Essai comparatif : la Ligier Myli défie la Citroën Ami Constructeur de voitures sans permis, Ligier ne pouvait ignorer trop longtemps la propulsion électrique sur le marché des quadricycles légers, accessibles dès 14 ans. La Ligier Myli entend bien se frotter à la star segment : la Citroën Ami dont elle entend bien devenir sa pire ennemie.

Par Jacques Warnery

Voir les photos Les Ligier Myli et Citroën Ami proposent deux visions du quadricycle léger. Benjamin Brillante - L'argus

Depuis son lancement au second semestre 2020, la Citroën Ami est devenue la coqueluche des quadricycles légers. Derrière sa bouille amusante, son profil symétrique, sa carrosserie en plastique et sa personnalité attachante, elle propose des arguments sonnants et trébuchants pour séduire les jeunes. Accessible à partir de 14 ans et bridée à 45 km/h, la puce aux chevrons compte d'abord sur son moteur électrique parfaitement adapté à une utilisation urbaine et à de très courts trajets en marguerite. Elle y ajoute des tarifs dégriffés (de 7 990 à 9 190 € avant bonus de 900 €, selon les personnalisations choisies), de nombreux services annexes (assurances, entretien, livraisons à domicile, etc.) et un réseau de distribution comprenant également des points de vente à la FNAC ou chez Darty. Résultat des courses ? Un succès inespéré, puisque près de 35 000 Ami se sont écoulées en Europe depuis son lancement. Citroën redonne un grand coup de jeune à ce marché autrefois confidentiel.

Media Image Image La Ligier ressemble davantage à une automobile que la Citroën. Benjamin Brillante - L'argus

Présent sur le segment des voitures sans permis depuis 1980, Ligier aimerait bien bénéficier de ce souffle nouveau. Son modèle Myli, lancé en mai, entend dépoussiérer l'image du constructeur basé à Vichy et devenir la pire ennemie de notre Ami. Comme la petite Citroën, la Ligier Myli fait confiance à une propulsion silencieuse. Elle s'en distingue par ses dimensions plus généreuses (+ 55 cm en longueur), sa silhouette bicorps qui la font davantage ressembler à une « vraie » voiture, et son positionnement plus haut de gamme. Contrairement à l'Ami qui se contente d'une seule version et de simples personnalisations, la Myli dispose d'une offre complète avec quatre finitions et trois modules de batteries distincts. Notre version d'essai ici photographiée est une E.pic, dont le tarif fixé à 16 199 € hors options ne la rend pas directement comparable avec sa rivale. La confrontation se fera donc entre la plus abordable des Ligier (finition G.ood dès 12 499 €) et l'Ami haut de gamme (My Ami Tonic vendue 9 190 €, voir détails au chapitre des prix).

Au volant des Ligier Myli et Citroën Ami

Largeur réduite mise à part, la Ligier fait tout de suite se sentir comme dans une vraie voiture. Malgré l'absence de dossier réglable, la position de conduite est aisée à trouver, l'ergonomie est évidente et l'impression de confinement peut rassurer. Le capot, court mais visible depuis le poste de conduite, participe aussi à la sensation de mouvoir une citadine classique.

La douceur de conduite de la petite Myli fait partie de ses qualités premières. Le freinage ne demande pas d'effort particulier, à l'image de la direction assistée, disponible en option à 499 €... sauf en version de base. Pas un drame, vu ses petits défauts : sa légèreté est caricaturale, son resenti manque et son absence total de rappel oblige constamment à « raccompagner » le volant en sortie de virage. Malgré une bonne isolation des bruits extérieurs, les craquements de mobilier et autres bruits parasites jurent sur une auto facturée au prix d'une citadine. Quant à la suspension, elle trépide un peu trop sur les petites irrégularités et les pavés.

Media Image Image La principale qualité de la Ligier Myli reste sa douceur de conduite. Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image La Citroën Ami distille des sensations de conduite rustiques et ludiques. Benjamin Brillante - L'argus

La porte de l'Ami qui s'ouvre dans le sens contraire transporte son conducteur dans un autre monde. Installé près des roues arrière, il se sent comme dans un aquarium ! La fermeté du siège plastique taillé d'un seul bloc et à peine rembourré rappelle que la petite Citroën s'adresse d'abord aux jeunes. Pour les fessiers un tant soit peu délicats, le défaut peut vite devenir rédhibitoire ! Par contre, à l'exception de l'emplacement du sélecteur de vitesse peu intuitif au début (à gauche du siège), la position de conduite et l'ergonomie sont naturelles.

Les sensations derrière le volant de l'Ami sont à la hauteur de son positionnement minimaliste, c'est à dire rustiques ! L'insonorisation pratiquement inexistante met les passagers en prise directe avec les éléments et les sifflements de son petit moteur électrique. Sans pour autant demander des bras de camionneurs, la direction non assistée implique davantage son conducteur. Elle offre en contrepartie un meilleur ressenti et plus de précision malgré une démultiplication supérieure. Le freinage se montre également plus franc. L'amortissement, qui offre une première impression de fermeté, est enfin plus confortable que celui de la Ligier.

Media Image Image Avec 2,41 m de long et 1,39 m de large, l'Ami joue les puces des villes ! Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image La suspension de la Ligier trépide un peu sur mauvais revêtements. Benjamin Brillante - L'argus

Réglementation oblige, nous deux puces sont bridées à 45 km/h. Elles les atteignent suffisamment vite pour s'insérer dans le flot de circulation urbain. L'Ami se contente d'un seul mode de conduite avec une légère régénération au lever de pied qui fonctionne jusqu'à l'arrêt complet. La Ligier en propose deux : le premier laisse l'auto filer en roue libre à la décélération et le second, baptisé Eco, invite un frein moteur très marqué... et des accélérations lymphatiques qui le rendent inutilisable au quotidien. En l'absence de tout système ABS, nos tricolores peuvent bloquer leurs roues lors d'un freinage d'urgence. Dans ce genre de situation, la petite Citroën profite de son châssis un peu plus stable et précis pour rassurer davantage son conducteur.

Si la Ligier génère davantage d'angles morts à l'avant (pare brise bas, montants épais), elle peut compter sur une caméra de recul à partir du troisième niveau de finition. Minimaliste et fière de l'être, l'Ami n'a pas droit à cette attention mais compense par une excellente vision périphérique et des dimensions riquiquis. A 2,41 m de long, elle sait se garer dans des trous de souris et pourrait presque stationner dans le sens de la largeur. Certains propriétaires des premières Smart Fortwo n'hésitaient pas à le faire malgré ses 2,50 m ! Les formes carrées et contours aisés à appréhender facilitent enfin les manœuvres, comme le rayon de braquage : inférieur à celui de la Ligier (7,2 m contre 9 m), il permet quasiment de tourner sur place. L'Ami apparaît ainsi comme une citadine plus accomplie quand la Ligier, plus silencieuse et aux assises moins fermes, rend les longues lignes droites moins fatigantes. Une question de priorités !

Autonomie, recharge

Selon le modèle et les options choisies, la Ligier Myli cumule jusqu'à trois modules de batteries au lithium d'une capacité de 4,14 kW chacun. L'autonomie annoncée oscille alors entre 63 km, 123 km et 192 km mais la version de base, qui concurrence directement l'Ami, doit se contenter du rayon d'action le plus court. Son chargeur embarqué de 2 kW implique une recharge de 2 h 30 pour récupérer l'intégralité des 63 km promis. La prise de type 2 qui se trouve sous le logo Ligier se raccorde à une prise domestique avec le câble livré de série ou sur une borne pubique après s'être procuré le câble optionnel vendu 186 €.

Media Image Image La Myli dispose d'une prise de type 2. Le câble de série se branche sur une prise domestique et celui adapté aux bornes revient à 186 €. Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image La prise domestique qui sort de l'embrasure de porte peut recevoir un adaptateur vendu 226,90 € pour recharger à une borne publique. Benjamin Brillante - L'argus

L'Ami, elle, se contente d'une unique batterie de 5,4 kW et annonce une autonomie de 75 km. Un peu plus que la moins chère des Ligier donc, même si la valeur peut se réduire à une quarantaine de kilomètres seulement en cas de fortes sollicitations... La petite Citroën dispose d'une rallonge classique qui sort de la porte et se branche sur une prise domestique. Le ravitaillement complet réclame 4 h d'attente à cause d'un chargeur embarqué moins puissant que celui de la Ligier (1,8 kW). La firme aux chevrons propose en accessoire un adaptateur permettant d'accéder aux bornes de recharge. Disponible sur les points de vente Citroën ou sur le site Mister Auto, il est facturé 226,90 €. Mais comme la Ligier, il ne réduira pas les temps de recharge, plafonnés par la faible puissance du chargeur embarqué.

A bord des Ligier Myli et Citroën Ami

Malgré sa largeur inférieure, l'habitacle de la Ligier Myli rappelle celui d'une citadine classique. Devant le conducteur, un petit afficheur digital rectangulaire fait office de bloc d'instrumentation. Un écran tactile de 10 pouces du plus bel effet (ici en photo) s'invite également sur les deux finitions haut de gamme. La présentation moderne flatte la rétine de loin, mais il suffit de se rapprocher pour reconnaître une finition loin des standards d'une « vraie » voiture. Non seulement les plastiques durs choisis sont bon marché mais ils sont fragiles, particulièrement mal assemblés et grinçaient souvent sur notre modèle d'essai.

La planche de bord de la Myli est moderne, mais la finition et la qualité des matériaux ne sont pas à la hauteur du positionnement tarifaire. Benjamin Brillante - L'argus Sur la Ligier, la jolie tablette tactile couplée à une caméra de recul est disponible à partir du troisième niveau de finition. Benjamin Brillante - L'argus Le bloc d'instrumentation comprend le niveau de charge, la vitesse et le kilométrage. Benjamin Brillante - L'argus Le coffre d'une contenance de 459 litres est particulièrement accueillant. Benjamin Brillante - L'argus Le coffre de la Ligier Myli s'ouvre de l'intérieur au moyen de cette tirette nichée dans l'embrasure de porte conducteur. Benjamin Brillante - L'argus La planche de bord rustique est tout à fait dans l'esprit du positionnement de l'Ami. L'espace situé devant le passager accueille juste 63 litres de bagages. Benjamin Brillante - L'argus Comme sur la Myli, le bloc d'instrumentation se contente de l'essentiel. Benjamin Brillante - L'argus La console centrale regroupe le chauffage, la ventilation, un port USB et un support smartphone. Benjamin Brillante - L'argus Installé à gauche du siège conducteur, l'emplacement du sélecteur de vitesse n'est pas très intuitif. Benjamin Brillante - L'argus Les vitres latérales battantes s'ouvrent comme dans une 2 CV. Benjamin Brillante - L'argus

Changement radical à bord de l'Ami où l'atmosphère est aussi dépouillée que rustique. La planche de bord se résume à un petit écran, quelques comodos pour le chauffage/ventilation, une prise USB... et puis c'est tout. Les sièges sont aussi accueillants qu'un strapontin de métro et celui du passager ne coulisse même pas. Les fenêtres à ouvertures battantes rappellent l'univers de la Citroën 2CV. Les plastiques gris ne font pas dans la dentelle non plus, mais ils sont plutôt robustes et correctement assemblés. La présence de quelques éléments fluos apportent un peu de gaieté et l'ambiance lumineuse, exacerbée par le toit panoramique, est agréable.

Media Image Image Les sièges ne disposent pas de dossier réglable mais ils apparaissent confortables. Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image Les sièges en plastique d'un seul tenant sont particulièrement spartiates. Benjamin Brillante - L'argus

La Ligier exploite ses 55 cm supplémentaires pour s'offrir un vrai coffre. Si sa contenance de 459 litres paraît optimiste, il est suffisamment généreux pour accueillir un (gros) commando shopping ou un plein au supermarché. A bord de l'Ami, l'excédent de bagages devra tenir dans une simple valise cabine, grâce à un espace de 63 l installé devant les pieds du passager. Les rangements sur la planche de bord sont loin de compenser un espace intérieur bien moindre que celui de la Ligier.

Prix Ligier Myli et Citroën Ami

Avec quatre finitions (G.ood, I.deal, E.pic et R.ebel), des tarifs fixés entre 12 499 et 17 099 €, la Ligier Myli propose une vraie gamme. Elle y ajoute de nombreux suppléments et jusqu'à trois autonomies selon la batterie retenue. Mais les prix n'ont alors plus rien à voir avec ceux de l'Ami... Comme évoqué en introduction, seule la Myli G.ood de base permet de ne pas trop s'éloigner du tarif de la Citroën, facturée 9 190 € en version de pointe My Ami Tonic.

Media Image Image La Ligier Myli aimerait bien connaître le même succès commercial que la Citroën Ami. Benjamin Brillante - L'argus

Avec ces finitions, l'équipement est sommaire pour ne pas dire inexistant dans les deux cas. Si la Ligier offre un peu plus d'articles de confort (voir tableau comparatif en fin d'article), elle se contente de petites roues de 13 pouces et fait l'impasse sur de nombreuses options proposées sur les Myli plus huppées. Climatisation, modules de batteries ou cloison de séparation de coffre sont indisponibles, même en supplément. Bien qu'un peu mieux pourvue, la Ligier peine donc à justifier son surcoût de 3 309 € par rapport à l'Ami. Rappelons pour finir que nos deux rivales jouissent d'un bonus de 900 €, offert sans conditions.

Notre choix : Citroën Ami L'Ami a redonné un bon coup de jeune sur le marché des quadricycles légers accessibles à partir de 14 ans. La Ligier Myli compte sur sa vaste gamme pour tenter de s'engouffrer dans cette brèche. Elle ressemble peut être davantage à une vraie voiture et propose une meilleure qualité de vie à bord, mais elle facture ses prestations bien plus cher. Etant donné la polyvalence limitée de ce type de voiture, l'Ami qui rend les mêmes services et se montre plus à l'aise encore en ville apparaît plus pertinente. A moins d'être rebuté par sa rusticité, la petite Citroën constitue donc le meilleur choix ! Surtout que sa personnalité attachante a des vertus rajeunissantes...

Ligier Myli

On aime La présentation plus moderne

La position de conduite

Le coffre digne ce ce nom On regrette Les tarifs plus élevés

La finition bas de gamme

L'amortissement trépidant

Citroën Ami

On aime Les tarifs plus accessibles

La maniabilité en ville

La présentation ludique On regrette La rusticité générale

Les sièges ultra fermes

L'absence de vrai coffre

Marque modèle Ligier Myli Citroën Ami Version - My Ami Finition G.OOD Tonic Prix (€) 12 499 9 190 Puissance fiscale (CV) nc Bonus 2023 (€) 900 € Garantie voiture 2 ans, km illimités Garantie batterie 5 ans 3 ans ou 40 000 km Dimensions Longueur (m) 2,96 2,41 Largeur sans rétroviseurs (m) 1,5 1,39 Hauteur (m) 1,53 1,53 Volume de coffre ((l) 459 63 Pneus sur modèle d'essai 155/60 R15 155/65 R14 Poids à vide (kg) 371 (sans batterie) 483 (avec batterie) Fiche technique Moteur électrique Puissance (ch) 7,5 8 Couple (Nm) 10,4 nc Transmission Aux roues avant Boîte de vitesses réducteur, 1 rapport Vitesse maximale (km/h) 45 Batterie, consommation et autonomie Type de batterie Lithium Lithium ion Capacité utile de la batterie (kWh) 4,14 5,4 Puissance chageur AC - DC (kW) 2 – nd 1,8 – nd Conso. WLTP (kWh/100 km) nc Autonomie WLTP ((km) 63 75 Temps de charge annoncés Prise domestique 8 A 2h30 4h Borne AC 11 kW 2h30 4h

Equipements de série en commun

Deux places, câble de recharge pour prise domestique, chauffage et ventilation, instrumentation digitale, siège conducteur coulissant.

Equipements différenciants et options

Ligier Myli Citroën Ami Autoradio 199 € nd Pré-équipement radio Série nd Fermeture centralisée Série nd Vitres AV électriques Série nd Câble type 2 186 € 226,90 € Prise USB nd Série Siège simili cuir Série nd Toit vitré panoramique nd Série

À lire aussi Essai Ami Buggy : bientôt de retour !

Tags