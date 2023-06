Essai comparatif. La Tesla Model 3 défie la Renault Mégane E-Tech Tesla casse les prix, et la Model 3 Propulsion est désormais moins chère que la Renault Mégane E-Tech à taille de batterie comparable. La française peut-elle résister à l’offensive de l’américaine ?

Après les hausses de tarifs en 2022, Tesla fait machine arrière en 2023. La Model 3 casse même les prix, puisque la version d’entrée de gamme Propulsion est désormais affichée à 41 990 €, contre 49 990 € il y a an ! Ce tarif permet d’accéder au bonus de 5 000 €, ce qui fait tomber la facture à 36 990 €. De quoi donner des sueurs froides à la concurrence et à la Renault Mégane électrique en particulier.

La Mégane E-Tech démarre à un prix inférieur de 38 000 € en bas de gamme avec un petit accumulateur. Mais, pour s’aligner sur les prestations de la Tesla au niveau de la taille de la batterie et de l’autonomie, il faut cocher la version EV60 Techno Super Charge à 44 500 € avant bonus. La française est donc plus onéreuse tout en évoluant dans un segment inférieur. Elle s’habille d’une carrosserie de petit crossover (4,20 m de long), alors que la protégée d’Elon Musk avance une silhouette de berline routière (4,69 m de long).

Autonomie et recharge Tesla Model 3 Propulsion et Renault Mégane E-Tech EV60

Deux styles différents mais des tarifs proches. La moins chère n'est pas celle que l'on croit : 41 990 € pour la Model 3 Propulsion et 44 500 € pour la Mégane EV60 Techno Super Charge (modèle photographié en Iconic).

Dans ces versions, les modèles sont équipés d’une batterie de 60 kWh (chiffre non officiel pour la Tesla). L’autonomie mixte WLTP tourne en faveur de la Model 3 : 510 km avec les roues de 18 pouces de série, comme sur notre modèle d’essai, contre 454 km au mieux pour la Mégane. L’américaine obtient un meilleur rayon d’action grâce à sa consommation mixte WLTP plus basse de 14,4 kWh/100 km. C'est 16,1 kWh/100 km pour sa rivale.

Lors de nos tests d’autonomie et à l'occasion de ce comparatif, nous avons retrouvé cette meilleure efficience de la Tesla. Si les deux modèles ont fait jeu égal sur des parcours quotidiens en zone périurbaine avec une consommation de 14,5 kWh/100 kWh, l’américaine s’est montrée plus sobre sur l’autoroute en affichant un remarquable 19,3 kWh/100 km contre 23,2 kWh/100 km pour la française, qui souffre là d’une aérodynamique moins soignée avec sa carrure de crossover. La Tesla, elle, fend l’air grâce à sa carrosserie basse et profilée.

Sur les bornes rapides DC, avantage à la Model 3, qui peut charger jusqu'à 170 kW en crête contre 130 kW pour la Mégane.

Restons un moment au chapitre voyage. La Tesla s'y démarque à nouveau par son planificateur de trajet diablement précis et efficace quand celui de la Renault manque encore de pertinence ; un défaut que nous avions déjà souligné lors d’un aller-retour Paris Bordeaux avec la Mégane E-Tech. Au moment de faire le plein de watts sur les bornes à haute capacité DC, la Model 3 garde l’avantage avec sa puissance de charge maxi de 170 kW, contre 130 kW pour la française.

L'américaine bénéficie aussi du tarif avantageux des superchargeurs de la marque, qui facturent actuellement le kilowattheure entre 0,33 et 0,37 €, contre 0,44 à 0,49 € pour les non-propriétaires de Tesla. Mais les superchargeurs ont tout de même un inconvénient : ils imposent toujours de sortir de l’autoroute pour se recharger lors des voyages. Sur les bornes publiques de capacité moyenne (AC), la Tesla garde l’avantage avec son chargeur embarqué de 11 kW contre 7,4 kW pour la Mégane dans cette version Super Charge. La française peut grimper à 22 kW en Optimum Charge, mais c'est 2 000 € plus cher (voir guide d'achat Mégane).

Au volant des Tesla Model 3 et Renault Mégane E-Tech

La Mégane électrique est un exemple de douceur, alors que la Model 3 joue une partition plus dynamique.

La propulsion électrique lisse un peu les différences entre les voitures, mais chaque marque continue d'imprimer son ADN de conduite. C’est le cas de Renault, dont la Mégane E-Tech offre une réactivité et un toucher de route parmi les meilleurs de la catégorie. Déployant 220 ch et 300 Nm de couple, la française se joue de toutes les conditions de route avec brio. Et, au quotidien, c’est une crème à conduire (douceur et confort). Elle profite aussi de son gabarit ramassé de 4,20 m (c’est plus court qu’un Captur !) pour se garer et se faufiler plus facilement que la Tesla dans le trafic urbain.

La Model 3 profite d'un châssis plus incisif.

En contrepartie, son confort est plus ferme.

Contrairement à la Mégane, qui est une traction avec moteur à l’avant, la Model 3 est une propulsion avec moteur installé sur l’essieu postérieur. Sa puissance de 250 ch est une estimation car Tesla reste bêtement muet sur le sujet. Mais les chiffres d’accélération (6,1 s contre 7,4 s pour la Mégane sur le 0 à 100 km/h) confirment le ressenti d’une domination nette en performance. Plus percutante, l’américaine profite aussi d’une direction plus incisive et d’un châssis plus dynamique, bien aidée par ses pneus de voiture de sport (Michelin Pilot Sport 4, monte de série avec les 18 pouces). Elle vire à plat dans les virages abordés à vive allure, un rythme que la Mégane n'affectionne pas. Le crossover prend du roulis et fait vite souffrir ses pneus (Goodyear EfficientGrip), qui favorisent la moindre résistance au roulement plutôt que la sportivité.

La Mégane soigne l'agrément de conduite.

Sa consommation est supérieure à celle de la Tesla.

Le plus perturbant avec la Renault est la sensation à la pédale de frein, dont la consistance varie en fonction de la récupération d’énergie. Un grief évité par Tesla, qui prouve à quel point la marque maîtrise le sujet en matière de gestion électrique et de récupération d’énergie au freinage. Mais la Model 3 ne rend pas une copie parfaite pour autant. La faute la plus regrettable concerne son amortissement, ferme au détriment du confort. Sur les routes accidentées, l'américaine se montre vite fatigante par rapport à sa rivale, plus conciliante sur ce point. Une suspension adaptative aurait réglé le problème, mais Tesla réserve cet équipement à son haut de gamme Model S.

À bord des Tesla Model 3 et Renault Mégane E-Tech

Après la conduite, l’examen des habitacles révèle encore plus de différences entre nos protagonistes. La Model 3, on la connaît depuis son lancement en 2018, avec son mobilier épuré, son absence presque intégrale de boutons, ses matériaux de facture correcte et son écran de 15 pouces, véritable tour de contrôle des fonctions de la voiture et source de distraction pendant les recharges (jeux, Netflix…). La fluidité de l’écran et l’ergonomie digitale sont également à prendre en exemple.

Mobilier épuré à bord de la Tesla Model 3, une signature typique de la marque américaine.

Deux boutons sur le volant (auxquels on peut assigner plusieurs fonctions), et c'est tout.

Toutes les fonctions passent par l'écran tactile de 15 pouces, exemplaire de fluidité.

Ce toit vitré qui se fonce avec la lumière est livré en série sur la Tesla.

Bonne place aux jambes et à la tête dans la Model 3, mais l'assise de banquette manque un peu de longueur.

Le coffre est profond, et son volume surpasse celui de la Mégane.

La Model 3 ajoute ce petit coffre à l'avant. La Mégane fait l'impasse dessus.

La présentation de la planche de bord de la Mégane est plus classique, mais la technologie n'a rien à envier à celle de la Tesla.

Le système d'info-divertissement sous interface Google est un point fort de la Mégane.

On se sent un peu plus engoncé aux places arrière de la Mégane, et l'espace aux jambes est moindre.

Seulement 389 l de chargement dans la Mégane quand la Model 3 propose 649 l grâce à ses deux coffres.

L'ambiance dans la Mégane est un peu plus feutrée, et Renault a fait appel à l’interface Google pour se mettre à niveau au plan du multimédia. C’est une réussite puisque sa dalle tactile de 12 pouces n’a rien à envier à celle de la Tesla en matière de qualité graphique et de fluidité. C’est simple, on tient là les deux meilleurs systèmes d’info-divertissement du marché. La Mégane ne renonce pas aux boutons physiques et au combiné d’instrumentation face au conducteur pour rassurer les plus conservateurs. Ses fonctionnalités sont ainsi plus simples à appréhender.

Si l’ergonomie de la Mégane est plus intuitive pour le conducteur, alors que la Tesla ravira davantage les technophiles, il n’y a pas photo sur l’espace à bord. La Model 3 profite de ses dimensions extérieures supérieures pour offrir un meilleur sentiment d’espace à l’avant (on est plus engoncé dans la Renault) et davantage de place pour les jambes des passagers arrière. Mais c’est surtout en matière de chargement que l’américaine plie le match avec son coffre de 561 l à l’arrière et celui de 88 l à l’avant (pratique pour les câbles). Dans la Mégane, il faut se contenter d’une petite soute de 389 l, dont le seul mérite est d’être accessible par un hayon plus pratique que la malle de coffre de la Tesla.

Prix Tesla Model 3 Propulsion et Renault Mégane E-Tech

La Tesla affiche un avantage de 2 500 € par rapport à la Mégane, et elle creuse l’écart à l’examen des équipements de série. Son tarif comprend en effet les câbles de recharge (domestique et type 2) et les sièges avant chauffants, qui représentent 1 000 € d’options sur la française (voir tableau plus bas). La Model 3 enfonce le clou avec des équipements indisponibles sur sa concurrente, à l’image du toit vitré, du volet de coffre motorisé et du mode sentinelle (accès aux caméras extérieures depuis l’application). Dur constat donc côté budget pour la Mégane fabriquée en France face à l’américaine assemblée en Chine (les versions livrées chez nous proviennent de l’usine de Shanghai).

Notre choix : Tesla Model 3 Moins onéreuse, mieux équipée, plus dynamique, plus efficiente et plus rapide à charger, la Tesla Model 3 gagne sur tous les tableaux. Elle remporte ce match sans discussion face à une Mégane E-Tech qui ne démérite pas mais qui n’a que son confort supérieur et sa meilleure aisance en ville pour répliquer. La présence d’un réseau dense pour l’après-vente est un argument à ne pas négliger pour la française mais, comme d'autres, Renault devra réagir à un moment ou à un autre face à l'offensive tarifaire de Tesla, n° 1 de la voiture électrique dans le monde.

La Model 3 Propulsion est plus polyvalente, plus fun à conduire et moins chère.

Renault Mégane E-Tech

On aime Confort et agrément de conduite

Idéal pour le quotidien

Ergonomie plus intuitive On regrette Prix et équipements vs Model 3

Freinage inconsistant

Moindre aptitude aux voyages

Tesla Model 3

On aime Efficience et polyvalence

Performances et châssis

Coffres et espace à bord On regrette Confort ferme

Pas de hayon de coffre

Ergonomie un peu déroutante (au début)

Renault Mégane E-Tech EV60

Tesla Model 3 Propulsion

Marque modèle Renault Mégane Tesla Model 3 Version et finition EV60 Techno Super Charge Propulsion Prix (€) 44 500 41 990 Puissance fiscale (CV) 4 6 Bonus 2023 (€) 5 000 5 000 Garantie voiture 2 ans - km illimité 4 ans ou 80 000 km Garantie batterie 8 ans ou 160 000 km 8 ans ou 160 000 km Pays de production France Chine Dimensions Longueur (m) 4,20 4,69 Largeur sans rétroviseurs (m) 1,77 1,93 Hauteur (m) 1,51 1,44 Empattement (m) 2,69 2,88 Volume de coffre ((l) 389 561 (arrière) + 88 (avant) Pneus sur modèle d'essai 215/45 R20 235/45 R18 Poids à vide (kg) 1 636 1 752 Fiche technique Moteur électrique synchrone à rotor bobiné synchrone à aimant permanent Puissance (ch) 220 250 (estimation) Couple (Nm) 300 nc Transmission aux roues arrière aux roues arrière Boîte de vitesses non non De 0 à 100 km/h (s) 7,4 6,1 Vitesse maximale (km/h) 160 225 Batterie, consommation et autonomie Type de batterie lithium-ion NMC lithium fer phosphate (LFP) Capacité de la batterie (kWh) 60 60 (non officiel) Puissance chageur AC - DC (kW) 7,4 - 130 11 - 170 Conso. WLTP (kWh/100 km) 16,1 14,4 Autonomie WLTP ((km) 454 510

Équipements de série en commun

Écran tactile (15” dans la Tesla, 12” dans la Renault). Climatisation bizone. Système audio. GPS avec planificateur de voyage. 4 ports USB-C. Pompe à chaleur. Entrée et démarrage sans clé. Volant chauffant. Sellerie en cuir vegan dans la Tesla et en similicuir-textile dans la Renault. Chargeur de smartphone à induction. Bluetooth. Régulateur de vitesse adaptatif et maintien de voie. Caméra de recul. Rétroviseurs exterieurs rabattables électriquement. Banquette 60-40. Feux de route automatiques à LED. Jantes de 18” (Tesla) et 20” (Renault).

Équipements différenciants et options

Renault Mégane E-Tech Tesla Model 3 Peinture métallisée 650 à 850 € 1 600 à 2 000 € Peintue biton 1 050 € nd Coffre à fermeture électrique nd série Toit vitré nd série Câble de recharge secteur 300 € série Câble de recharge type 2 350 € série Sièges avant chauffants 350 € série Sièges arrière chauffants nd série Apple CarPlay et Android Auto série non Système audio haut de gamme 900 € nd Mode sentinelle nd série Jantes en alliage série (20”) 1 190 € (19”)

nd : non disponible