un confort de suspension parmi les plus ouatés de sa catégorie : un parti-pris parfaitement adapté à un usage familial, qui ne se paie pas par un comportement routier dégradé. Il fait preuve en effet un haut niveau d’adhérence et se mène avec précision dans les enchaînements de virages même si les plus sportifs lui reprocheront sans doute de prendre un peu trop de roulis et de pomper sur les plus fortes compressions.

Les compliments ne sont pas aussi nombreux à venir lorsqu’il s’agit de qualifier le comportement de la motorisation hybride. Alors que la version 225 ch nous a plutôt favorablement impressionné par ses récents progrès, notre C5 Aircross 180 ch s’est révélé peu fluide dans son fonctionnement, particulièrement à basse vitesse où les à-coups sont beaucoup plus fréquents à la décélération. Dommage car à rythme élevé, l’ensemble fait preuve d’une grande douceur, tandis que la sensation à la pédale de frein s’est nettement améliorée.

Media Image Image La baisse de puissance n'a pratiquement aucun impact sur le 0 à 100 km/h du C5 Hybride 180 par rapport à la version 225 mais l'agrément est bien en baisse. Etienne Roville

Avec 180 ch pour près de 1800 kg, le SUV Citroën ne procure pas de sensations fortes. Il se contente de performances suffisantes et d’une vivacité un peu plus marquée lorsque l’on actionne le mode Sport, qui renforce la réactivité du groupe motopropulseur. Du côté de l’autonomie électrique, nous avons pu parcourir 46 km avec la batterie avant que le moteur thermique ne prenne le relais sur un parcours mêlant ville et voie rapide. Un score plutôt satisfaisant compte tenu de la taille de la batterie mais les choses se gâtent ensuite.

Le C5 Aircross ne récupère pas l’énergie de manière très efficace, si bien que les phases de roulage en 100 % électrique deviennent très rares une fois les accumulateurs vidés. Cela change si l’on actionne le mode B qui renforce le freinage régénératif mais pas sûr que l’efficacité globale y gagne. La conséquence, c’est une consommation élevée, qui évolue en dessous de 7 l/100 km sur route mais peut dépasser largement les 8 l/100 km sur autoroute. Il s’agit bien d’un hybride rechargeable « à l’ancienne » qui ne trouve tout son sens que pour ceux qui rechargent régulièrement et réalisent de nombreux petits trajets.

A bord du C5 Aircross Shine

La finition de la planche de bord du C5 Aircross apparaît moins léchée que celle de son cousin Peugeot 3008 mais son dessin n'a pas trop vieilli. Etienne Roville A l'occasion du restylage, l'écran du Citroën C5 Aircross a gagné en taille mais son système multimédia n'a pas été mis à jour. Etienne Roville L'instrumentation numérique du C5 Aircross est bien lisible. Etienne Roville L'habitabilité à l'arrière du C5 Aircross apparaît bien meilleure qu'à bord du Peugeot 3008. Etienne Roville Malgré l'hybridation, le C5 Aircross Hybride 180 conserve toute sa modularité, y compris les sièges coulissants. Etienne Roville Pas de différence de volume de coffre entre l'Hybride 180 et le 225 : le volume varie de 460 à 600 litres en fonction de la position de la banquette soit 120 litres de moins que les thermiques. Etienne Roville Le plancher du C5 Aircross Hybride 180 ch offre deux positions et permet de rabattre les dossiers en plancher plat. Etienne Roville

Prix et concurrence

Par rapport à l’Hybrid 225, le principal intérêt de la nouvelle version est bien entendu son prix, d’autant qu’elle a accès à la dotation d’entrée de gamme Feel qui lui permet d’afficher un tarif d’appel de 44 750 €. A finition égale, l’écart entre les deux motorisations s’élève à 1 900 €, ce qui n’a rien de négligeable. Reste que si on met en rapport ces tarifs avec les augmentations massives enregistrées par le C5 Aircross depuis seulement un an, la pilule a du mal à passer. Au risque de remuer le couteau dans la plaie, rappelons que l’Hybrid 225 doté de la même finition était affiché à 41 750 € au moment du restylage en avril 2022 !

Media Image Image Le Citroën C5 Aircross a été restylé en 2022. C'est surtout sa face avant qui a été modifiée dans un style plus viril. Etienne Roville Media Image Image La version Hybride 180 est disponible dans finitions Feel, Feel Pack et Shine avec un tarif compris entre 44 750 et 48 800 € Etienne Roville

Il a certes depuis gagné une nouvelle batterie mais cela fait cher le kWh supplémentaire… d’autant que le bonus de 1 000 € pour les hybrides rechargeables a disparu. Difficile de trouver une justification économique de l’achat de ce modèle pour les particuliers, d’autant que la note se rapproche des 50 000 € pour une dotation haut de gamme Shine. La comparaison avec les concurrents hybride rechargeable montre que le Citroën est dans le marché : il faut compter au minimum 44 570 € pour un Peugeot 3008 Hybrid 180 mais un Hyundai Tucson hybride (non rechargeable) de 230 ch est bien moins cher (à partir de 35 550 €) et moins contraignant à l'usage.

Bilan essai C5 Aircross Hybride 180 Confortable, silencieux et habitable, le C5 Aircross conserve tous les atouts qui ont fait son succès depuis son lancement. On ne peut pas tout à fait en dire autant de sa motorisation hybride 180 ch, qui mériterait une mise à jour, tant au niveau de son gourmand moteur thermique que de son fonctionnement à basse vitesse. Enfin, cette nouvelle version échoue à compenser l’inflation massive qui a touché le SUV français depuis un an. Dommage.

On aime Confort

Insonorisation

Habitabilité On regrette A-coups à basse vitesse

Consommation en mode thermique

Prix élevé

Fiche technique Citroën C5 Aircross Hybride 180 Dimensions et poids Longueur 4,50 m Largeur sans rétroviseurs 1,96 m Hauteur 1,65 m Empattement 2,73 m Volume du coffre 460 - 600 l Capacité du réservoir 43 L Pneus sur modèle d'essai 225/55 R18 Poids à vide 1760 kg Moteurs et performances Type de moteur thermique 4 cylindres turbo Cylindrée 1598 cm3 Puissance et couple thermique 150 ch et 300 Nm Puissance et couple électrique 110 ch et 320 Nm Puissance cumulée 180 ch Couple cumulé 360 Nm Transmission aux roues avant Boîte de vitesses automatique à 8 rapports 0 à 100 km/h 8,8 s Vitesse maximale 215 km/h Vitesse maximale en électrique 135 km/h Batterie, autonomie électrique et consommation Capacité brute de la batterie 12,4 kWh Puissance du chargeur AC 3,7 (7,4 kW en option) Autonomie mixte électrique WLTP 58 km Consommation mixte WLTP 1,5 l/100 km Temps de charge de 0 à 100 % - Prise domestique 8 A 7h05 - Borne AC 11 kW 1h40 CO2 - Bonus - Garantie Rejets de CO2 36 g/km Malus CO2 - 2023 aucun Malus au poids - 2023 aucun Puissance fiscale 8 CV Garantie voiture 2 ans km illimité Garantie batterie 8 ans 160 000 km Pays de production France

Prix et équipement Citroën C5 Aircross Hybride Rechargeable 180

Feel : 44 750 €

Accès et démarrage mains-libres

Alerte de franchissement de ligne

Banquette arrière en trois parties inclinables, coulissantes amovibles

Caméra de recul avec vue de haut

Feux et essuie-glaces automatiques

Ecran tactile central de 10 pouces

Jantes en alliage de 17 pouces Ports USB avant X2

Projecteurs à LED

Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique d’intersection

Rétroviseurs rabattables électriquement

Radar de stationnement avant

Radar de recul

Régulateur - limiteur de vitesse

Suspension à butées hydrauliques progressives

Sièges conducteur avec réglages lombaires

Surveillance des angles morts

Feel Pack : 47 050 €

En plus de Feel :

Caméra de recul

Jantes alliage de 18 pouces

Pack safety + avec freinage d’urgence étendu et surveillance d’angles morts

Rétroviseur intérieur électrochrome

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Vitrage arrière surteinté

Shine : 48 800 €

En plus de Feel Pack :

Barres de toit noir brillant

Commutation automatique des feux de route

Conduite semi-autonome

Détecteur de fatigue

Pédalier en aluminium

Seuils de portes en inox

Système de navigation

Surtapis avant et arrière

Vitrage feuilleté et acoustique

Options

Peinture métallisée : 650 €

Accès mains libres sur Feel Pack : 100 €

Chargeur embarqué 7,4 kW : 400 €

Sièges électriques et chauffants : 550 € sur Shine Pack

Conduite semi-autonome sur Feel et Feel Pack : 400 € sur BVM 600 € sur EAT8 Feel Pack, 200 e sur EAT8 Shine.

Pack Business sur Feel : écran tactile de 10 pouces et vitrage feuilleté : 700 €

Toit Biton noir Perla : 350 €

Vitrage arrière surteinté sur Feel : 100 €

Tags